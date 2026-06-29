Il televisore Philips Ambilight ‘The One’ 65PUS9010 a quasi il 43% di sconto su Amazon: raramente un TV QLED 4K da 65 pollici con Ambilight a 3 lati e VRR a 144Hz scende così in basso. Questo è il prezzo più basso mai registrato per questo modello e, considerando le specifiche che porta in dote, la forbice tra valore reale e prezzo richiesto non è mai stata così generosa. Analizziamo perché vale la pena agire subito.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Philips Ambilight ‘The One’ 65PUS9010: quando QLED, 144Hz e ambilight si incontrano in 65 pollici

Philips Ambilight ‘The One’ 65PUS9010 rappresenta uno dei punti di riferimento più solidi nella fascia medio-alta dei televisori del 2025. Il pannello QLED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160p) sfrutta la tecnologia Quantum Dot per restituire colori vividi, profondi e accurati anche nelle scene più complesse, con un livello di realismo che pochi competitor riescono a raggiungere in questa fascia. Per approfondire le differenze tra OLED, QLED e QNED e capire quale tecnologia fa al caso vostro, abbiamo una guida dedicata.

Il cervello dell’immagine è il processore P5 Perfect Picture Engine, che gestisce in tempo reale ottimizzazione del contrasto, upscaling, riduzione del rumore e molto altro. Il supporto a Dolby Vision e HDR10+ garantisce compatibilità con i contenuti HDR premium disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

Per i gamer, questo TV è una vera manna: il refresh rate nativo è di 120Hz, ma grazie al VRR a 144Hz via HDMI 2.1, si ottiene un gameplay ultra-fluido e reattivo, con latenza ridotta al minimo. FreeSync Premium e il Game Bar 2.0 completano un pacchetto gaming di alto livello, raramente disponibile a questo prezzo su un TV da 65″. Se siete alla ricerca di accessori audio dedicati, date un’occhiata alla nostra selezione delle migliori cuffie gaming.

Sul fronte audio, Dolby Atmos e DTS:X offrono un soundstage avvolgente e tridimensionale, mentre la funzione Vocal Boost permette di alzare il volume dei dialoghi in modo indipendente, una comodità spesso sottovalutata ma molto apprezzata nel quotidiano.

Il sistema operativo è Titan OS, rapido e intuitivo, con accesso diretto alle principali app di streaming. La compatibilità con Matter, Google Assistant e Apple AirPlay lo rende un centro nevralgico perfetto per qualsiasi ecosistema smart home.

Le specifiche più rilevanti in sintesi:

Pannello: QLED 65″ 4K UHD (3840x2160p)

QLED 65″ 4K UHD (3840x2160p) Processore: P5 Perfect Picture Engine

P5 Perfect Picture Engine Refresh rate: 120Hz nativo / VRR 144Hz

120Hz nativo / VRR 144Hz HDR: Dolby Vision, HDR10+

Dolby Vision, HDR10+ Audio: Dolby Atmos, DTS:X, Vocal Boost

Dolby Atmos, DTS:X, Vocal Boost Ambilight: 3 lati con modalità Music, AmbiSleep, Sunrise Alarm

3 lati con modalità Music, AmbiSleep, Sunrise Alarm Gaming: HDMI 2.1, FreeSync Premium, Game Bar 2.0

HDMI 2.1, FreeSync Premium, Game Bar 2.0 OS: Titan OS con Matter, Google Assistant, AirPlay

Titan OS con Matter, Google Assistant, AirPlay Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, LAN, DVB-C/S/S2/T/T2

La caratteristica che lo rende davvero unico nel suo segmento è senza dubbio l’Ambilight a 3 lati: una tecnologia esclusiva Philips che proietta una luce reattiva sui tre lati della TV, espandendo visivamente l’immagine sulle pareti e rendendo ogni sessione di visione o gaming un’esperienza coinvolgente come poche altre sul mercato.

Quasi il 43% di sconto: cifre da non ignorare

Su Amazon il prezzo di listino è 1199€, ma in questo momento Philips Ambilight ‘The One’ 65PUS9010 è disponibile a soli 685,40€, con uno sconto di oltre 513€ pari a circa il 43%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un dato che da solo dovrebbe dire tutto. Se volete approfittare di ulteriori sconti nascosti su Amazon, abbiamo una guida che vi spiega come trovarli.

La disponibilità è immediata con spedizione express tramite Amazon Prime. Considerando che le comparazioni sui principali motori di prezzo italiani collocavano questo TV stabilmente sopra gli 800€ anche nelle occasioni migliori, la distanza dall’attuale offerta è notevole.

Non ci sono garanzie su quanto durerà questa promozione: a questo prezzo e con queste caratteristiche, la domanda potrebbe esaurire rapidamente lo stock disponibile.

Per non perdere mai più offerte come questa sui migliori TV e prodotti tech, iscrivetevi al canale PrezziTech su Telegram: le migliori promozioni sulla tecnologia arrivano in tempo reale. E se siete a caccia di errori di prezzo o sconti assurdi su qualsiasi categoria, il canale ErroriBomba è il posto giusto dove stare.