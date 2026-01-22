Netatmo ha appena svelato una generazione completamente rinnovata dei suoi dispositivi per il riscaldamento intelligente, pronti a trasformare la gestione del calore in casa tua. Parliamo del Termostato ORIGINAL e della Valvola Termostatica Intelligente ORIGINAL, soluzioni nate dalla fusione tra design francese e produzione italiana, con un occhio costante al risparmio e alla sostenibilità.

Indice: Design minimalista e sostenibile

Funzionalità intelligenti per comfort quotidiano

Integrazione aperta con Matter e Thermo Hub

Prezzi, disponibilità e perché sceglierlo

Design minimalista e sostenibile

Il Termostato ORIGINAL cattura subito l’attenzione per le sue linee pulite e il display touchscreen essenziale, che mostra solo i dati indispensabili senza invadere l’arredamento. Realizzato con il 65% di plastica riciclata, si inserisce perfettamente in ogni ambiente, rispondendo al desiderio di molti utenti: un sondaggio Netatmo del 2024 rivela che l’80% sceglie prodotti eco-compatibili basandosi su estetica e imballaggi green.

​

Progettato in Francia ma assemblato in Italia, questo dispositivo non è solo bello da vedere, ma anche responsabile verso il pianeta. L’installazione è un gioco da ragazzi: in meno di 30 minuti, con kit completi e istruzioni chiare, puoi montarlo da solo, sia in versione cablata che wireless, compatibile con caldaie a gas, pompe di calore e persino stufe a pellet o legna.​

Funzionalità intelligenti per comfort quotidiano

Gestire il riscaldamento non è mai stato così intuitivo. Tramite l’app Home Control o direttamente dal dispositivo, programmi temperature, monitori i consumi e attivi scenari personalizzati come “Arrivo” o “Partenza”. Al rientro, la casa è già calda al punto giusto grazie alla funzione di anticipazione, mentre in assenza l’Eco-Assist spegne tutto con geolocalizzazione precisa.

​

Non mancano avvisi per anomalie, blocco schermo e integrazione con altri elementi smart come luci o tapparelle. Uno studio su utenti Netatmo indica un potenziale risparmio fino a 250 euro annui solo con una programmazione oculata, ideale per chi vuole ottimizzare bollette senza rinunce.​

La Valvola Termostatica Intelligente completa il quadro, permettendo il controllo stanza per stanza sui radiatori ad acqua. Con display LED discreto che si spegne da solo per minimizzare i consumi, ruota per adattarsi a ogni installazione e promette durabilità a lungo termine.​

Integrazione aperta con Matter e Thermo Hub

Al cuore del sistema c’è il Thermo Hub, un gateway che unifica tutti i dispositivi Netatmo ORIGINAL e abbraccia lo standard Matter. Questo significa compatibilità universale con Apple Home, Google Home, Alexa e SmartThings, per comandi vocali e automazioni fluide senza confini.

​

L’app Home Control diventa il pannello di comando unico, gestendo non solo riscaldamento ma anche luci, tapparelle e altro. Accessori come supporto da tavolo, piastra a parete o Thermo Link wireless aggiungono flessibilità, perfetti per multi-zona o sostituzioni rapide.​

Prezzi, disponibilità e perché sceglierlo

Il Termostato ORIGINAL parte da 139,99 euro (cablato) o 149,99 euro (wireless), disponibile da oggi 22 gennaio 2026 su netatmo.com, e-commerce partner, negozi di bricolage e rivenditori specializzati. Le valvole arriveranno a settembre 2026.

​

Netatmo continua a offrire prodotti 100% senza abbonamenti, con aggiornamenti gratuiti e focus su privacy. Dopo 14 anni dal lancio del primo modello, questa evoluzione mantiene la promessa: case più calde, efficienti e connesse, senza complicazioni. In un’era di bollette salate e attenzione green, il Termostato ORIGINAL si posiziona come alleato ideale per famiglie italiane. Progettato per durare, si integra con gli impianti esistenti senza opere murarie, rendendo il salto verso lo smart home accessibile a tutti. ​