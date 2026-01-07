Withings si mostra alla kermesse del CES 2026 con la nuova Body Scan 2, una bilancia intelligente pensata per andare ben oltre la misurazione del semplice peso corporeo e accogliere il ramo del benessere e della longevità, temi sempre più in voga nel settore.

Il dispositivo, peraltro, è stato definito dalla stessa azienda come una vera e propria “longevity station” e promette di misurare fino a 60 biomarcatori per valutare la salute cardiovascolare e metabolica in modo continuo e non invasivo. Scopriamone i dettagli.

Withings Body Scan 2 è la bilancia che analizza il corpo in profondità e pensa alla longevità

La Body Scan 2 mantiene il design già visto nella prima generazione, con otto elettrodi sulla base e quattro aggiuntivi su una maniglia retrattile, utile per ottenere dati più precisi anche sulla parte superiore del corpo. La differenza principale rispetto al modello precedente è l’espansione del numero di parametri monitorati, grazie a un test di longevità da 90 secondi che raccoglie decine di indicatori suddivisi in cinque aree principali:

prestazioni e attività elettrica del cuore

rischio di ipertensione

salute arteriosa

efficienza metabolica e cellulare

regolazione glicemica

Secondo Antoine Joussain, direttore di prodotto di Withings, l’obiettivo è fornire un quadro completo ma accessibile della propria salute:

“Abbiamo costruito questa visione per aggiungere potenti biomarcatori misurabili ogni giorno, semplicemente salendo sulla bilancia.”

Un nuovo modo per valutare la salute metabolica

Una delle innovazioni più curiose è l’uso della bioimpedenza spettrale (BIS) combinata con l’analisi del sudore plantare. La bilancia applica una lieve corrente elettrica per stimolare le ghiandole sudoripare dei piedi e ne misura la risposta: se l’attività è alta, significa che le ghiandole sono in buona salute; se è bassa, può indicare disfunzioni metaboliche. Joussain continua:

“Vogliamo mantenere il tutto semplice, in modo da avere indicatori chiari da seguire su base giornaliera, settimanale o mensile. Gli altri 60 biomarcatori, ovviamente, possono essere esaminati, ma ci occuperemo noi di tutta l’interpretazione per voi.”

Questo approccio non invasivo permette di monitorare la salute metabolica senza esami del sangue, e può fornire indicazioni precoci su disturbi come il diabete o l’insulino-resistenza. La BIS, invece, valuta lo stato delle membrane cellulari, fornendo ulteriori dati sull’efficienza metabolica generale.

“L’obiettivo è stimolare le ghiandole sudoripare che si trovano all’interno dei piedi con una corrente sicura e di piccola intensità. Misuriamo la massima attività di risposta di queste ghiandole sudoripare. Se l’attività è elevata, per semplificare un po’, significa che le ghiandole sono sane, altrimenti significa che non lo sono.”

Gestire 60 parametri potrebbe risultare complesso, ma Withings ha pensato a un sistema di sintesi chiamato Health Trajectory Score, un punteggio che rappresenta la “salute attesa” nel tempo, ovvero quanti anni di vita in buona salute una persona può ragionevolmente aspettarsi.

Gli utenti possono seguire il punteggio in modo giornaliero, settimanale o mensile, mentre i singoli biomarcatori restano consultabili nell’app per analisi più dettagliate. In questo modo, la Body Scan 2 si trasforma in uno strumento di prevenzione e consapevolezza più che in un semplice monitor del peso.

Un dettaglio degno di menzione è come Withings sia consapevole che le bilance possano avere un impatto psicologico negativo per chi soffre di ansia legata al peso e alla nutrizione. Per questo ha introdotto la modalità Eyes-Closed, che sostituisce i valori numerici con emoji sulla bilancia, mantenendo comunque la registrazione dei dati nell’app, in modo da incoraggiare l’uso quotidiano senza dover concentrarsi sul peso corporeo.

Privacy, certificazioni e tempistiche di lancio

Due delle nuove funzioni, la valutazione del rischio di ipertensione e l’ECG a sei derivazioni per la fibrillazione atriale, richiedono ancora l’approvazione della FDA, che Withings sta già perseguendo con un nuovo iter di certificazione per ridurre i tempi di lancio.

In generale, l’azienda si affida sempre all’approvazione della FDA il prima possibile sebbene i risultati possano essere altalenanti: lo smartwatch ScanWatch, ad esempio, ha impiegato quasi due anni per superare la procedura di autorizzazione della FDA. Per lanciare il suo laboratorio di analisi delle urine U-Scan, Withings ha scelto di commercializzare il dispositivo come gadget per il benessere, invece di cercare l’autorizzazione. Lo smartwatch Move ECG è stato annunciato nel 2019, ma non è ancora arrivato sul mercato statunitense.

In questo senso, la Body Scan 2 sarà inoltre conforme alle normative GDPR e HIPAA, e certificata secondo gli standard di sicurezza ISO 27001 e 27701, garantendo la massima protezione dei dati sanitari.

Se il suddettoprocesso di approvazione procederà senza ritardi, la Withings Body Scan 2 sarà disponibile nel secondo trimestre del 2026, con un prezzo annunciato di 599,95 dollari.