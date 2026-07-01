Nella giornata di ieri, a poco più di sei mesi dal lancio, Apple ha annunciato importanti aggiornamenti per Apple Creator Studio, la suite pensata per i creatori di contenuti che racchiude in un unico abbonamento tutta una serie di applicazioni professionali dedicate alla produzione video, alla produzione musicale, alla creazione di immagini e così via.

Questi aggiornamenti coinvolgono molte app della suite, disponibile sui Mac, sugli iPad e sugli iPhone: da Pixelmator Pro a Final Cut Pro, da Logic Pro alle app più classiche per la produttività come Keynote, Pages, Numbers e Freeform. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La suite Apple Creator Studio riceve tantissime novità

Come anticipato in apertura, Apple ha annunciato importanti aggiornamenti che rendono Apple Creator Studio “più intelligente, veloce e connesso”. Il colosso di Cupertino si è affidato a un lungo comunicato stampa che racconta le novità e a mostrato in anteprima alcune novità in arrivo con iOS 27.

Gli aggiornamenti portano nuove integrazioni con Pixelmator Pro in Final Cut Pro, Keynote, Pages e Numbers; ancora più strumenti intelligenti in Final Cut Pro; la possibilità di generare forme per personalizzare ulteriormente un progetto; e un nuovo Producer Project in Logic Pro.

Nuove funzioni per l’editing video

Su Final Cut Pro (per Mac e iPad) arrivano nuovi strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale (anche on-device):

Generate Captions (prima immagine della galleria sottostante) – Consente all’utente di trascrivere automaticamente l’audio e posizionare i sottotitoli con precisione nella timeline. Gli utenti potranno inoltre animare lo stile e personalizzare font, colore e posizione.

(prima immagine della galleria sottostante) – Consente all’utente di trascrivere automaticamente l’audio e posizionare i sottotitoli con precisione nella timeline. Gli utenti potranno inoltre animare lo stile e personalizzare font, colore e posizione. Edit Detection – Analizza i video renderizzati e li suddivide nelle clip originali sulla timeline.

– Analizza i video renderizzati e li suddivide nelle clip originali sulla timeline. Auto Mask (seconda immagine) – Consente di isolare e perfezionare elementi specifici (pelle, capelli, cielo, foglie o abiti) del girato, riconosciuti dall’IA on-device senza necessità di tracciamento manuale da parte dell’utente.

(seconda immagine) – Consente di isolare e perfezionare elementi specifici (pelle, capelli, cielo, foglie o abiti) del girato, riconosciuti dall’IA on-device senza necessità di tracciamento manuale da parte dell’utente. Magnetic Mask – Offre all’utente il pieno controllo su ciò che deve essere identificato, tracciato e coperto.

– Offre all’utente il pieno controllo su ciò che deve essere identificato, tracciato e coperto. Match Color – È stata riprogettata per garantire abbinamenti cromatici più accurati e naturali su una gamma più ampia di condizioni di ripresa e illuminazione.

– È stata riprogettata per garantire abbinamenti cromatici più accurati e naturali su una gamma più ampia di condizioni di ripresa e illuminazione. Advanced Trimming (terza immagine) – Permette di regolare i fotogrammi in entrata e in uscita uno alla volta.

Sempre per quanto concerne l’editing video, ci sono due novità che riguardano le app Motion e Compressor. La prima guadagna il supporto nativo per mantenere nitide le grafiche vettoriali a qualsiasi risoluzione e la funzione Distribute Layers (velocizza la configurazione delle animazioni più complesse, protagonista nell’immagine condivisa poco sotto).

La seconda guadagna un Immersive Metadata Viewer, il supporto ad Apple Projected Media Profile a 180 gradi (ad hoc per i visori Apple Vision Pro) e la Anaglyph View (per l’anteprima dei video stereoscopici).

Infine, la Final Cut Camera (che permette di acquisire video su iPhone e iPad) è ora compatibile con il Clean HDMI Out (promette di trasmettere un segnale video “impeccabile” a monitor e registratori esterni) e guadagna il supporto ai formati ProRes per offrire all’utente maggiori possibilità nella scelta del codec più adatto alla specifica produzione.

Nuove funzioni per la grafica e l’editing delle immagini

Ci sono novità, seppur minori in termini di quantità, anche per coloro che sfruttano la suite Apple Creator Studio per la grafica e l’editing delle immagini. In prima battuta, l’utente può accedere alla potenza di Pixelmator Pro ovunque ne abbia bisogno:

Su Final Cut Pro basta inviare il fotogramma selezionato a Pixelmator Pro, creare miniature personalizzate o grafiche per i social media, inserendo i contenuti nella timeline senza interrompere il flusso di lavoro.

Nelle app “base” come Keynote, Numbers e Pages, l’utente può selezionare qualsiasi immagine presente nel documento per aprirla con Pixelmator Pro e modificarla con una suite ben più nutrita di strumenti; le modifiche verranno applicate direttamente all’interno del documento.

In aggiunta, Pixelmator Pro, Keynote, Numbers e Pages consentono di generare più agevolmente forme vettoriali adatte a qualsiasi progetto: l’utente può perfezionare queste forme a piacimento; esse vengono salvate in una raccolta dedicata e potranno essere riutilizzare in un secondo momento.

Pixelmator Pro guadagna poi nuove funzioni per la generazione d’immagini (anche modifica) sfruttando il linguaggio naturale e un Content Hub che mette a disposizione degli utenti una selezione curata di foto, elementi grafici, forme e illustrazioni di alta qualità che possono fungere da ispirazione per nuovi progetti.

Andando oltre, Keynote, Numbers e Pages guadagnano funzioni richieste dagli utenti: nuovi effetti e transizioni sulla prima, miglioramenti alla navigazione dei fogli di calcolo sulla seconda (è possibile nascondere o codificare con i colori i singoli fogli), funzioni “Auto-Hypenate” e “Show Invisibles” (rendono più preciso il processo di modifica) sulla terza.

Infine, ma solo con gli OS 27, invece, Freeform guadagnerà il supporto al tema scuro, le cartelle per organizzare le lavagne, il supporto per disegnare su Mac, la possibilità di generare forme e di aprire un’immagine in Pixelmator Pro.

Nuove funzioni per la produzione musicale

Chiudono questa rassegna le novità presentate da Apple per le app della suite Apple Creator Studio dedicate alla produzione musicale, a partire da Logic Pro:

Chord ID – È stato riprogettato e ora offre un’analisi armonica più accurata anche se la registrazione proviene da chitarre distorte o pianoforti leggermente scordati.

– È stato riprogettato e ora offre un’analisi armonica più accurata anche se la registrazione proviene da chitarre distorte o pianoforti leggermente scordati. Producer Project – Permette di preservare esattamente come è stata creata ogni registrazione multitraccia, performance MIDI o take vocale.

Su Logic Pro e MainStage arriva poi una nuova modalità di sincronizzazione gradulare in Alchemy (il sintetizzatore di punta dell’app, specializzato nell’editing dei sample), con annesso Granular Alchemy Sound Pack (una raccolta curata di loop e preset creati per la nuova modalità). Infine, Beat Breaker arriva anche su Mac e iPad.

Disponibilità di questi aggiornamenti per Apple Creator Studio

Per coloro che sono già abbonati ad Apple Creator Studio, questi aggiornamenti sono disponibili “gratuitamente”. Coloro che si abbonano per la prima volta, invece, dovranno pagare un canone di 12,99 euro/mese, o in forma annuale, un canone di 129 euro all’anno (scegliendo questa formula si risparmiano 26,88 euro).

Rimane attiva anche l’iniziativa per i nuovi abbonati: tutti avranno diritto a un mese di prova gratuita mentre, con l’acquisto di un nuovo computer Mac o di un nuovo iPad, sono previsti riceveranno tre mesi gratuiti dell’abbonamento.

Per studenti e insegnanti, il costo Education dell’abbonamento è di 2,99 euro/mese o 29 euro/anno; con l’opzione “In famiglia”, gli utenti possono condividere app e contenuti inclusi con Apple Creator Studio con altre cinque persone del nucleo familiare.

In ultimo, Apple fa sapere gli aggiornamenti verranno messi a disposizione in forma gratuita anche per coloro che hanno acquistato o decidono di acquistare le singole app sul Mac App Store (Final Cut Pro a 349,99 euro, Logic Pro a 229,99 euro, Pixelmator Pro a 59,99 euro, Motion a 59,99 euro, Compressor a 59,99 euro e MainStage a 34,99 euro) ma anche sulle versioni gratuite di Keynote, Pages, Numbers e Freeform che continueranno a essere incluse con ogni nuovo iPhone, iPad e computer Mac.