Samsung e Withings hanno annunciato di avere stretto una partnership in virtù della quale sarà possibile lo scambio di dati tra le app degli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch e Withings Health.

In pratica, Samsung Health potrà importare il peso, la percentuale di grasso corporeo e l’indice BMI dai dispositivi Withings mentre i dati relativi ai passi raccolti dagli smartwatch del colosso coreano potranno essere visualizzati all’interno dell’app Withings.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Una nuova partnership tra Samsung e Withings

Per festeggiare la nuova collaborazione tra le due aziende, Samsung ha anche lanciato negli Stati Uniti una promozione molto interessante: coloro che acquisteranno un Galaxy Watch idoneo a prezzo pieno (i modelli inclusi sono Galaxy Watch Ultra, Watch8 Classic, Watch8 o Watch7), infatti, riceveranno una bilancia Body Smart in omaggio, così da poterli usare insieme per monitorare la composizione corporea, l’attività fisica e il sonno e adottare uno stile di vita più sano.

C’è da precisare che non si tratta di una fusione completa di tutti i parametri di salute di Samsung e Withings, in quanto la sincronizzazione è mirata all’attività fisica e alle misurazioni corporee (dati come la frequenza cardiaca e la qualità del sonno, invece, non dovrebbero essere condivisi tra le due piattaforme).

I dettagli tecnici di questa integrazione non sono stati svelati ma è probabile che i dati registrati dagli smartwatch di Samsung vengano trasferiti a Samsung Health sul telefono, quindi condivisi con Health Connect (soluzione che offre agli utenti Android un punto di accesso centralizzato per gestire le autorizzazioni e per scegliere quali app possono leggere o scrivere determinate cartelle cliniche) e infine portati sulla piattaforma di Withings e la procedura dovrebbe essere la stessa anche nel senso inverso.

Non si sa se la promozione lanciata negli Stati Uniti dal colosso coreano verrà proposta in futuro anche in Italia.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google