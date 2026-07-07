Il monitor Gigabyte GS25F14 fa parlare di sé soprattutto per le specifiche che propone in una fascia di prezzo dove di solito si deve scendere a compromessi. Un pannello SS-IPS da 24,5″, 144Hz, 1ms e copertura 120% sRGB non sono combinazioni che si trovano spesso sotto gli 80 euro, e il recente calo su Amazon porta questo monitor a un prezzo decisamente interessante rispetto all’andamento delle ultime settimane. Vale la pena approfondire.

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Gigabyte GS25F14: velocità e colori IPS senza compromessi a 144Hz

Il cuore di Gigabyte GS25F14 è il pannello SS-IPS (Super Speed IPS), una tecnologia che unisce la reattività dei pannelli TN con la qualità visiva tipica degli IPS. Il risultato è un display con angoli di visione di 178° in entrambe le direzioni, colori accurati e un rapporto di contrasto nativo di 1500:1, superiore alla media dei pannelli IPS standard nella stessa fascia.

Le specifiche gaming sono quelle che ci si aspetta da un monitor competitivo:

Risoluzione: 1920 x 1080 px (Full HD)

1920 x 1080 px (Full HD) Frequenza di aggiornamento: 144Hz

144Hz Tempo di risposta: 1ms GTG, 1ms MPRT

1ms GTG, 1ms MPRT Luminosità: 300 cd/m²

300 cd/m² Copertura colore: 120% sRGB

120% sRGB Supporto HDR: Display HDR10

Display HDR10 Sync: AMD FreeSync (Adaptive-Sync)

AMD FreeSync (Adaptive-Sync) Connettività: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, uscita audio jack

Una delle caratteristiche che distingue questo modello dai competitor diretti è il Black Equalizer: una funzione software che schiarisce selettivamente le aree scure della scena senza alterare le zone già illuminate, permettendo di individuare dettagli e nemici nascosti nelle ombre. Abbinato all’Aim Stabilizer per ridurre il motion blur e al crosshair personalizzabile, il pacchetto gaming risulta completo anche per chi si avvicina ai titoli esports.

Non mancano funzionalità per sessioni prolungate: tecnologia Flicker-Free e certificazione Low Blue Light di TÜV Rheinland rendono Gigabyte GS25F14 adatto anche a chi lo usa per studio o lavoro oltre che per il gaming. Il design borderless contribuisce a un setup più ordinato, mentre il supporto VESA 100x100mm lascia aperta l’opzione per un braccio monitor. La garanzia copre 3 anni.

Prezzo e offerta: 42% in meno su Amazon

Su Amazon.it, Gigabyte GS25F14 Monitor Gaming FHD da 25″ è disponibile a 74,77€ rispetto al prezzo di listino di 128,99€, con uno sconto del 42% che si traduce in un risparmio di circa 54 euro. L’offerta include la consegna standard con le consuete tempistiche Amazon. Rispetto al recente andamento del prezzo, si tratta di una finestra interessante per chi stava già valutando questo monitor o cercava un display gaming FHD entry-level senza spendere oltre i 100 euro. Se vuoi scoprire altre offerte su monitor e computer, puoi consultare la nostra sezione dedicata, oppure approfondire quali siano i migliori monitor attualmente disponibili sul mercato.

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