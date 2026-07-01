499€ per un Mini LED 4K con refresh rate a 144Hz e processore AI di ultima generazione: Samsung UE55M80HAUXZT tocca il prezzo più basso del periodo con uno sconto che sfiora il 29% rispetto al listino. Un’opportunità concreta per chi vuole portarsi a casa la gamma 2026 di Samsung senza svuotare il conto. Analizziamo perché questo TV merita attenzione.

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Samsung TV mini LED, AI e 144Hz in 55 pollici di pura tecnologia

Samsung Smart TV 55″ UE55M80HAUXZT non è il solito ingresso di gamma. Il pannello Mini LED con tecnologia Supreme Mini LED Dimming garantisce un controllo della luce notevolmente superiore ai tradizionali LCD, con neri più profondi e una gestione delle zone luminose che fa la differenza in ambienti con luce naturale abbondante. Certo, rispetto a un OLED il nero assoluto rimane irraggiungibile, ma per la fascia di prezzo il risultato è convincente.

Il cuore del TV è il processore NQ4 AI Gen2, capace di ottimizzare ogni scena in tempo reale tramite upscaling 4K intelligente. Anche i contenuti in risoluzione inferiore vengono processati per avvicinarsi alla qualità Ultra HD (3840 x 2160), con benefici concreti su piattaforme streaming che non trasmettono sempre in 4K nativo.

Le specifiche principali da tenere a mente:

Pannello: Mini LED 4K UHD, 55 pollici

Mini LED 4K UHD, 55 pollici HDR: HDR 10+

HDR 10+ Refresh rate: Motion Xcelerator 144Hz con VRR e FreeSync Premium

Motion Xcelerator 144Hz con VRR e FreeSync Premium Processore: NQ4 AI Gen2

NQ4 AI Gen2 Audio: Adaptive Sound+ con OTS Lite, 2.0ch 20W

Adaptive Sound+ con OTS Lite, 2.0ch 20W Sistema operativo: Tizen con supporto aggiornamenti per 7 anni (fino al 2033)

Tizen con supporto aggiornamenti per (fino al 2033) Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB, DVB-T2/S2, 3x HDMI

Wi-Fi, Bluetooth, USB, DVB-T2/S2, 3x HDMI Assistenti vocali: Voice Control with AI (VAC) + Alexa Built-in

Un punto che merita un focus specifico è proprio il Motion Xcelerator 144Hz: il supporto nativo a contenuti 4K@144Hz con VRR lo rende uno dei TV più completi per il gaming su console next-gen come PS5 e Xbox Series X. In titoli veloci come racing game o sparatutto, la fluidità è percepibile e l’effetto scia praticamente assente grazie anche a FreeSync Premium. Il Gaming Hub integrato aggiunge l’accesso a servizi cloud gaming senza console.

Sul fronte smart, la suite Vision AI porta con sé funzioni interessanti: dall’AI Football Mode che ottimizza colori e audio durante le partite, allo SmartThings Hub per integrare il TV nell’ecosistema domotico Samsung. Il design Metal Stream in Titan Black completa un profilo sottile appena 7,76 cm senza base.

Da sottolineare: la confezione include anche il telecomando Bluetooth SolarCell come parte del Pacchetto Intrattenimento, un extra che altrove viene venduto separatamente.

Prezzo al minimo: ecco quanto si risparmia su Amazon

Questa è la promozione da non lasciarsi sfuggire. Su Amazon.it, Samsung UE55M80HAUXZT è disponibile a 499€ contro un prezzo di listino di 699€: si parla di un risparmio netto di 200€, ovvero quasi il 29% in meno. Il prezzo attuale è il più basso registrato in questo periodo e rappresenta un’occasione concreta considerando che sul mercato italiano lo stesso modello viene proposto altrove anche oltre i 745€.

Prezzo originale: 699€

699€ Prezzo scontato: 499€

499€ Risparmio: 200€ ( -29% )

200€ ( ) Store: Amazon.it

Amazon.it Disponibilità: verificare disponibilità in pagina, le unità a questo prezzo potrebbero esaurirsi rapidamente

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