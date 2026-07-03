La linea LEGO Botanicals continua ad allargarsi, questa volta con due proposte che raccontano due modi opposti di intendere il verde in casa. Da un lato Potos, la pianta da appartamento più diffusa al mondo, ricreata in mattoncini con un’attenzione ai dettagli che va oltre la semplice estetica. Dall’altro Composizione di fiori scuri, un bouquet dalla palette cromatica insolita per la linea, pensato per chi cerca un’estetica più ricercata e meno convenzionale. Entrambi i set sono già prenotabili sul sito ufficiale LEGO, con uscita fissata per il 1° agosto 2026.

Botanicals è la linea che LEGO dedica da alcuni anni alla riproduzione in mattoncini di piante, fiori e composizioni vegetali, pensata esplicitamente per un pubblico adulto e per chi cerca un’alternativa duratura alle piante vere, senza rinunciare al gesto quasi meditativo della costruzione. I due nuovi arrivi si inseriscono in un catalogo già ampio e continuano a puntare su una tecnica di stampaggio bicolore che permette a LEGO di ottenere sfumature di colore realistiche su un singolo elemento, senza dover dipingere o assemblare pezzi separati per ogni tonalità.

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LEGO Potos (11512), la pianta che non appassisce mai

Il Potos è tra le piante più comuni in case e uffici di tutto il mondo: facile da mantenere, esteticamente versatile, riconoscibile per i tralci lunghi che ricadono dagli scaffali. LEGO lo ha reinterpretato introducendo una doppia modalità di costruzione, pensata per adattare il set a contesti d’arredo diversi.

Nella prima configurazione, il set si assembla con due tralci lunghi che scendono oltre il bordo del vaso, ideali per uno scaffale o una nicchia da cui il modello può essere osservato dall’alto e di lato. Nella seconda configurazione si costruiscono invece quattro tralci più corti e simmetrici, pensati per l’esposizione su un tavolino da caffè o su un qualsiasi piano d’appoggio orizzontale. Tutte le foglie e gli steli restano mobili una volta completato il modello, così da poter personalizzare liberamente la forma della pianta. Le foglie sono realizzate in due tonalità di verde, per restituire un effetto più realistico rispetto a una colorazione uniforme, mentre un elegante vaso bianco completa il set con un’estetica pensata per integrarsi in ambienti minimalisti.

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Nella configurazione con quattro tralci, il modello misura 18 centimetri di altezza, 41 di larghezza e 41 di profondità, una presenza scenica tutt’altro che trascurabile per un set ispirato a una pianta da interno. Il set conta 372 pezzi, è indicato per un’età dai 18 anni in su, ed è distribuito nell’ambito del programma LEGO Insiders con 450 punti assegnati all’acquisto.

Come per gli altri set della linea, le istruzioni di montaggio sono disponibili anche in formato digitale tramite l’app LEGO Builder, che permette di ruotare e ingrandire il modello in 3D durante la costruzione e di tenere traccia dei progressi. LEGO propone Potos anche come idea regalo per chi ama piante e giardinaggio ma non ha tempo o inclinazione per occuparsene davvero, puntando su un oggetto d’arredo che non richiede acqua né luce e non appassisce mai.

LEGO Composizione di fiori scuri (11513), un’estetica fuori dagli schemi

Se Potos punta tutto sulla discrezione, LEGO Composizione di fiori scuri fa esattamente l’opposto. Il set assembla un bouquet composto da tulipani, rose, un anemone, una petunia, una dalia e altre specie floreali, tutte realizzate in una palette di colori scuri che spazia dal bordeaux al viola profondo, passando per il nero e il rosso cupo. È un’estetica che, all’interno della linea Botanicals, non si era ancora vista con questo livello di coerenza cromatica, e che rende il set immediatamente distinguibile dal resto del catalogo.

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Il design è modulare: i singoli fiori possono essere disposti liberamente per creare una composizione personalizzata, oppure combinati con altri set Botanicals già disponibili per costruire un display più ampio e articolato. Con 562 pezzi e dimensioni di 20 centimetri di altezza, 27 di larghezza e 18 di profondità, il set risulta più compatto rispetto a Potos, ma non meno d’impatto dal punto di vista visivo, complice proprio la scelta cromatica insolita. Anche in questo caso l’età consigliata è dai 18 anni in su, e l’acquisto assegna 450 punti nell’ambito del programma LEGO Insiders.

Prezzo e disponibilità

Entrambi i set sono disponibili al prezzo di 59,99€ ciascuno e risultano già prenotabili sul sito ufficiale LEGO, con stato “in arrivo” (coming soon) e uscita fissata per il 1° agosto 2026, data in cui inizieranno le spedizioni per chi ha effettuato la prenotazione.