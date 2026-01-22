In un’epoca in cui i furti in casa rappresentano una minaccia concreta, con un incremento del 14,5% registrato tra 2022 e 2023 secondo i dati del Ministero dell’Interno, Netatmo risponde con decisione. La nuova Outdoor Camera ORIGINAL si posiziona come un alleato multifunzione, capace di sorvegliare, scoraggiare e reagire in tempo reale agli intrusi, tutto racchiuso in un unico gadget elegante e robusto. Immaginate di poter proteggere il vostro giardino o l’ingresso senza dover installare decine di apparecchi separati: questa è la promessa del brand francese, che punta su semplicità e affidabilità.
Design elegante e resistente all’usura
L’aspetto esteriore della Outdoor Camera ORIGINAL cattura subito l’occhio per la sua linea pulita e iconica, fedele alla tradizione Netatmo. Realizzata con alluminio premium, vetro temprato e ben il 45% di plastica riciclata, questa telecamera sfida intemperie e tempo senza perdere smalto. Disponibile in nero o bianco, il suo corpo monoblocco si integra alla perfezione in contesti moderni o classici, ideale per chi vuole aggiornare un impianto esistente senza stravolgere l’estetica.
Chi possiede già modelli precedenti apprezzerà la continuità stilistica, che evita brutti contrasti visivi. La costruzione pensata per durare, con materiali eco-friendly che non sacrificano la solidità, rendendola una scelta sostenibile per la smart home del futuro.
Funzionalità 3-in-1: video, luce e allarme
Il vero asso nella manica è la natura triplice del dispositivo: una videocamera avanzata, un faretto LED regolabile e una sirena da 105 dB, tutto in un package compatto. Monitorate gli esterni in diretta, illuminate la scena per scoraggiare i malintenzionati e attivate un suono assordante per farli fuggire, personalizzando ogni reazione tramite app. Niente più cavi o montaggi complicati: installate e dimenticate, con una protezione attiva 24/7.
- Videocamera 2K HDR: Registra a 30 fps con campo visivo di 130 gradi, zoom digitale 16x e infrarossi per notti cristalline.
- Faretto LED: Luminosità adattabile, si accende su movimento per massimizzare la deterrenza.
- Sirena potente: 105 dB per un effetto immediato, configurabile per zone specifiche.
Questa sinergia elimina la necessità di extra, semplificando la vita degli utenti.
La qualità video eleva la Outdoor Camera ORIGINAL a livelli pro: sensore top con ottiche HDR cattura ogni dettaglio in 2K, anche al crepuscolo grazie alla visione notturna IR. L’angolo ampio e lo zoom generoso vi permettono di coprire ampi spazi senza angoli ciechi. Ma il dettaglio che fa la differenza è la connettività Wi-Fi dual-band a 2.4 GHz con tech MIMO e doppie antenne, che garantisce streaming fluido anche in giardini estesi o con ostacoli.
Intelligenza Artificiale per Avvisi Precisi
Basta con le false allerte da foglie mosse o gatti randagi. L’IA integrata riconosce persone, auto e animali con precisione chirurgica, inviando solo alert utili. Definite zone personalizzate e scegliete azioni mirate: registrazione muta, push notification o sirena a tutto volume. L’app Home Security centralizza tutto, da telecamere interne a sensori, offrendo una panoramica intuitiva e remota.
- Personalizzazione zone di rilevamento.
- Integrazione ecosistema Netatmo.
- Cronologia eventi e live view immediati.
Un sistema smart che impara dalle vostre abitudini, riducendo lo stress quotidiano.
Privacy al centro e zero Abbonamenti
Netatmo mette la riservatezza al primo posto: elaborazione IA e storage su microSD locale, senza cloud obbligatorio. Le comunicazioni sono crittografate end-to-end, e l’azienda non accede mai ai vostri filmati. Attivate storage cloud solo se volete, ma il core funziona offline puro. Tutto incluso nel prezzo, con update gratuiti a vita.
Questa filosofia “privacy by design” la distingue dalla concorrenza affamata di dati.
Prezzo, lancio e accessori extra
Pronta per l’estate 2026, la Outdoor Camera ORIGINAL costa 249,99 euro nelle varianti nero e bianco, acquistabile su Netatmo.com, Amazon e rivenditori top. Per potenziare l’illuminazione, arriva l’Outdoor Floodlight da 69,99 euro: 12W LED con accensione automatica e intensità regolabile, in stile coordinato.
