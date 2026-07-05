Prosegue lo sviluppo “coerente” di WhatsApp tra la piattaforma per Android e la piattaforma per iOS della popolare app di messaggistica: lo abbiamo già visto sia con il rilascio di nuove funzionalità che con i lavori in corso “in parallelo” per lo sviluppo di ulteriori funzionalità.

L’ultima versione in anteprima dell’app anticipa ai beta tester su iPhone il nuovo indicatore visivo per segnalare che un contatto è online già disponibile per i beta tester su Android. Esso è pensato per sostituire l’etichetta “Online” e fa parte di uno sviluppo più ampio che “rivoluzionerà” presto la popolare app di messaggistica.

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WhatsApp per iOS: c’è una novità in rollout per i beta tester

Il team di WhatsApp sta lavorando, almeno sul client per Android (dove sono state individuate prove concrete), alla possibilità di consultare la lista dei contatti che sono attualmente online. Considerando i discorsi sullo sviluppo coerente tra le due versioni della popolare app di messaggistica, ormai convergenti sotto molti punti di vista, è lecito attendersi anche nella versione per iPhone questa novità (magari all’interno della scheda Contatti emersa qualche giorno fa che prenderà il posto della scheda “Aggiornamenti”).

Tornando al presente, come anticipato, l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS dona ai beta tester una novità che è già disponibile da qualche settimana ai beta tester dell’app su Android (via WaBetaInfo).

All’interno della schermata con le informazioni di una chat individuale (solo qua per il momento), gli utenti potranno notare la presenza di un indicatore visivo (pallino verde) dello stato online dell’interlocutore collocato nella parte bassa dell’immagine del profilo.

Quando un contatto risulta online (ovvero quando ha l’app aperta e le sue impostazioni sulla privacy consentono agli altri di visualizzare il suo stato online), invece di comparire l’informazione sull’ultimo accesso (che rimane quando il contatto non è online), comparirà adesso questo indicatore (e non più la dicitura “Online”).

Il nuovo indicatore (pallino verde) quando un utente è online è in fase di distribuzione graduale per alcuni beta tester che eseguono almeno la versione 26.26.10.72 di WhatsApp Beta per iOS; questa novità dovrebbe raggiungere un maggior numero di beta tester nei prossimi giorni, prima dello sbarco sulla versione stabile della popolare app di messaggistica.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.