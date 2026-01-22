In un’epoca in cui i furti in casa rappresentano una minaccia concreta, con un incremento del 14,5% registrato tra 2022 e 2023 secondo i dati del Ministero dell’Interno, Netatmo risponde con decisione. La nuova Outdoor Camera ORIGINAL si posiziona come un alleato multifunzione, capace di sorvegliare, scoraggiare e reagire in tempo reale agli intrusi, tutto racchiuso in un unico gadget elegante e robusto. Immaginate di poter proteggere il vostro giardino o l’ingresso senza dover installare decine di apparecchi separati: questa è la promessa del brand francese, che punta su semplicità e affidabilità.

Design elegante e resistente all’usura

L’aspetto esteriore della Outdoor Camera ORIGINAL cattura subito l’occhio per la sua linea pulita e iconica, fedele alla tradizione Netatmo. Realizzata con alluminio premium, vetro temprato e ben il 45% di plastica riciclata, questa telecamera sfida intemperie e tempo senza perdere smalto. Disponibile in nero o bianco, il suo corpo monoblocco si integra alla perfezione in contesti moderni o classici, ideale per chi vuole aggiornare un impianto esistente senza stravolgere l’estetica.​

Chi possiede già modelli precedenti apprezzerà la continuità stilistica, che evita brutti contrasti visivi. La costruzione pensata per durare, con materiali eco-friendly che non sacrificano la solidità, rendendola una scelta sostenibile per la smart home del futuro.

Funzionalità 3-in-1: video, luce e allarme

Il vero asso nella manica è la natura triplice del dispositivo: una videocamera avanzata, un faretto LED regolabile e una sirena da 105 dB, tutto in un package compatto. Monitorate gli esterni in diretta, illuminate la scena per scoraggiare i malintenzionati e attivate un suono assordante per farli fuggire, personalizzando ogni reazione tramite app. Niente più cavi o montaggi complicati: installate e dimenticate, con una protezione attiva 24/7.​

Videocamera 2K HDR : Registra a 30 fps con campo visivo di 130 gradi, zoom digitale 16x e infrarossi per notti cristalline.

: Registra a 30 fps con campo visivo di 130 gradi, zoom digitale 16x e infrarossi per notti cristalline. Faretto LED : Luminosità adattabile, si accende su movimento per massimizzare la deterrenza.

: Luminosità adattabile, si accende su movimento per massimizzare la deterrenza. Sirena potente: 105 dB per un effetto immediato, configurabile per zone specifiche.

Questa sinergia elimina la necessità di extra, semplificando la vita degli utenti.

La qualità video eleva la Outdoor Camera ORIGINAL a livelli pro: sensore top con ottiche HDR cattura ogni dettaglio in 2K, anche al crepuscolo grazie alla visione notturna IR. L’angolo ampio e lo zoom generoso vi permettono di coprire ampi spazi senza angoli ciechi. Ma il dettaglio che fa la differenza è la connettività Wi-Fi dual-band a 2.4 GHz con tech MIMO e doppie antenne, che garantisce streaming fluido anche in giardini estesi o con ostacoli.​

Intelligenza Artificiale per Avvisi Precisi

Basta con le false allerte da foglie mosse o gatti randagi. L’IA integrata riconosce persone, auto e animali con precisione chirurgica, inviando solo alert utili. Definite zone personalizzate e scegliete azioni mirate: registrazione muta, push notification o sirena a tutto volume. L’app Home Security centralizza tutto, da telecamere interne a sensori, offrendo una panoramica intuitiva e remota.​

Personalizzazione zone di rilevamento.

Integrazione ecosistema Netatmo.

Cronologia eventi e live view immediati.

Un sistema smart che impara dalle vostre abitudini, riducendo lo stress quotidiano.

Privacy al centro e zero Abbonamenti

Netatmo mette la riservatezza al primo posto: elaborazione IA e storage su microSD locale, senza cloud obbligatorio. Le comunicazioni sono crittografate end-to-end, e l’azienda non accede mai ai vostri filmati. Attivate storage cloud solo se volete, ma il core funziona offline puro. Tutto incluso nel prezzo, con update gratuiti a vita.​

Questa filosofia “privacy by design” la distingue dalla concorrenza affamata di dati.

Prezzo, lancio e accessori extra

Pronta per l’estate 2026, la Outdoor Camera ORIGINAL costa 249,99 euro nelle varianti nero e bianco, acquistabile su Netatmo.com, Amazon e rivenditori top. Per potenziare l’illuminazione, arriva l’Outdoor Floodlight da 69,99 euro: 12W LED con accensione automatica e intensità regolabile, in stile coordinato.