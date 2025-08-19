ASUS sceglie la Gamescom 2025 per svelare le novità hardware che vedremo sul mercato nei prossimi mesi, un’occasione che si concretizza con l’apertura dell’evento “Unlock the ROG Lab“, come al solito molto curato e divertente anche per la stampa.

Unlock the ROG Lab, che ovviamente vede sotto i riflettori il glorioso brand ASUS ROG (Republic of Gamers) inizia oggi e si conclude domani, ma nella cornice della Gamescom sono diversi anche gli annunci di nuovi prodotti e, cosa altrettanto importante, di un’importante celebrazione, i 30 anni di ASUS nel settore delle schede video. Proprio per festeggiare questo traguardo, ASUS ha annunciato la mostruosa , un prodotto in edizione limitata che tratteremo però separatamente.

Ma non vogliamo anticiparvi tutto, state con noi perché siamo in diretta sul campo e possiamo darvi anche le nostre prime impressioni. Prima di procedere però, riportiamo le dichiarazioni di Jackie Hsu, Senior Vice President di ASUS:

ASUS si impegna ad offrire esperienze di gioco eccezionali a tutti i nostri utenti. I principi chiave che hanno guidato ASUS in questi trent’anni sono il nostro impegno per il design thinking e la nostra spinta a fornire ciò che i nostri utenti desiderano veramente. Siamo entusiasti di avere una partnership così solida con NVIDIA, che ci consente di portare prodotti ancora più incredibili ai nostri utenti. La ROG Matrix GeForce RTX 5090 è un’altra testimonianza infusa di un’eredità e pronta per prestazioni da record.

Le novità ASUS alla Gamescom 2025: 30 anni di GPU, dock Thunderbolt 5, controller ROG Raikiri II

Come detto poco sopra, parleremo della ROG Matrix GeForce RTX 5090 in un articolo ad hoc, ma possiamo già anticiparvi che gli ingegneri ASUS hanno davvero fatto un ottimo lavoro, non solo in fatto di design, ma anche per il sistema di dissipazione, l’ottimizzazione del BIOS e la possibilità di ottimizzare il cablaggio grazie alla compatibilità con il connettore proprietario BTF.

Tra l’altro c’è una novità importante anche per l’alimentazione, infatti questa scheda può sfruttare in contemporanea sia il connettore ASUS GC-HPWR che il classico PCI-E 12V-2×6, “sbloccando” a detta di ASUS una modalità con TBP a 800 watt (a dir poco notevole).

Andando un attimo oltre, troviamo un altro prodotto interessante, la dock esterna per schede video ROG XG Station 3, una soluzione plug-and-play che unisce la potenza di una GPU esterna con l’espandibilità di una dock Thunderbolt 5, capace di garantire una velocità di trasferimento fino a 80 Gbps, a tutto vantaggio della GPU.

Insieme alla porta Thunderbolt 5, la ROG XG Station 3 offre tre porte USB Type-C con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. Presenta anche l’illuminazione ASUS Aura Sync e il design BTF con connettore nascosto che offre un aspetto elegante e minimalista, che migliora ulteriormente la gestione dei cablaggi.

Prima di parlare di altre componenti hardware, anche di rilievo, facciamo un salto sulle periferiche per segnalare il controller ROG Raikiri II Xbox Wireless, equipaggiato con un arsenale completo di elementi imprescindibili per il gaming.

Se utilizzato su PC, polling rate pari a 1.000 Hz garantisce una latenza ultra-bassa sia in modalità cablata che wireless a 2,4 GHz ed è ulteriormente migliorata dalla tecnologia ROG SpeedNova Wireless. I joystick TMR con tecnologia anti-drift offrono inoltre un controllo ancora più accurato e consumano meno energia rispetto ai joystick che utilizzano la tecnologia Hall Effect, fornendo al contempo prestazioni eccezionali eliminando il fastidio dei fenomeni di drift.

Non mancano poi trigger a doppia modalità che consentono il passaggio istantaneo tra trigger con microinterruttore a corsa breve e trigger a sensore TMR a corsa completa, quattro pulsanti posteriori completamente programmabili ed ergonomici e pulsanti a microinterruttore che includono D-Pad, pulsanti ABXY, pulsanti posteriori e bumper con attivazione istantanea e feedback tattile.

