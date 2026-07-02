Drakong, nuova divisione dello storico produttore di hardware gaming Hyperkin, debutta sul mercato con il proprio primo prodotto: il Challenger, un controller con licenza ufficiale Xbox progettato per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10/11.

Il lancio del Challenger arriva in un mercato dei controller per Xbox sempre più affollato. Come avevamo visto alla Gamescom 2025, ASUS aveva presentato il ROG Raikiri II con sensori TMR anti-drift e polling rate a 1.000 Hz, un prodotto dal posizionamento premium ben al di sopra dei 100 euro.

Il Challenger di Drakong punta esattamente nella direzione opposta ovvero portare caratteristiche tipicamente riservate alla fascia alta, come i sensori Hall Effect e i back button programmabili, a un prezzo accessibile a tutti i tipi di giocatori.

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Hall Effect per eliminare il drift degli stick

Il punto di forza più significativo del Challenger sono i sensori Hall Effect per i doppi thumbstick. A differenza dei tradizionali potenziometri che si deteriorano con l’uso e causano il famigerato stick drift, i sensori Hall Effect utilizzano campi magnetici per rilevare la posizione degli stick senza contatto fisico tra le componenti, garantendo una durata molto superiore e l’assenza di deriva involontaria. I più attenti di voi sapranno che è una tecnologia sempre più comune nella fascia alta del mercato, ma è rarissima nella fascia sotto i 50 euro.

Completano il controllo due back button programmabili posizionati sul retro del controller, che permettono di assegnare qualsiasi funzione ai tasti posteriori mantenendo i pollici sugli stick in ogni momento, un vantaggio concreto soprattutto per i giochi che richiedono input rapidi e simultanei.

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Comfort e qualità costruttiva

Drakong ha dichiarato di aver investito molto nella qualità dell’impugnatura. Il Challenger monta grip laser-texturizzati su maniglie e grilletti, resistenti all’umidità e progettati per non scivolare anche durante le sessioni più intense e prolungate. I pulsanti ABXY adottano un design a membrana durevole, pensata per resistere all’utilizzo continuativo anche nei momenti di gioco più frenetici.

I grilletti Impulse offrono vibrazione localizzata e feedback tattico direttamente alle dita del giocatore, senza che la vibrazione si propaghi all’intera scocca del controller. È una caratteristica che, fa sapere l’azienda, migliora la percezione degli eventi di gioco, particolarmente utile nei giochi sparatutto per sentire il rinculo delle armi o la resistenza dei freni in un’auto.

Il Challenger utilizza un cavo USB-C removibile da 3 metri, una lunghezza generosa pensata per il gaming da divano o per il torneo in LAN. La connessione detachable permette di sostituire il cavo in caso di usura. È presente anche un jack da 3,5 mm per le cuffie, compatibile con un’ampia gamma di headset gaming.

Slade Dude Suzuki, Lead Product Developer di Drakong, ha dichiarato:

“L’anno scorso la nostra società madre Hyperkin ha presentato al mondo The Competitor, un controller unico che ha portato il design iconico a doppio stick simmetrico ai giocatori Xbox e PC. Siamo lieti che Drakong possa seguire con il suo impressionante debutto, The Challenger, un controller che abbiamo progettato per offrire funzionalità e comfort premium a un prezzo accessibile a tutti.”

Prezzo e disponibilità

Drakong Challenger sarà disponibile a un prezzo di listino di 34,99 dollari negli Stati Uniti, 29,99 sterline nel Regno Unito e 34,99 euro in Europa. L’azienda fa sapere che le spedizioni partiranno dal 9 luglio 2026.