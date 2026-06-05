Withings si è costruita una solida reputazione nel settore delle bilance smart per il bagno, ma negli ultimi anni ha trovato sempre più difficile portare funzionalità innovative nei prodotti di fascia bassa.

Al vertice della gamma, l’azienda può giustificare un prezzo di 600 dollari per una bilancia che promette livelli clinici di raccolta dati direttamente dal comfort del proprio bagno. Ebbene, ora per colmare il vuoto nella fascia media, arriva la Withings BodyFit, una bilancia smart da 280 dollari pensata specificamente per gli utenti di farmaci GLP-1.

Il target non è casuale e, anzi, segue un trend esplosivo in merito a questi farmaci. Attualmente infatti circa 30 milioni di persone negli Stati Uniti utilizzano agonisti del GLP-1 come Ozempic o Wegovy, e molte di queste hanno segnalato perdita di massa muscolare come parte del loro percorso di dimagrimento.

A seguire questa tendenza ci ha pensato anche Samsung che ha iniziato a collaborare con centri di ricerca per individuare e capire le cause della perdita di massa muscolare usando i propri smartwatch.

Ha senso, dunque, che i prodotti di tecnologia per la salute si orientino verso questo pubblico, offrendo strumenti per comprendere meglio cosa sta realmente accadendo al proprio corpo durante la perdita di peso.

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Design ereditato dalla Body Scan

BodyFit riprende il linguaggio di design della bilancia di punta dell’azienda, la Body Scan, inclusa la maniglia con meccanismo a rullo tensionato per la composizione corporea segmentata e l’ECG a singola derivazione.

Come per il modello più costoso, è necessario tenere la barra in mano all’altezza della vita affinché il sistema possa analizzare la massa muscolare e la salute cardiaca.

Facendolo, la bilancia farà passare una piccola corrente attraverso il corpo per determinare la composizione corporea a sei segmenti.

L’idea è che gli utenti possano identificare se stanno perdendo muscolo invece che massa grassa quando il numero sulla bilancia scende. Un’informazione cruciale per chi sta seguendo una terapia con farmaci dimagranti e vuole assicurarsi che la perdita di peso sia effettivamente sana e sostenibile.

Attraverso l’app Withings, gli utenti riceveranno anche coaching personalizzato, con dettagli sugli obiettivi di peso, bilancio calorico e raccomandazioni per mantenere i risultati nel tempo.

Precisione paragonabile agli esami clinici

Withings sostiene che la Bioelectrical Impedance Spectroscopy utilizzata per creare l’analisi della composizione corporea sia equivalente a una procedura di grado clinico. Collaborando con la clinica sportiva francese Mon Stade, l’azienda ha confrontato i risultati della bilancia con una scansione DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry).

La DEXA utilizza raggi X per esaminare la densità ossea ed è normalmente disponibile solo in contesti ospedalieri o clinici, ma Withings afferma che BodyFit è accurata al 98% per la massa muscolare e al 99% per la massa grassa.

Numeri che, se confermati nell’uso quotidiano, renderebbero questa bilancia uno strumento molto utile per chi vuole monitorare la propria composizione corporea senza doversi recare periodicamente in una struttura medica e sostenere anche il costo degli esami di routine.

Prezzo e disponibilità

Withings BodyFit è disponibile al prezzo di 280 dollari ed è acquistabile da oggi sullo store ufficiale dell’azienda. Al momento della stesura di questo articolo, il prodotto è disponibile solo negli Stati Uniti, pertanto, la disponibilità presso altri rivenditori principali e altri Paesi è prevista nel prossimo futuro.

Il prezzo la posiziona esattamente a metà strada tra le bilance smart entry-level e la flagship Body Scan da 600 dollari, offrendo molte delle funzionalità premium a un costo più accessibile per chi desidera un monitoraggio approfondito della propria salute senza l’investimento della fascia alta.