Alexa+ sposa in pieno la filosofia di Netatmo di offrire una tecnologia che sia al servizio dell’utente in modo discreto, utile e intuitivo. Proprio per questo tutti i prodotti Netatmo compatibili con Alexa sono ora parte integrante dell’esperienza evoluta, inclusi dispositivi di punta come la Videocamera Interna ADVANCE, la Videocamera Esterna ORIGINAL, il Termostato ORIGINAL e il Controllo Intelligente di Climatizzazione (Smart AC Controller): l’intento è quello di offrire una smart home che si adatti e che semplifichi la vita quotidiana.

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I dispositivi di punta Netatmo sono compatibili con Alexa+

Alexa+ ha fatto capolino in Italia lo scorso aprile: si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e ha introdotto un’architettura completamente rinnovata per connettere centinaia di servizi e dispositivi diversi. A differenza di un comune chatbot, il rinnovato assistente personale non si limita a rispondere, ma può agire concretamente nel mondo reale per conto dell’utente, ad esempio prenotando ristoranti, gestendo la spesa, controllando i dispositivi della smart home e così via.

Anche i prodotti Netatmo incontrano la tecnologia di Alexa+: ad esempio, gli utenti possono accedere allo streaming in diretta della Videocamera Esterna ORIGINAL in qualsiasi momento tramite l’app Amazon Alexa, ovunque si trovino. Stesso discorso per la Videocamera Interna ADVANCE, che garantisce una costante vigilanza domestica e che combina protezione della privacy e monitoraggio intelligente: questo grazie alla copertura meccanica che si apre e si chiude automaticamente a seconda della presenza degli occupanti in casa, e al rilevamento preciso di persone, animali e veicoli che assicura che gli utenti ricevano le notifiche solo quando serve davvero.

La videocamera esterna risulta la soluzione all-in-one per la protezione esterna: unisce filmati ad alta risoluzione, sirena da 105 dB e faretto LED in un unico corpo in alluminio, e dispone di visione notturna a infrarossi. Entrambi i dispositivi possono essere gestiti via Home + Security App e sono ora pienamente controllabili tramite i comandi vocali di Alexa+.

Per la regolazione delle temperature domestiche entrano in gioco il Termostato ORIGINAL e il Controllo Intelligente di Climatizzazione di Netatmo, e con Alexa+ la gestione risulta più naturale e immediata. Nelle giornate più calde, basta pronunciare frasi come “Alexa, fa molto caldo” perché l’assistente vada a dialogare con lo Smart AC Controller e a regolare subito il condizionatore. Discorso simile per la regolazione del riscaldamento durante le fredde giornate invernali attraverso il Termostato ORIGINAL.

Grazie alla tecnologia a infrarossi omnidirezionale, l’integrazione con condizionatori o pompe di calore richiede solo pochi istanti. Sfruttando l’app Home + Control è possibile definire i programmi settimanali, monitorare i consumi in tempo reale e gestire il clima da remoto. Con Alexa+, la regolazione della temperatura e della modalità operativa diventa ancora più pratica e rapida.

Il termostato Netatmo è caratterizzato da un design minimalista con touchscreen, ed è pensato per integrarsi in ogni ecosistema smart home grazie al supporto Matter, ora esteso ad Alexa+. Offre inoltre funzioni evolute come il riscaldamento predittivo, la geolocalizzazione Eco-Assist e scenari personalizzabili per un’automazione ancora più completa della casa.

Tutti e quattro i prodotti Netatmo in questione sono acquistabili ai seguenti prezzi consigliati: