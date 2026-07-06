Da quando DJI ha lanciato Osmo Mobile 6, molti creator si chiedevano quando questo gimbal sarebbe finalmente sceso a un prezzo davvero accessibile. La risposta è arrivata su Amazon, dove lo stabilizzatore tocca il suo prezzo più basso di sempre, con uno sconto che supera il 45% rispetto al listino. Un’opportunità difficile da ignorare per chiunque voglia portare le proprie riprese smartphone a un livello superiore.

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DJI Osmo Mobile 6: stabilizzazione professionale, funzionalità intelligenti e un design pensato per chi crea

DJI Osmo Mobile 6 non è il solito gimbal da scaffale. È un dispositivo progettato per chi vuole risultati cinematografici dallo smartphone senza rinunciare alla portabilità. Il suo design pieghevole e compatto (solo 304 g) lo rende perfetto per viaggi, vlog all’aperto, video per TikTok, YouTube e Instagram Reels, ma anche per chi fa street photography o contenuti di viaggio.

Il cuore del dispositivo è la stabilizzazione a 3 assi, capace di garantire riprese fluide anche durante movimenti bruschi, con i motori che resistono alle vibrazioni e mantengono l’orizzonte sempre stabile. Ma la vera carta vincente è ActiveTrack 5.0: il sistema di tracciamento di nuova generazione segue i soggetti con precisione anche a grandi distanze, in ambienti affollati o ad alta velocità, ed è persino in grado di riconoscere e inseguire animali domestici come cani e gatti.

Tra le funzionalità che lo distinguono dalla concorrenza spicca la rotella laterale: permette di controllare zoom e messa a fuoco in modo fluido e preciso, senza dover toccare lo schermo del telefono. Un dettaglio da uso professionale che fa una differenza concreta durante le riprese.

Altre specifiche e funzioni di rilievo:

Manico telescopico integrato fino a ~215 mm per selfie, riprese dal basso o angolazioni creative

fino a ~215 mm per selfie, riprese dal basso o angolazioni creative Morsetto magnetico a sgancio rapido : si aggancia e sgancia in un attimo, anche con la cover del telefono

: si aggancia e sgancia in un attimo, anche con la cover del telefono Quick Launch : avvio automatico 3 volte più veloce rispetto ai modelli precedenti

: avvio automatico 3 volte più veloce rispetto ai modelli precedenti 4 modalità di stabilizzazione : Inseguimento, Blocco dell’inclinazione, FPV e SpinShot

: Inseguimento, Blocco dell’inclinazione, FPV e SpinShot Modalità creative : Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse, DynamicZoom, CloneMe e controllo gestuale

: Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse, DynamicZoom, CloneMe e controllo gestuale ShotGuides : riconosce l’ambiente e suggerisce automaticamente la sequenza di ripresa più adatta

: riconosce l’ambiente e suggerisce automaticamente la sequenza di ripresa più adatta Pannello di stato integrato per monitorare batteria e modalità attiva

per monitorare batteria e modalità attiva Autonomia : circa 6 ore e 24 minuti , ricarica completa in circa 1 ora e 24 minuti via USB-C

: circa , ricarica completa in circa via Compatibile con smartphone da 67 a 84 mm di larghezza, fino a 290 g di peso

Nella confezione sono inclusi morsetto magnetico, treppiede, cavo di alimentazione, cinturino da polso e custodia: tutto il necessario per iniziare subito a girare. Se stai cercando il miglior smartphone da abbinare a questo gimbal, trovi una selezione aggiornata su TuttoTech.

Prezzo al minimo storico: l’offerta su Amazon da non lasciarsi sfuggire

Su Amazon.it, DJI Osmo Mobile 6 è disponibile oggi a soli 59,99€, contro un prezzo precedente di 109,00€. Si tratta di un risparmio di 49,01€, pari a uno sconto del 45%, che porta il dispositivo al prezzo più basso mai registrato. Un valore difficile da trovare altrove per un gimbal di questa qualità e con questo set di funzionalità. Scopri anche tutti gli altri prodotti DJI disponibili e le ultime offerte Amazon del momento.

La colorazione disponibile è Grigio Ardesia (Slate Gray). Trattandosi di un’offerta su Amazon, la disponibilità potrebbe variare rapidamente, soprattutto considerando il prezzo eccezionale.

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