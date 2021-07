Pensi di avere un talento, qualsiasi esso sia, e vuoi mostrarlo a mille, diecimila, centomila (esageriamo) persone? Hai un’opinione su un tema in particolare, e desideri esporla a una platea di pubblico potenzialmente infinita, e non solo alla tua cerchia di amici, familiari, eccetera? Allora la nostra guida su come creare un canale YouTube potrebbe esserti d’aiuto. Hai già il cronometro in mano? Tre, due, uno: iniziamo!

Creare un canale YouTube: i passi base

Tutto quello di cui hai bisogno per aprire un canale YouTube è un account Google. Se non ne hai ancora uno, la risorsa appena linkata ti aiuterà a crearne uno nuovo. Se invece, come è probabile, ne hai già uno, ecco i passaggi da completare per aprire il tuo spazio personale sulla piattaforma video di Google:

Collegati a YouTube da un computer. Clicca sull’immagine del tuo profilo in alto a destra e seleziona Crea un canale. Pigia su Carica Immagine per inserire una nuova immagine del profilo se quella che hai pensi non sia adatta al canale che stai per aprire, quindi conferma il tuo nome e clicca su Crea canale.

Ora ferma il cronometro: quanti secondi sono passati da quando ti sei collegato a YouTube? Se è trascorso più di 1 minuto, probabilmente per navigare in Internet ti appoggi ancora su una linea ADSL. A proposito, hai già consultato le migliori offerte fibra di TIM, Vodafone, Fastweb, WINDTRE e Tiscali?

Video consigliato: il team di YouTube ha pubblicato un video nel quale viene spiegato come accedere al servizio e creare un video. Se ti va, lo puoi vedere qui sotto.

Creare un canale YouTube di successo: 5 dritte

Adesso che hai aperto il canale, trasformalo nel tuo più grande successo personale. Prova a seguire i seguenti punti se vuoi, un giorno, guadagnare con YouTube:

Non comprare iscritti YouTube: ti lasciamo direttamente il link alla nostra guida, dove trovi tutti i motivi per non cadere in tentazione pagando servizi che ti promettono migliaia di visualizzazioni e nuovi iscritti ogni giorno. Parla di cose che realmente conosci: dopo che hai visto un video da milioni di visualizzazioni, potresti essere tentato di farne uno uguale anche tu, pur non avendo alcuna competenza sul tema trattato dal tuo “collega” (la ricetta della torta paradiso, il primo esempio che ci viene in mente). In realtà è la strada più sbagliata che tu possa seguire. Chi ti guarda capisce in un nano secondo se sei un “esperto” del settore o meno, e se si accorge che stai trattando un tema di cui non hai piena padronanza allora per te sono cavoli amari. Pubblica nuovi contenuti con costanza: immagina YouTube come una biblioteca e i tuoi video come i volumi di un’enciclopedia. Se le uscite dei tuoi libri sono discontinue, quando il lettore entra in biblioteca troverà la tua sezione desolatamente vuota (o quasi). Morale della favola? Quello stesso lettore andrà a cercare quel libro in un’altra casa editrice concorrente (leggi youtuber), che offre aggiornamenti costanti ai suoi lettori e, di conseguenza, un servizio migliore. Segui una strategia: se non hai le idee chiare genererai solo confusione, in primis dentro di te e poi agli occhi degli utenti. Prima ancora di creare un canale YouTube, quindi, cerca di pianificare anzitutto una strategia chiara ed efficace, in modo da non dover cambiare decisione ogni settimana, parlando magari un giorno del post partita di Milan-Inter e un altro giorno ancora della ricetta dello yogurt greco. Ascolta il feedback degli iscritti: un altro punto fondamentale se vuoi creare un canale YouTube per guadagnare è l’ascolto degli utenti. Chiedi loro cosa ne pensano dei tuoi video, dove puoi migliorare, e a quali contenuti sono più interessati. Una volta che hai raccolto tutte queste informazioni, perfeziona la tua strategia al fine di rispondere in modo positivo a quanto ti viene suggerito dagli stessi utenti.

Creare un canale YouTube privato: cosa devi fare

Per creare un canale YouTube privato è sufficiente modificare le impostazioni predefinite dei video caricati. Ecco i passaggi da completare prima ancora di caricare un video:

Collegati a YouTube. Clicca sull’immagine del tuo profilo in alto a destra e seleziona Il tuo canale. Scorri in basso il menù laterale di sinistra e clicca su Impostazioni. Individua la sezione “Il tuo canale YouTube” e pigia su Stato e funzioni canale. Seleziona la scheda “Impostazioni predefinite video caricati”, clicca su “Informazioni di base”, quindi apri il menu a tendina sotto a “Visibilità” e scegli Privato. Clicca su Salva per memorizzare le impostazioni appena modificate.

D’ora in avanti, qualsiasi video che caricherai sul canale YouTube sarà privato, potrai cioè vederlo tu e gli utenti a cui lo vorrai mostrare. Per condividerlo con una o più persone, copia il link posizionato sotto “Link video” (in basso al riquadro del video) e invialo via email o tramite le app di messaggistica istantanea al contatto desiderato.

Conclusioni

La nostra guida su come creare un canale YouTube termina qui. In passato avevi già aperto un canale? Pensi che i consigli che ti abbiamo fornito in questo approfondimento possano esserti d’aiuto? Ti va di raccontarci la tua esperienza con il servizio video di Google, lasciando un commento sotto all’articolo? Siamo curiosi di conoscere la tua opinione al riguardo!