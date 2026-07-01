Sono passati poco più di due anni dal debutto di Avinox nel mercato delle e-bike, quando lo spin-off di DJI aveva stupito tutti con il sistema di trazione M1, che avevamo menzionato nella nostra guida alle migliori bici elettriche come uno dei motori centrali più innovativi sul mercato per rapporto potenza-peso e dimensioni.

A luglio era poi arrivato l’aggiornamento M2, e ora all’Eurobike 2026 di Francoforte Avinox ha alzato ulteriormente l’asticella presentando il concept MG, un Motor Gearbox Unit che integra motore e cambio automatico in un unico alloggiamento compatto. Non è stata l’unica sorpresa della fiera: la neonata Gobao ha debuttato con la propria serie X, una soluzione tecnicamente molto simile.

L’idea alla base di entrambi i prodotti è quella di eliminare completamente il deragliatore e la cassetta dal posteriore della ruota, i componenti che chiunque abbia mai usato una bici in ambienti difficili conosce bene per la loro fragilità e l’elevata manutenzione richiesta.

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Cosa sono gli MGU e cosa li rende diversi dai sistemi attuali

Un MGU (Motor Gearbox Unit) non è una novità in assoluto: aziende come Pinion producono già sistemi che integrano il cambio all’interno dell’alloggiamento del motore, eliminando deragliatore e cassetta. Il problema è che questi sistemi offrono ancora un numero fisso di rapporti discreti, con gradini meccanici tra un cambio e l’altro.

La vera innovazione di Avinox MG Concept e della serie X di Gobao è l’integrazione di un eCVT (Electronic Continuously Variable Transmission), una trasmissione elettronicamente variabile in modo continuo. Il risultato è teoricamente un numero infinito di rapporti che si adattano in modo fluido, senza gradini, in tempo reale valutando velocità, pressione sui pedali e tipologia di terreno.

In modalità automatica, il sistema mantiene la cadenza di pedalata dell’utente costante a prescindere dalla pendenza, esattamente come il cruise control di un’auto ma applicato alle gambe del ciclista. Chi preferisce il controllo manuale può definire quanti “rapporti virtuali” desidera e con quali rapporti di trasmissione.

I prototipi a Eurobike: Canyon, Commencal, Forbidden e Mondraker

L’Avinox MG Concept è arrivato a Eurobike non come semplice concept da vetrina, ma già su prototipi funzionanti. Il motore è stato sviluppato in partnership con Canyon, Commencal, Forbidden e Mondraker, quattro dei marchi più rispettati nel mondo delle eMTB, che hanno esposto a Francoforte bici prototipo costruite attorno al nuovo sistema, tre con trasmissione a catena e una con trasmissione a cinghia.

Gobao ha invece utilizzato una propria e-bike brandizzata per dimostrare i prototipi di pre-produzione della serie X. I primi test ride riportati dai giornalisti presenti in fiera descrivono entrambi i sistemi come “molto impressionanti”, più fluidi e silenziosi rispetto agli MGU Pinion attualmente in commercio.

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Gobao ha comunicato le specifiche della propria gamma: il modello X1 eroga 120 Nm di coppia con una potenza massima di 1.200 W, mentre il più potente X1P arriva a 150 Nm e 1.500 W. La produzione di massa è prevista per febbraio 2027, con destinazione iniziale le eMTB ma con una roadmap che include anche categorie urban, trekking, cargo e SUV.

Avinox è più cauta sui numeri, impegnandosi solo a un lancio nel corso del 2027 con potenza e coppia massime simili a Gobao, e dichiarando che il motore di produzione sarà “facilmente adattabile a eMTB, eTrekking, eSUV, eGravel e altri modelli“.

Se la tecnologia si dimostrerà affidabile e i costi scenderanno a livelli accessibili, è lecito aspettarsi che nei prossimi anni questi sistemi migrino dalle eMTB da diecimila euro verso le e-bike da città, cargo e famiglia, rivoluzionando il modo in cui sono costruite le biciclette elettriche a tutti i livelli di mercato.