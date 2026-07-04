Belkin BoostCharge Pro a meno di 14€? Sì, avete letto bene. Il caricatore wireless Qi2 con kickstand integrato della linea BoostCharge Pro tocca oggi su Amazon il prezzo più basso mai registrato, con uno sconto che supera il 36% rispetto al listino. Un’occasione che difficilmente si ripete per chi cerca una soluzione di ricarica wireless rapida da scrivania, elegante e senza compromessi.

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Belkin BoostCharge Pro: potenza Qi2, kickstand e sicurezza intelligente in un solo accessorio

Belkin BoostCharge Pro non è il solito tappetino di ricarica. Il punto di forza più immediato è la certificazione Qi2, lo standard di nuova generazione che garantisce una ricarica wireless fino a 15 W su iPhone 12 e successivi, Samsung Galaxy S25 Series (con custodia Qi2 compatibile) e qualsiasi dispositivo Qi2 certificato. In termini pratici, questo significa ricaricare un iPhone 16 dallo 0 al 50% fino a due volte più velocemente rispetto a un classico caricatore Qi da 5 W.

Ma la vera caratteristica che distingue questo prodotto dalla concorrenza è il kickstand integrato a scomparsa: con un semplice gesto si trasforma da tappetino orizzontale a supporto inclinato, con un angolo regolabile fino a 70° in modalità pad e 75° in modalità stand, sia in orizzontale che in verticale. Perfetto per guardare contenuti in streaming, effettuare videochiamate o sfruttare la modalità StandBy di iPhone durante la ricarica, senza toccare il dispositivo.

L’aggancio magnetico snap-on assicura un allineamento preciso con un solo “click”, eliminando le frustrazioni tipiche dei caricatori wireless mal posizionati. Il cavo USB-C integrato da 2 metri (nella versione Amazon) offre ampia libertà di movimento sulla scrivania o sul comodino, senza cavi volanti in giro.

Dal punto di vista della sicurezza, il sistema Belkin SmartProtect è particolarmente avanzato:

Monitoraggio della temperatura in tempo reale

Protezione da sovratensioni e sovraccarico

Rilevamento di corrente anomala

Rilevamento di oggetti estranei (chiavi, monete, ecc.)

Materiali resistenti agli incendi

Non manca l’attenzione alla sostenibilità: lo chassis è realizzato con il 75% di materiali plastici riciclati post-consumo e la confezione è completamente priva di plastica. La garanzia di 2 anni e la copertura sulle apparecchiature collegate fino a circa 2.000€ completano un pacchetto davvero solido.

Vale la pena ricordare che il caricatore è compatibile anche con la ricarica attraverso custodie MagSafe fino a 3 mm di spessore, e supporta gli AirPods tramite standard Qi da 5 W. L’unico accessorio non incluso è l’alimentatore, che andrà acquistato separatamente.

Prezzo ai minimi: 13,99€ su Amazon, sconto del 36%

Su Amazon.it il Belkin Tappetino di Ricarica Wireless Magnetica 15 W con Supporto è disponibile oggi a soli 13,99€, rispetto al prezzo precedente di 21,99€. Si tratta di uno sconto del 36%, pari a un risparmio di 8€, e soprattutto del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto. La disponibilità è immediata, anche con Amazon Prime per la consegna rapida. Offerte così non durano a lungo, specialmente su accessori Belkin di questa qualità.

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