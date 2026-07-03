Mentre sulla versione Beta i primi utenti stanno testando la nuova interfaccia in stile Liquid Glass, sulla versione stabile di WhatsApp per iPadOS è partito il rollout di una novità che, soprattutto per alcuni, potrà risultare molto interessante.

Il team di sviluppo sta distribuendo la possibilità di utilizzare un iPad come dispositivo principale: gli utenti non saranno più costretti quindi ad utilizzare il proprio tablet della Mela morsicata come semplice dispositivo secondario. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Svolta WhatsApp su iPad con una novità

Sebbene le novità (o almeno alcune di esse) viaggiassero su binari differenti rispetto alla controparte per iOS, WhatsApp per iPad è sempre stata una sorta di app “companion” per iPhone (o per uno smartphone): gli utenti dovevano configurare la popolare app di messaggistica sullo smartphone e solo dopo potevano collegare l’iPad come dispositivo secondario.

Per molti utenti, una situazione del genere poteva essere più che sufficiente ma non per altri, complice il fatto che l’esperienza utente sui dispositivi “companion” (quelli collegati e secondari rispetto al dispositivo principale) non è completa ma presenta alcune limitazioni (ad esempio non è possibile condividere la posizione in tempo reale o creare liste broadcast).

A partire dalla versione 26.25.74 di WhatsApp per iPadOS sembra che le cose stiano cambiando: è infatti partito il rollout della possibilità di configurare l’app su un iPad come dispositivo principale e la procedura è identica a quella che viene proposta sugli smartphone (via WaBetaInfo).

Va segnalato che questa novità non va a eliminare la possibilità di configurare l’iPad come dispositivo secondario ma la affianca: gli utenti potranno ancora decidere di sfruttare la modalità “companion” seguendo le istruzioni che verranno presentate all’avvio del processo di configurazione. Una novità analoga è in rollout anche nella versione beta dell’app per Android.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iPadOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, come la nuova interfaccia in stile Liquid Glass Design, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iPadOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.