300 ore di autonomia, telaio in alluminio, driver a doppia camera brevettati e ora anche un prezzo che non si era mai visto prima. HyperX Cloud Alpha Wireless scende sotto la soglia dei 100€ su Amazon, raggiungendo quello che è senza dubbio il punto più basso mai toccato per questo headset. Uno sconto superiore al 32% su uno degli headset wireless più apprezzati dai gamer PC. Analizziamo perché vale assolutamente ogni centesimo.

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HyperX Cloud Alpha Wireless: 300 ore di autonomia, audio a doppia camera e build da urlo

Chi dice che per avere un headset wireless serio servano cifre da capogiro, evidentemente non ha ancora incontrato HyperX Cloud Alpha Wireless. Questo headset over-ear è costruito attorno a un principio semplice: fare tutto bene, senza compromessi nascosti.

Il punto di forza più clamoroso è l’autonomia fino a 300 ore su singola carica tramite connessione 2,4 GHz. Nessun altro headset wireless gaming si avvicina a questo risultato: si parla di oltre una settimana di sessioni intensive senza toccare il cavo di ricarica. Un vantaggio concreto, non un numero da brochure.

Il segreto dell’audio sta nei driver a doppia camera (Dual Chamber) da 50 mm, una soluzione brevettata da HyperX che separa fisicamente le frequenze medie e alte dai bassi. Il risultato è un suono straordinariamente pulito e dettagliato, completato dalla tecnologia DTS Headphone:X Spatial Audio per una localizzazione del suono precisa e un’esperienza surround davvero coinvolgente.

Il telaio in alluminio garantisce solidità strutturale che resiste alle sessioni più dure, sessione dopo sessione, anno dopo anno. I cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle traspirante completano il pacchetto con un comfort elevato anche nelle maratone gaming più lunghe.

Ecco le specifiche tecniche principali in sintesi:

Connessione wireless: 2,4 GHz (ottimizzata per PC)

2,4 GHz (ottimizzata per PC) Autonomia: fino a 300 ore

fino a 300 ore Driver: 50 mm, tecnologia Dual Chamber

50 mm, tecnologia Dual Chamber Risposta in frequenza: 15 – 21.000 Hz

15 – 21.000 Hz Audio spaziale: DTS Headphone:X

DTS Headphone:X Microfono: boom staccabile con cancellazione del rumore, LED mute indicator, certificato Discord e TeamSpeak

boom staccabile con cancellazione del rumore, LED mute indicator, certificato Discord e TeamSpeak Struttura: telaio in alluminio, cuscinetti memory foam in similpelle

telaio in alluminio, cuscinetti memory foam in similpelle Software: HyperX NGENUITY (EQ personalizzabile, monitoraggio batteria)

HyperX NGENUITY (EQ personalizzabile, monitoraggio batteria) Peso: circa 317 g

circa 317 g Colorazione: Nero/Rosso

Da segnalare: non è presente la connettività Bluetooth, introdotta solo nel successore Cloud Alpha 2 Wireless. Chi cerca esclusivamente un headset dedicato al gaming su PC non ne sentirà la mancanza. Per chi invece punta a una soluzione Bluetooth, può consultare la nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth.

Prezzo mai così basso: i numeri dell’offerta su Amazon

I numeri parlano chiaro. HyperX Cloud Alpha Wireless è acquistabile ora su Amazon.it a soli 99,60€, rispetto al prezzo di listino di 147,00€. Si tratta di un risparmio di oltre 47€, pari a uno sconto di circa il 32%, venduto e spedito direttamente da Amazon. Se vuoi scoprire come scovare ulteriori occasioni, leggi la nostra guida sugli sconti nascosti Amazon.

A fare la differenza, però, non è solo la percentuale di sconto: questo è genuinamente il prezzo più basso mai registrato per questo headset, il che lo rende un’opportunità difficile da ignorare per chiunque fosse già in attesa del momento giusto. Le offerte di questo calibro tendono a durare poco, e a questo prezzo la disponibilità non è garantita a lungo. Puoi trovare altre promozioni simili nella nostra sezione offerte Amazon.

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