Il controller ASUS prevede, risultando quindi versatile grazie alla compatibilità multipiattaforma; a bordo troviamo USB-C per Xbox Series X|S, PC, ROG Xbox Ally, wireless a 2,4 GHz per Xbox Series X|S, PC, ROG Xbox Ally; e Bluetooth per PC e ROG Xbox Ally. Riguardo all’autonomia, ASUS dichiara fino a 30 ore in modalità a 2,4 GHz con illuminazione RGB, audio e vibrazione disattivati.

Nuovi componenti PC ad alte prestazioni

Tra le novità in mostra alla Gamescom ci sono anche diversi nuovi componenti PC ad alto profilo. Si parte con la scheda madre AMD ROG Crosshair X870E Hero BTF, ovviamente con connettori nascosti per l’alimentazione della scheda madre, l’alimentazione della GPU, le porte USB e i cavi della ventola per offrire un aspetto ultra-pulito.

A bordo troviamo praticamente tutto, una robusta alimentazione a 22 fasi, connettività PCI-E 5.0, DDR5 con tecnologia NitroPath DRAM, connettore ad alta potenza ASUS BTF e funzionalità esclusive come ASUS AI Cache Boost, ASUS AI Advisor, AI Overclocking, AI Cooling II, AI Networking II e AEMP per semplificare la configurazione e migliorare le prestazioni.

Se ancora non siete al completo, vi segnaliamo poi il dissipatore ROG Ryuo IV 360 ARGB, sempre con display AMOLED curvo da 6,67 pollici, pompa ad alte prestazioni e ventole ARGB, ventole collegate in daisy-chain e supporto multi-socket.

C’è anche una versione bianca, ma per chi guarda anche al prezzo sarà disponibile prossimamente il TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD con schermo LCD IPS da 2,8 pollici per riprodurre GIF animate ed altri contenuti personalizzabili. Anche qui, c’è una pompa ad alta portata, tre ventole ARGB e supporto multi-socket per AMD e Intel.

Andando oltre, passiamo alle periferiche per il networking con il ruoter ROG Strix GS-BE7200, ovviamente ottimizzato per il gaming e compatibile con il più recente standard WiFi 7. Curato e con un design minimalista, questo router supporta il dual-band Multi-Link Operation (MLO) e 4K-QAM, offrendo prestazioni fino a 7.200 Mbps e antenne interne ad alta efficienza con l’aggiunta di un quinto ricevitore e trasmettitore solo per il segnale a 5 GHz,

Il ruoter supporta anche una linea cablata fino a 12,5 G, comprese due porte gaming dedicate; l’architettura SSID Gaming Network esclusiva di ROG, con accelerazione del gioco a tre livelli pre-ottimizzata, aiuta ad impostare ogni connessione per offrire un gameplay fluido e a bassa latenza. Inoltre, la funzionalità Smart Home Master consente agli utenti di impostare rapidamente SSID per una facile configurazione e gestione dei dispositivi IoT e consente connessioni VPN istantanee ed un comodo controllo parentale.

Il ROG Strix GS-BE7200 offre anche una sicurezza di rete avanzata a tre livelli grazie alla tecnologia AiProtection e a servizi VPN come NordVPN e Surfshark; la tecnologia AiMesh consente la creazione di una rete WiFi 7 estendibile sicura e ricca di funzionalità impiegando altri router ASUS compatibili.

ROG x HATSUNE MIKU EDITION

ROG continua la sua collaborazione con la pop star virtuale Hatsune Miku presentando una linea di componenti gaming completa incentrata sull’estetica fantascientifica di ROG e sulla combinazione di colori blu-verde e rosa distintiva di Miku. La collezione mira a conquistare l’utente combinando lo stile distintivo di Hatsune Miku con le prestazioni superiori offerte dai prodotti ROG.

Si parte con la scheda madre ROG Strix X870E-H Gaming WiFi7 Hatsune Miku Edition, caratterizzata da illustrazioni esclusive di Miku per dissipatori e sul backplate, nonché illuminazione RGB personalizzabile. A bordo sono previste funzionalità come AI Cache Boost, una funzionalità destinata alle CPU Ryzen serie 9000 che offre la possibilità di regolate tramite BIOS le specifiche impostazioni che ottimizzano la cache della CPU e le memorie.

