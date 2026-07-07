LEGO annuncia oggi ben cinque novità della linea Pokémon: quest’ultima continua ad ampliarsi con nuovi set che hanno come protagonisti Pokémon iconici e che in alcuni casi includono attesissime minifigure e personaggi Pokémon. Il nuovo assortimento include i set LEGO Pokémon Rayquaza, LEGO Pokémon Arcanine, LEGO Pokémon Munchlax, LEGO Pokémon Momenti Allenatore iconici: Poké Ball e LEGO Pokémon Grande minifigure di Rosso. Andiamo a scoprirli tutti da vicino.

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LEGO lancia cinque nuovi set della linea Pokémon

Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno svelato oggi cinque nuovi set per la linea LEGO Pokémon di esperienze di costruzione ed esposizione. Tutti e cinque hanno come protagonisti Pokémon iconici e alcuni includono le attesissime minifigure LEGO Pokémon e personaggi Pokémon. L’assortimento presenta Pokémon molto amati, tra cui Arcanine, Rayquaza e Munchlax, ricreati con i mattoncini LEGO e offre agli appassionati la possibilità di ricostruire l’azione un mattoncino alla volta.

LEGO Pokémon Rayquaza è composto da 1083 pezzi e porta in vita uno dei Pokémon Leggendari più riconoscibili, con dettagli autentici. In particolare, questo set ricrea l’iconica scena della Torre dei Cieli da Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha e include un’esclusiva minifigure della Custode dei Segreti Lyris.

LEGO Pokémon Arcanine ricrea uno dei magnifici Pokémon di tipo Fuoco in una versione da esposizione da 1190 pezzi: risulta completamente snodabile ed è pensata per catturare lo spirito ardente di Arcanine, la sua possente postura e il suo caratteristico manto.

LEGO Pokémon Munchlax ricrea l’adorabile Pokémon in un’esperienza di costruzione composta da 757 pezzi. La riproduzione in mattoncini è alta più di 18 cm e cattura la personalità affascinante e giocosa di Munchlax, grazie alle braccia e alla testa snodabili e al suo insaziabile appetito, rappresentato dalle prelibatezze incluse nel set.

Per gli allenatori alla ricerca di un nuovo super set da esposizione troviamo poi LEGO Pokémon Momenti Allenatore iconici: Poké Ball, composto da 2368 pezzi. Include una grande Poké Ball costruita con mattoncini, che può essere aperta e chiusa e che racchiude alcuni momenti fondamentali del viaggio di un Allenatore di Pokémon. Al suo interno, i fan possono trovare una scena di battaglia, il laboratorio del Professor Oak e molto altro, comprese tre minifigure del Professor Oak, di una Picnic Girl e di Rosso, oltre ai personaggi di Pikachu ed Eevee.

Chiude la cinquina il set LEGO Pokémon Grande minifigure di Rosso, che raffigura l’Allenatore Rosso con il suo iconico cappello, i pantaloni blu, lo zaino, il gilet rosso con spilla e una Poké Ball. È composto da 930 pezzi e propone braccia e gambe snodabili e una testa girevole.

“Sappiamo quanto i fan siano entusiasti di vedere l’universo LEGO Pokémon che continua a crescere all’interno del nostro portfolio“, ha dichiarato Julia Goldin, Chief Marketing and Product Officer del Gruppo LEGO. “Pokémon è un franchise amatissimo, sostenuto da una community globale incredibilmente appassionata, e la risposta ottenuta finora dai nostri set LEGO Pokémon è stata straordinaria. Siamo entusiasti di continuare a offrire nuove e fantasiose esperienze di costruzione ai fan di tutte le età e non vediamo l’ora che possano scoprire ciò che arriverà prossimamente“.

“È stato incredibile vedere la risposta dei nostri fan ai set LEGO Pokémon lanciati fino a oggi“, ha aggiunto Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer di The Pokémon Company International. “Siamo orgogliosi di continuare a stimolare la scoperta e la creatività attraverso nuovi lanci come questi, realizzati insieme al Gruppo LEGO, offrendo agli appassionati la possibilità di costruire, giocare e vivere il mondo dei Pokémon in modi completamente nuovi“.

Prezzi e uscita dei nuovi set LEGO Pokémon

I nuovi set LEGO Pokémon sono disponibili per il preordine a partire da oggi stesso sul sito ufficiale LEGO e potranno essere liberamente acquistati sempre sul sito oppure presso i rivenditori selezionati a partire dal 1° agosto 2026 o dal 1° ottobre 2026. I prezzi consigliati sono i seguenti: