Apple di recente ha acquistato diverse applicazioni e l’ultima in ordine di tempo è stata premiata lo scorso anno dal colosso di Cupertino con l’Apple Design Awards 2025 nella categoria “Innovazione”: stiamo parlando di Play.

Realizzata da Rabbit 3 Times, questa applicazione consente agli utenti di creare prototipi interattivi con i framework di SwiftUI, il tutto con un’interfaccia curata e semplice da navigare.

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Apple ha acquisito l’app Play

Stando a quanto viene riportato dal sito realizzato dall’Unione Europea per pubblicizzare le acquisizioni da parte delle grandi aziende tecnologiche in virtù del Digital Markets Act, Apple acquisirà alcuni asset da Rabbit 3 Times, come Play e avrà il diritto di offrire un impiego ad alcuni dipendenti di quest’ultima società. Sempre su questo sito viene precisato che Play offre strumenti per iOS e macOS per la progettazione, la prototipazione e la generazione di codice SwiftUI in tempo reale.

Ecco come veniva descritta lo scorso anno Play in occasione dell’annuncio dei vincitori e dei finalisti degli Apple Design Awards:

Play è uno strumento accessibile e sofisticato che consente di creare prototipi interattivi con i framework SwiftUI. L’interfaccia utente, realizzata con cura, è allo stesso tempo potente e facile da navigare, e aiuta a progettare prototipi interattivi e collaborare su Mac e iPhone, mentre tutti i contenuti vengono sincronizzati in tempo reale, per una creatività senza ostacoli.

In seguito a tale acquisizione, l’applicazione Play è stata rimossa dall’App Store e al momento non è chiaro quale sarà il suo destino: Apple potrebbe integrare le sue funzionalità in Xcode oppure rilanciarla come una nuova app indipendente.

Ad ogni modo, è probabile che prima o poi gli strumenti di questa applicazione saranno aggiunti alle risorse gratuite per sviluppatori di Apple.