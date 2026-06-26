Le offerte dell’Amazon Prime Day 2026 si stanno avvicinando alla conclusione. L’evento si chiuderà tra poche ore, alle 23:59 di oggi, 26 giugno 2026, ma sul sito sono tuttora disponibili numerose offerte su tantissime categorie di prodotti: questa volta volgiamo lo sguardo al mondo LEGO, ben rappresentato tra gli sconti Amazon. Abbiamo fatto una bella selezione delle offerte LEGO più interessanti a disposizione per questo finale di Prime Day, spaziando tra varie fasce di prezzo.
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Le offerte LEGO del Prime Day di Amazon
Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.
Come al solito le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alle principali offerte LEGO dell’Amazon Prime Day 2026. Troviamo set di vario genere, prezzo e dimensione, che spaziano tra le serie Star Wars, Technic, Creator, Architecture, Icons, Ideas e non solo. Per facilitarvi le cose abbiamo ordinato le proposte per prezzo, in modo che possiate subito puntare ai set che fanno per voi.
Offerte LEGO sopra i 100 euro
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LEGO Star Wars 75419 Morte Nera - Set Interattivo UCS da Esposizione per Adulti - 36 Minifigure incl. Luke Skywalker, Han Solo e Darth Vader - Regalo da Collezione per i Fan di Una Nuova Speranza
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-10%
LEGO 10316 Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, Costruisci ed Esponi la Valle della Terra di Mezzo, Grande Set Immersivo per Adulti, 15 Minifigure come Frodo e Bilbo Baggins (Esclusiva Amazon)
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-13%
LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr, Modellino da Costruire della Fortezza e Torre di Sauron con Funzioni e Personaggi come Frodo, Sam e Gollum, Idea Regalo Uomo, Donna e Fan Adulti 10333
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-10%
LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D - Kit di Modellismo da Esposizione per Adulti - 2 Shuttlepod, Funzione di Separazione e 9 Minifigure incl. Jean-Luc Picard - Regalo per Fan - 10356
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-17%
LEGO Ideas Pianoforte a Coda, Set per Adulti, Regalo Espositivo da Collezione con Tastiera Apribile, Motore e Componenti Powered Up Technic con Alimentazione, 21323
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-14%
LEGO Star Wars TIE Interceptor, Modellino da Costruire di Starfighter Ultimate Collector Series con Espositore, Minifigure e Mattoncino del 25 Anniversario, Regalo per Adulti, Collezione UCS 75382
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LEGO Editions Trofeo Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA - Kit di Modellismo Fai da Te 3D con Minifigure da Collezione - Regalo per Ragazzi e Ragazze da 12 Anni in su e Adulti Fan dello Sport - 43020
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LEGO Star Wars 75417 Walker AT-ST - Set da Costruire per Adulti - Kit di Modellismo UCS da Esposizione con Minifigure e Targa Informativa - Regalo da Collezione per i Fan
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-24%
LEGO Technic Volvo FMX Truck & EC230 Electric Excavator Toy for 10 Plus Year Old Boys & Girls, Vehicle Building Set for Kids Who Love Heavy-Duty Construction Models, Birthday Gift Idea, 42175
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-17%
LEGO Icons Ford Model T - Modello di Auto Retrò per Adulti - Set da Collezione con Tetto in Tessuto, Ruote Alte e Parabrezza Apribile - Regalo Fai da Te per gli Appassionati di Veicoli Classici 11376
Offerte LEGO sotto i 100 euro
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-24%
LEGO Creator 3 in 1 Castello del Cavaliere Medievale - Giocattolo Trasformabile in Scena di Torneo o in Villaggio - Include 6 Minifigure - Regalo Creativo per Bambini e Bambine da 9 Anni in su - 31168
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-25%
LEGO Editions Pallone da Calcio Giocattolo - Kit di Modellismo 3D con Mini-Stadio Interattivo - Regalo di Compleanno per Bambini e Bambine da 10 Anni in su e per Adulti Amanti dello Sport - 43019
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-8%
LEGO Icons Project Hail Mary - Kit di Modellismo con Astronave in Miniatura per Adulti - Set da Esposizione con Minifigure di Ryland Grace e Figura di Rocky - Regalo per Fan del Film e del Libro 11389
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-24%
LEGO NINJAGO Drago della Vita - Giocattolo Ninja con Action Figure di Drago, Mini Monster Mech, 8 Minifigure e Spade - Regalo di Compleanno per Bambini e Fan da 8 Anni in su - 71859
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-24%
LEGO Minecraft 2in1 La Torre dell'Enderman - Giocattolo Modulare che si Trasforma in 2 Fortezze - con Mob dell'Enderman e un Portale del Nether - Regalo per Gamer, Bambini e Bambine da 9 Anni - 21279
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-20%
LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher - Modello di Auto F1 per Adulti - Set con Motore V10 e Minifigure da Collezione del Pilota - Regalo Fai da Te per i Fan degli Sport Motoristici - 11375
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-22%
LEGO Architecture Parigi – La Città dell’Amore - Modellino da Costruire per Adulti Fai da Te - Decorazione per Casa o da Parete 3D con Paesaggio Parigino tra cui la Torre Eiffel - Idea Regalo - 21064
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-24%
LEGO DC Logo di Batman - Giocattolo da Supereroi con 2 Minifigure da Collezione - Decorazione da Parete 3D Fai da Te o da Camera da Letto - Idea Regalo per Bambini da 12 Anni Fan del Film - 76330
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-24%
LEGO Technic Pianeta Terra e Luna in Orbita, Giochi Spaziali per Bambini e Bambine da 10 Anni in su, Sistema Solare Giocattolo da Costruire con Pianeti, Sole e Funzione di Rotazione, Idea Regalo 42179
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-17%
LEGO | Disney Pixar Kevin e Dug - Cane Golden Retriever Giocattolo e Uccello Esotico - Decorazione Camera da Letto Fai da Te - Idea Regalo di Compleanno per Bambine da 9 Anni e Fan del Film - 43290
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-24%
LEGO Creator 3in1 Wild Safari Animals, Giraffe Toy to Gazelle Figures to Lion Model, Set for Kids, Girls & Boys Aged 9 Plus, Includes Flamingo and Butterfly, Nature Gifts for Imaginative Play 31150
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-40%
LEGO Art LOVE - Modellino da Costruire Iconica Scultura Pop di Robert Indiana - Hobby Creativo per Adulti - Kit Modellismo da Collezione - Idea Regalo Donna, Uomo, Fidanzamento e Anniversario 31214
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-28%
LEGO Technic Bugatti Chiron Pur Sport - Macchina Giocattolo - Modello di Auto da Corsa con Motore W16, Sterzo e Porte Apribili - Regalo per Bambini da 9 Anni in su Fan degli Sport Motoristici - 42222
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-24%
LEGO DUPLO Cura degli Animali di Fattoria - Giochi Didattici Montessori - Include Una Fattoria Giocattolo Con Cavallo, Gatto, Mucca e Gallina - Regalo Per Bambine e Bambini da 2 Anni in su - 10416
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-24%
LEGO | Marvel Battaglia Epica: Hulkbuster vs. The Hulk - Giocattolo dei Supereroi con 2 Action Figure e Minifigure di Iron Man - Idea Regalo per Bambini da 9 Anni in su Fan degli Avengers - 76343
Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 di oggi, 26 giugno 2026, ma le migliori potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.
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