L’industria spaziale continua a consolidarsi attraverso acquisizioni sempre più importanti e strategie che puntano all’integrazione verticale. Negli ultimi anni aziende come SpaceX, Rocket Lab e numerosi altri operatori hanno investito non solo nello sviluppo di vettori per il lancio dei satelliti, ma anche nella produzione di componenti, nella realizzazione di costellazioni e nell’offerta di servizi direttamente agli utenti finali; è proprio in questo contesto che si inserisce una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni.

Rocket Lab e Iridium Communications hanno infatti annunciato la firma di un accordo definitivo che porterà all’acquisizione di Iridium da parte di Rocket Lab in un’operazione dal valore complessivo di circa 8 miliardi di dollari. Le due aziende descrivono la fusione come uno dei passaggi più importanti per l’intera economia spaziale statunitense, destinato a creare una società completamente integrata capace di progettare, costruire, lanciare e gestire autonomamente le proprie infrastrutture spaziali.

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Rocket Lab amplia il proprio business ben oltre i lanci spaziali

Secondo quanto comunicato dalle due società, Rocket Lab acquisirà tutte le azioni ordinarie di Iridium riconoscendo agli azionisti 54 dollari per azione attraverso una combinazione di denaro contante e azioni della stessa Rocket Lab; l’operazione attribuisce a Iridium un valore d’impresa di circa 8 miliardi di dollari.

Per Rocket Lab si tratta di un passaggio estremamente significativo, l’azienda fondata da Sir Peter Beck è ormai conosciuta non soltanto per il razzo Electron e per il futuro vettore Neutron, ma anche per la produzione di satelliti, componentistica e sistemi spaziali destinati sia ai clienti commerciali sia alle agenzie governative.

Con questa acquisizione però, Rocket Lab compie un ulteriore salto di qualità entrando direttamente nel mercato dei servizi satellitari, aggiungendo alle proprie competenze una rete globale già operativa e un’attività in grado di generare ricavi ricorrenti anno dopo anno.

Iridium rappresenta infatti uno dei principali operatori mondiali nel settore delle comunicazioni satellitari, la società gestisce una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), dispone di spettro radio in banda L armonizzato a livello globale e serve oltre 2,55 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Tra i suoi clienti figurano governi, organizzazioni militari, compagnie aeree, flotte marittime, aziende industriali e numerosi operatori che lavorano in aree remote dove le tradizionali reti di telecomunicazioni non sono disponibili.

Comunicazioni satellitari, IoT e Direct-to-Device tra gli obbiettivi principali

Uno degli aspetti più interessanti dell’operazione riguarda le prospettive future. Rocket Lab non intende limitarsi a mantenere l’attuale rete Iridium, ma punta ad ampliarla sviluppando nuove applicazioni spaziali e servizi destinati sia al mercato commerciale sia a quello governativo.

L’acquisizione consentirà infatti all’azienda di rafforzare immediatamente la propria presenza in settori in forte crescita come l’internet delle cose (IoT) via satellite, le comunicazioni Direct-to-Device (D2D) che permettono agli smartphone e ai dispositivi compatibili di collegarsi direttamente ai satelliti, e ai servizi di Posizionamento, Navigazione e Temporizzazione (PNT), considerati fondamentali per offrire un’alternativa resiliente ai tradizionali sistemi di GPS in scenari particolarmente complessi.

Secondo Rocket Lab, la combinazione tra la propria esperienza nella costruzione di satelliti e nei servizi di lancio e la rete globale di Iridium permetterà di accelerare lo sviluppo della futura generazione della costellazione satellitare, introducendo nuove funzionalità anche per la sicurezza nazionale e per la gestione delle emergenze.

L’infrastruttura di Iridium, grazie alla sua copertura globale e alla capacità di funzionare anche in condizioni meteorologiche difficili, rappresenta infatti una risorsa strategica per numerosi enti governativi e organizzazioni che necessitano di comunicazioni affidabili praticamente in qualsiasi punto del pianeta.

Una maggiore integrazione per ridurre costi e dipendenze

Uno dei principali vantaggi evidenziati da Rocket Lab riguarda proprio l’integrazione verticale. Grazie all’acquisizione, l’azienda sarà infatti in grado di controllare internamente praticamente ogni fase della filiera spaziale: dalla progettazione dei satelliti alla loro produzione, passando per il lancio in orbita fino alla gestione dell’intera rete di comunicazione.

Questo approccio consentirà di eliminare gran parte dei costi legati all’utilizzo di vettori di lancio di terze parti per il dispiegamento e il rimpiazzo dei satelliti della costellazione Iridium, garantendo inoltre maggiore flessibilità in un periodo in cui la domanda di lanci spaziali continua ad aumentare.

Sir Pater Beck, fondatore e CEO di Rocket Lab, ha definito l’accordo come un momento decisivo sia per la propria azienda sia per l’intero settore spaziale, spiegando che la combinazione delle competenze delle due società permetterà di entrare in mercati completamente nuovi e di sviluppare servizi innovativi destinati ai clienti di tutto il mondo.

Anche Matt Desch, CEO di Iridium, ha sottolineato come il confine tra comunicazioni terrestri e spaziali sia destinato a ridursi sempre di più nei prossimi anni, rendendo fondamentale accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie per i mercati dell’aviazione, della navigazione, dell’internet delle cose, della difesa e della sicurezza nazionale.

Chiusura prevista nel 2027

L’operazione è già stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, ma dovrà ancora ottenere il via libera degli azionisti di Iridium e delle autorità competenti prima di poter essere completata.

Secondo quanto comunicato, la chiusura della transazione è prevista entro la metà del 2027. Per finanziare la componente in contanti dell’acquisizione, Rocket Lab ha già ottenuto un finanziamento ponte da 3,6 miliardi di dollari garantito da Deutsche Bank e Wells Fargo, mentre la restante parte sarà coperta attraverso la liquidità disponibile e ulteriori strumenti di finanziamento.

Se l’operazione verrà completata nei tempi previsti, nascerà una delle aziende spaziali più complete del panorama internazionale, in grado di competere lungo tutta la filiera del settore e di rafforzare ulteriormente il ruolo delle infrastrutture satellitari nello sviluppo delle comunicazioni globali dei prossimi anni.