Le offerte dell’Amazon Prime Day 2026 si stanno avvicinando alla conclusione. L’evento si chiuderà tra poche ore, alle 23:59 di oggi, 26 giugno 2026, ma sul sito sono tuttora disponibili numerose offerte su tantissime categorie di prodotti: questa volta volgiamo lo sguardo al mondo LEGO, ben rappresentato tra gli sconti Amazon. Abbiamo fatto una bella selezione delle offerte LEGO più interessanti a disposizione per questo finale di Prime Day, spaziando tra varie fasce di prezzo.

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Le offerte LEGO del Prime Day di Amazon

Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.

Come al solito le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Iscriviti ad Amazon Prime

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alle principali offerte LEGO dell’Amazon Prime Day 2026. Troviamo set di vario genere, prezzo e dimensione, che spaziano tra le serie Star Wars, Technic, Creator, Architecture, Icons, Ideas e non solo. Per facilitarvi le cose abbiamo ordinato le proposte per prezzo, in modo che possiate subito puntare ai set che fanno per voi.

Offerte LEGO sopra i 100 euro

 

 

Offerte LEGO sotto i 100 euro

 

 

Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 di oggi, 26 giugno 2026, ma le migliori potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

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Tutte le offerte Amazon Prime Day 2026

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