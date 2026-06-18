LEGO annuncia quest’oggi il nuovo set della serie Technic in scala 1:8: confermando le indiscrezioni delle ultime settimane, si tratta della Koenigsegg Sadair’s Spear, modello che è stato protagonista di un record speciale a Goodwood Hill con una versione a grandezza naturale. Vediamo quando è fissato il debutto e scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

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LEGO presenta il nuovo set Technic: ecco la Koenigsegg Sadair’s Spear

LEGO lancia le sue supercar Technic in scala 1:8 ogni due anni: nel 2016 uscì la Porsche 911 GT3 RS, nel 2018 la Bugatti Chiron, nel 2020 la Lamborghini Sian, nel 2022 la Ferrari Daytona SP3 e nel 2024 la McLaren P1. Nel 2026 tocca invece alla Koenigsegg Sadair’s Spear, riprodotta fedelmente con 4104 pezzi.

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“La nostra ambizione era quella di creare la costruzione LEGO Technic più avanzata che avessimo mai prodotto“, ha dichiarato Kasper Rene Hansen, Senior Model Designer del Gruppo LEGO. Il nuovo set include infatti novità assolute per un modello della serie Technic Ultimate, come la modalità Ghost (le portiere e il cofano anteriore si aprono e gli specchietti si ripiegano in un unico movimento fluido), il cambio sequenziale a 9 velocità e l’esclusivo sistema di sospensioni Triplex. “Speriamo che questa novità catturi lo spirito e la sofisticatezza tecnica della Koenigsegg Sadair’s Spear, offrendo al contempo un’esperienza appagante ai costruttori“, ha proseguito.

Tra gli altri dettagli, possiamo citare le prese d’aria e il motore V8 a pistoni, che si affiancano ai già accennati specchietti laterali pieghevoli e al cambio a 9 rapporti. Il nuovo set, numero 42232, è composto da più di 4000 pezzi e misura 59 cm di lunghezza, 28 cm di larghezza e 15 cm di altezza. Risulta compatibile con l’app LEGO Builder e con la costruzione in 3D: grazie alle istruzioni tridimensionali, è possibile assemblare il modello con maggiore precisione e monitorare i progressi.

La nuova collaborazione tra LEGO e il marchio svedese ha portato una riproduzione in mattoncini a grandezza naturale nella tenuta di Goodwood, per affrontare il leggendario percorso. Il modello è stato guidato dal collaudatore Koenigsegg Markus Lundh, che ha stabilito il record di salita con la stessa Sadair’s Spear (quella vera, in quel caso) nel Goodwood Festival of Speed del 2025. Il modello ha percorso il tragitto al contrario (in discesa invece che in salita) ed è stato in grado di raggiungere i 111 km/h, stabilendo il nuovo record come auto LEGO più veloce mai creata dal gruppo.

La Koenigsegg Sadair’s Spear a grandezza naturale e guidabile, realizzata con mattoncini LEGO Technic, è composta da 327.906 elementi LEGO, pesa circa 1.800 kg, di cui 400 kg sono costituiti da soli elementi LEGO, e ha richiesto oltre 9.400 ore di sviluppo e costruzione.

“Innovazione e prestazioni estreme sono al centro di tutto ciò che facciamo“, ha dichiarato Christian von Koenigsegg, CEO di Koenigsegg. “Vedere la Sadair’s Spear ricreata non solo come un modello LEGO Technic in scala 1:8 estremamente dettagliato, ma anche come un veicolo a grandezza naturale e guidabile, è davvero straordinario. La nostra partnership con il Gruppo LEGO dimostra come una passione condivisa per l’ingegneria e la creatività possa portare a qualcosa di eccezionale“.

Markus Lundh, collaudatore di Koenigsegg che ha registrato il nuovo record, ha affermato: “Avere la possibilità di mettermi al volante di questa riproduzione LEGO Technic a grandezza naturale è stato un privilegio incredibile. Mi è sembrato davvero di guidare una vera Koenigsegg, riportandomi alla mente il record di velocità stabilito a Goodwood nel luglio 2025 con la Sadair’s Spear. È stato fantastico stabilire un altro record su questo circuito iconico: una vera testimonianza del livello di ingegneria raggiunto dal team LEGO Technic“.

Lancio e prezzo del nuovo set LEGO Technic

Il set LEGO Technic Hypercar Koenigsegg Sadair’s Spear sarà disponibile all’acquisto in anteprima per gli iscritti LEGO Insiders a partire dal 1° luglio 2026 e per tutti dal 4 luglio 2026. Il prezzo consigliato è di 449,99 euro.

Chi procederà all’acquisto tra il 1° e il 6 luglio 2026 riceverà in omaggio il volante LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear (40894), fino a esaurimento scorte. Quest’ultimo è composto da 229 pezzi e riproduce il volante dell’hypercar svedese.