C’è anche il dissipatore ad alte prestazioni AIO ROG Ryuo IV 360 ARGB con display AMOLED curvo da 6,67 pollici, la scheda grafica ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Hatsune Miku Edition migliorata con dissipatore a camera di vapore, il case per PC ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition con ventole da 140 mm preinstallate e filtro strutturato 3D, senza omettere l’alimentatore ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition, rifinito in una vibrante colorazione ciano con accenti magenta e dotato di certificazione 80 PLUS Platinum.

L’ecosistema ROG x Hatsune Miku Edition non si ferma qui; per costruire la build perfetta abbiamo a disposizione il monitor ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition con schermo QHD da 27 pollici, l’enclosure SSD ROG Strix Arion, un ulteriore case basato sull’ASUS A23 con support BTF, una serie di periferiche TUF Gaming x Hatsune Miku Edition (cuffie, tastiera, mouse, tappetino) e due T-shirt ROG Hatsune Miku Edition.

Monitor da gaming al top per i gamer più esigenti

ROG attualmente è il brand leader nel panorama dei monitor gaming OLED, un successo legato non solo alle idee ma ai continui sforzi per fornire tecnologie rivoluzionarie applicati ai display: dissipatori di calore personalizzati, tecnologie contro il burn-in (come il sensore Neo proximity), firmware ottimizzati per le funzionalità HDR, rivestimento “TrueBlack Glossy” e molte altre caratteristiche sono sicuramente elementi imprescindibili dietro questo successo.

Si parte con il ROG Swift OLED PG27AQWP-W da 26,5 pollici, il monitor OLED più veloce sul mercato (agosto 2025) grazie a una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz. Si distingue per la sua versatile modalità doppia, che consente agli utenti di passare da una risoluzione QHD a 540Hz ultra-fluida fino allo strabiliante valore di 720 Hz in risoluzione HD, ponendosi come nuovo punto di riferimento per i monitor OLED ad altissimo refresh rate.

Il display utilizza la tecnologia Tandem OLED in grado di raggiungere una luminosità di picco superiore del 15%, una gamma colore più ampia del 25% ed una durata del pannello OLED superiore del 60% rispetto ai precedenti monitor WOLED. Inoltre, un rivestimento TrueBlack Glossy proprietario garantisce immagini super nitide con neri ancora più profondi.

Il PG27AQWP-W offre ampie opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 2.1a UHBR20 con larghezza di banda completa di 80 Gbps e HDMI 2.1 ed offre anche una filettatura standard da ¼ di pollice. La conformità VESA Display HDR 500 True Black, la gamma DCI-P3 del 99,5%, la profondità colore a 10 bit e Delta E<2 sono una sicurezza, rendendolo il monitor perfetto anche per l’editing di foto e video.

In dotazione c’è il sensore Neo proximity che rileva con precisione la distanza dell’utente dal monitor. Quando l’utente si allontana, il monitor passa a un’immagine nera per proteggere ulteriormente il pannello dai potenziali rischi derivanti dal burn-in e, quando l’utente si riavvicina nuovamente, il contenuto sullo schermo viene ripristinato.

Ma non è tutto, c’è anche il ROG Strix OLED XG27AQWMG da 26,5 pollici, con frequenza di aggiornamento di 280 Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms e un nuovo supporto compatto che è del 30% più piccolo rispetto a quelli utilizzati dai precedenti monitor della serie XG da 27 pollici. Il monitor sfrutta la stessa tecnologia Tandem OLED, prestazioni HDR e Neo proximity sensor del modello ROG Swift OLED PG27AQWP-W.

Scendendo leggermente di fascia, troviamo il ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2, un monitor WOLED QHD da 26,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms (GTG). Il monitor include il nuovo rivestimento TrueBlack Glossy che mantiene le tonalità nere in qualsiasi illuminazione e offre una capacità di soppressione dell’abbagliamento simile a quella dei modelli opacizzanti. Non manca la certificazioni VESA DisplayHDR 400 True Black, una copertura della gamma DCI-P3 del 99%, profondità colore a 10 bit e Delta E<2.