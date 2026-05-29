Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per due degli smartwatch più recenti a marchio Amazfit: parliamo di Amazfit Cheetah 2 Pro, dispositivo annunciato nel mese di aprile e Amazfit Bip Max, il dispositivo più recente in assoluto dell’azienda.

Il modello pensato per i runner più esigenti torna ad aggiornarsi per acquisire cinque nuove funzionalità e svariati miglioramenti, mentre l’ultimo arrivato ha ricevuto il primo aggiornamento della sua (fin qui) breve carriera. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi aggiornamenti.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Pro

Amazfit Cheetah 2 Pro è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti ma, nonostante ciò, ha già ricevuto numerosi aggiornamenti: nelle ultime ore, pare che Zepp Health abbia iniziato a distribuire la nuova versione 3.13.0.2 del software.

Questo nuovo aggiornamento è decisamente interessante perché, oltre a una marea di ottimizzazioni, introduce sullo smartwatch altre cinque nuove funzionalità: gli utenti avranno innanzitutto la possibilità di creare piani di corsa personalizzati in base alla distanza, di ricercare punti di interesse durante un allenamento, di tornare al punto di partenza con un solo tap.

Lo smartwatch guadagna poi una migliore gestione della batteria che tiene conto dell’utilizzo della torcia durante le sessioni di corsa in notturna. L’ultima novità è l’arrivo della modalità Pickleball 2.0. Tra i miglioramenti segnaliamo quelli relativi a vibrazioni e avvisi legati alla navigazioni e quelli relativi all’algoritmo che sta alla base del parametro “soglia del lattato”.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.13.0.2 del software, tradotto in italiano dagli screenshot sottostanti (via Reddit), che è in distribuzione su Amazfit Cheetah 2 Pro tramite un pacchetto OTA da circa 16 MB.

Benvenuto in Amazfit Cheetah 2 Pro. Novità: [Novità] Aggiunta la pianificazione di percorsi di andata e ritorno per creare itinerari di corsa personalizzati in base alla distanza.

Aggiunta la ricerca di punti di interesse (POI) durante l’allenamento per un accesso rapido a punti di rifornimento e di riposo.

Aggiunta la funzione Ritorno al punto di partenza con un solo tocco: l’orologio pianifica automaticamente i percorsi di ritorno per una corsa all’aperto più sicura.

La Gestione batteria ora tiene traccia dell’utilizzo della torcia per una migliore gestione dell’energia durante le corse notturne.

Aggiunta la modalità sportiva Pickleball 2.0. [Ottimizzazioni] Vibrazione di navigazione e avvisi vocali migliorati per indicazioni di svolta e distanza più chiare.

Funzione e algoritmo della soglia del lattato ottimizzati.

Esperienza musicale sportiva ottimizzata.

Accesso rapido alla musica di terze parti sulla scheda audio per un facile cambio audio.

Interazioni di Launcher 2.0 perfezionate, inclusi centro di controllo, display e animazioni di transizione.

Layout della schermata di allenamento aggiornato per visualizzare rapidamente i dati chiave durante i movimenti ad alta velocità.

Risolti problemi noti e migliorata la stabilità generale e la fluidità di funzionamento.

Primo aggiornamento per Amazfit Bip Max

Se Cheetah 2 Pro è uno dei dispositivi più recenti dell’azienda, Amazfit Bip Max è attualmente il prodotto più recente in assoluto tra quelli presentati da Zepp Health. Nonostante abbia debuttato appena una decina di giorni fa, questo smartwatch “economico” sta già ricevendo il primo aggiornamento software.

Dalla precedente versione 3.3.0.1 si passa alla nuova versione 3.8.0.1 del software che include svariati affinamenti e una miriade di nuove funzionalità (almeno per lo smartwatch), come la modalità Pickleball 2.0, nuovi strumenti legati a BioCharge, l’allenamento ibrido, i piani di allenamento ufficiali per la maratona e molto altro.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.8.0.1 del software, tradotto in italiano dallo screenshot sottostante (via Zepp Explorer by Melianmiko), che è già in fase di distribuzione su Amazfit Bip Max.

Benvenuti nella nuovissima esperienza di Amazfit BIP Max. Ecco le novità di questo aggiornamento: [Novità] Aggiunto l’allenamento ibrido, che offre agli appassionati di maratona una guida professionale per l’allenamento ibrido, aiutandoli a diventare più forti, ridurre il rischio di infortuni e godersi una vita sportiva più lunga.

Aggiunti piani di allenamento ufficiali per la maratona, con supporto per piani di terze parti come TrainingPeaks.

Aggiunto il calendario di allenamento, che mostra le prossime sessioni di allenamento programmate per aiutarti a pianificare il tuo programma in modo efficace.

Aggiunti più percorsi di corsa professionali integrati.

Aggiunta la gestione dell’attrezzatura, che tiene traccia del chilometraggio di scarpe da corsa, attrezzatura da ciclismo e altre attrezzature sportive per aiutarti a bilanciare l’usura e prolungarne la durata.

Aggiunta la modalità sportiva Pickleball 2.0, che offre una registrazione e un’analisi dei dati più professionali.

BioCharge ora supporta le schede mattutine e i grafici di tendenza. Una scheda sullo stato mattutino di BioCharge è stata aggiunta alla schermata iniziale dell’orologio, insieme alle curve di tendenza storiche per una visione più intuitiva dei livelli di energia del tuo corpo. [Ottimizzazioni] Visualizzazione ottimizzata della mappa: le mappe topografiche ora mostrano dettagli più ricchi con una maggiore precisione delle curve di livello.

Algoritmo del sonno ottimizzato per una maggiore precisione nel monitoraggio del sonno.

Durata predefinita dello schermo acceso estesa a 15 secondi.

Launcher 2.0 aggiornato con un design più sportivo e un’esperienza di interazione complessivamente migliorata.

Risolti problemi noti per migliorare la stabilità e la fluidità del sistema.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).