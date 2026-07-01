Nel corso degli ultimi mesi abbiamo spesso parlato di sviluppo “coerente” di WhatsApp tra la piattaforma per Android e la piattaforma per iOS della popolare app di messaggistica: lo abbiamo visto già con svariate funzioni in arrivo e, nelle ultime ore, se n’è aggiunta all’appello un’altra.

Nello specifico, con la più recente versione in anteprima del client per iPhone, il team di sviluppo sta lavorando all’implementazione della nuova scheda Contatti che dovrebbe prendere il posto della scheda Aggiornamenti nella barra di navigazione in basso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Anche su WhatsApp per iOS è attesa la “rivoluzione” delle schede

Analizzando la versione 26.26.10.16 di WhatsApp Beta per iOS, il portale specializzato WaBetaInfo ha individuato alcune evidenze che suggeriscono i lavori in corso per l’implementazione della scheda Contatti nella barra di navigazione dell’app per iPhone.

Gli stessi lavori in corso erano già emersi all’inizio di giugno nel client per Android della popolare app di messaggistica ma, in quel caso, erano addirittura tre le possibili implementazioni testate dal team di sviluppo.

In questo caso, invece, l’implementazione sembra solo una che “mantiene” invariato il numero di schede disponibili: come potrete notare dalla seguente immagine, le schede presenti sono Contatti (prenderà il posto di “Aggiornamenti”), Chiamate, Meta AI (dovrebbe prendere il posto di “Community”), Chat e Tu.

Con questa implementazione dovremmo assistere a una sorta di rivoluzione, con i contenuti delle schede Aggiornamenti (ovvero gli Stati e i Canali) e Community che dovranno essere riorganizzati.

Essi non spariranno dall’app ma verranno semplicemente spostati direttamente nella scheda Chat: gli Stati saranno in alto, i Canali e i contenuti delle Community verranno elencati in mezzo alle conversazioni (ma potranno essere filtrati).

Con questa implementazione, inoltre, entrerà in vigore il nuovo meccanismo che consente di vedere quando un contatto è online, già disponibile su Android (seppur in beta): i contatti online vengono evidenziati da un pallino verde che compare in basso a destra sull’immagine del profilo del contatto stesso.

La nuova scheda Contatti, come anticipato, è attualmente in fase di sviluppo e le prime evidenze su questa novità (per quanto concerne iOS) si nascondono nella versione 26.26.10.16 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo quando la nuova scheda possa essere pronta per il rilascio ma immaginiamo che, vista la corposa ri-organizzazione di tutti i contenuti, possano volerci ancora alcune settimane prima del rilascio almeno ai beta tester.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.