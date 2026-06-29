Le cuffiette JBL Live Buds 3 precipitano al loro minimo storico assoluto su Amazon: uno sconto del 50% che dimezza letteralmente il prezzo di listino. Per chi da tempo teneva d’occhio questi auricolari TWS con custodia touchscreen e supporto LDAC, il momento di agire è adesso. Analizziamo perché questa promozione merita tutta l’attenzione possibile.

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JBL Live Buds 3: la custodia touchscreen che cambia tutto (e non solo quella)

Presentate al CES 2024, JBL Live Buds 3 si distinguono immediatamente dalla concorrenza per un dettaglio che nessun altro brand ha ancora replicato: la custodia di ricarica smart con display touchscreen da 1,45 pollici. Non si tratta di un semplice contenitore, ma di un vero e proprio hub di controllo multimediale: regolazione del volume, equalizzatore, cancellazione del rumore, risposta alle chiamate e persino la funzione “trova i miei auricolari” sono accessibili direttamente dallo schermo, senza dover toccare lo smartphone.

Dal punto di vista tecnico, il profilo è altrettanto convincente:

Driver dinamico da 10 mm con risposta in frequenza 20 Hz 40 kHz

con risposta in frequenza 20 Hz 40 kHz Bluetooth 5.3 con codec LDAC , AAC e SBC

con codec , AAC e SBC 6 microfoni beamforming per chiamate cristalline

per chiamate cristalline ANC ibrida adattiva con regolazione manuale via slider o automatica

con regolazione manuale via slider o automatica Certificazione IP55 per resistenza a pioggia e sudore

per resistenza a pioggia e sudore Connessione multipoint per passare tra due dispositivi

per passare tra due dispositivi 40 ore di autonomia totale (10 ore dagli auricolari + 3 ricariche complete dalla custodia)

(10 ore dagli auricolari + 3 ricariche complete dalla custodia) Ricarica USB-C e wireless Qi; 10 minuti di ricarica = 4 ore di ascolto

Il vero valore aggiunto a livello audio è il supporto al codec LDAC, che garantisce una trasmissione Bluetooth ad alta risoluzione percettibilmente superiore rispetto all’A2DP standard: suono più pulito, dettagliato e aperto. Vale la pena segnalare che attivare LDAC disabilita alcune funzioni come il suono spaziale, quindi la scelta dipende dalle priorità di ascolto.

JBL Live Buds 3 integrano anche Personi-Fi 3.0, che costruisce un profilo di ascolto personalizzato, e un equalizzatore a dieci bande nell’app JBL Headphones, tra le più complete e curate del settore. Gli auricolari pesano appena 4,6 grammi l’uno, sono disponibili in più colorazioni e nella confezione sono incluse 4 misure di gommini per una vestibilità ottimale su qualsiasi padiglione auricolare.

Metà prezzo, massima opportunità: i dettagli dell’offerta

Su Amazon è disponibile JBL Live Buds 3 nella colorazione Viola al prezzo di 99,99€, rispetto al prezzo di listino ufficiale di 199,99€. Lo sconto è esattamente del 50%, ovvero 100€ risparmiati in un solo acquisto.

Si tratta del minimo storico registrato per questo prodotto e, considerando le funzionalità offerte, il rapporto qualità-prezzo a questa cifra è semplicemente difficile da trovare in questa fascia. La disponibilità è quella tipica delle promozioni Amazon: senza una data di scadenza comunicata, il prezzo potrebbe tornare su in qualsiasi momento.

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