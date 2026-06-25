Le offerte dell’Amazon Prime Day 2026 proseguono senza sosta. L’evento ha una durata di quattro giorni e non si fermerà fino alle 23:59 del 26 giugno 2026: durante queste ore sono disponibili su Amazon migliaia di offerte su tantissime categorie di prodotti, tecnologia compresa, e ovviamente non potevano mancare gli smartwatch (affiancati a diverse smartband). Proprio per questo abbiamo fatto una bella selezione delle offerte più interessanti sugli smartwatch a disposizione per il Prime Day di quest’anno, che spazia tra tutte le fasce di prezzo.
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Le offerte sugli smartwatch del Prime Day di Amazon
Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.
Gli smartwatch in offerta per l’Amazon Prime Day 2026 spaziano tra tutte le fasce di prezzo, e toccano prodotti Huawei, Apple, Amazfit, Garmin, Xiaomi e non solo. Come al solito le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alle principali offerte sugli smartwatch dell’Amazon Prime Day 2026. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per fasce di prezzo, in modo che possiate subito puntare ai modelli che fanno per voi. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.
Indice:
Offerte smartwatch sopra i 300 euro
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Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio naturale con Loop in maglia milanese in titanio naturale - Medium
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HUAWEI WATCH Ultimate 2 Smartwatch Green, GPS, Metallo Liquido a Base di Zirconio, Immersione fino a 150 Metri, Comunicazione Subacquea Basata su Sonar, Monitoraggio Accurato dello Stato di Salute
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Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio naturale con Alpine Loop blu chiaro - Small
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HUAWEI WATCH Ultimate 2 Smartwatch, GPS, Metallo Liquido a Base di Zirconio, Immersione fino a 150 Metri, Comunicazione Subacquea Basata su Sonar, Monitoraggio Accurato dello Stato di Salute, eSIM
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Polar Orologio sportivo con GPS Grit X2 Pro Titan Ultra Adventure watch in titanio, con navigazione avanzata, monitoraggio delle prestazioni e tecnologia biosensing con cinturino aggiuntivo
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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 46 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero - S/M
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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 46 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero - e M/L
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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 46 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero - M/L
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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 46 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero - S/M
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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 46 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia - M/L
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Polar Orologio sportivo con GPS Grit X2 Pro Adventure watch robusto, con navigazione avanzata, monitoraggio delle prestazioni sportive, tecnologia biosensing e misurazione della FC
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-7%
Polar Orologio sportivo con GPS Grit X2 Pro Adventure watch robusto, con navigazione avanzata, monitoraggio delle prestazioni sportive, tecnologia biosensing e misurazione della FC
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-9%
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 42 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero - S/M
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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 42 mm in alluminio Jet Black con Cinturino Sport nero - M/L
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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 42 mm in alluminio color oro rosa con Cinturino Sport rosa fard - S/M
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Amazfit Falcon, 49 mm Smartwatch, Orologio Intelligente, Dual Band GPS, 150 Modalità Sportive, Materiali in Titanio, Schermo di Zaffiro, Impermeabile 20 ATM, 15 Prove di Livello Militare
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-16%
HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm Titanio, Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo di Livello Pro, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Analisi ECG
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Polar Vantage V3, Sport Sportwatch con GPS, Cardiofrequenzimetro avanzato e durata della batteria aumentata, Smartwatch per uomini e donne, Mappa Offline, Running Watch, Triathlon Sportwatch
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-11%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro, torcia integrata, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, fino a 17 giorni di autonomia, 10 ATM, 180+ modalità sportive
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-16%
HUAWEI WATCH GT Runner 2 Smartwatch per Uomo, fino a 14 Giorni, Modalità Maratona, Monitoraggio della Salute, HRV, ECG, SpO2, Monitoraggio del Sonno, GPS, Pagamenti NFC, iOS e Android, Arancione
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-8%
Amazfit T-Rex Ultra, 47 mm, Smartwatch Intelligente, 6 Sistemi di Posizionamento Satellitare GPS, Importazione e Navigazione Percorso, 160 Modalità Sportive, Mappa Offline, Impermeabile fino a 10 ATM
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-16%
HUAWEI WATCH GT Runner 2 Smartwatch per Uomo, fino a 14 Giorni, Modalità Maratona, Monitoraggio della Salute, HRV, ECG, SpO2, Monitoraggio del Sonno, GPS, Pagamenti NFC, iOS e Android, Blu
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Apple Watch SE 3 GPS + Cellular, Cassa 40 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia - M/L
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-13%
HUAWEI WATCH D2, smartwatch con monitoraggio pressione sanguigna, ECG a singola derivazione in grado di rilevare solo la fibrillazione atriale, stress, sonno, SpO2 e compatibile con iOS e Android
Offerte smartwatch tra i 150 e i 300 euro
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HUAWEI WATCH FIT 5 Pro Smartwatch Arancione+FreeBuds SE 4 Nero GPS ECG 192'' Display FullView e Vetro Zaffiro Pagamento NFC Modalità Sport Outdoor Monitoraggio della Salute
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-15%
HUAWEI Watch D2, Smartwatch con Monitoraggio Pressione Sanguigna, ECG a Singola Derivazione in Grado di Rilevare Solo la Fibrillazione Atriale, Stress, Sonno, SpO2 e compatibile con iOS e Android
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HUAWEI WATCH FIT 5 Pro Smartwatch Nero+FreeBuds SE 4 Nero GPS ECG 192'' Display FullView e Vetro Zaffiro Pagamento NFC Modalità Sport Outdoor Monitoraggio della Salute Batteria a lunga durata
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Polar Vantage M3 Orologio da Corsa con Display AMOLED, GPS a Doppia Frequenza, Navigazione Turn-by-Turn, Autonomia Fino a 7 Giorni
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HUAWEI WATCH GT 6 Pro GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo di Livello Pro, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Analisi ECG, Funzione NFC, Marrone
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-24%
HUAWEI WATCH D2, smartwatch con monitoraggio pressione sanguigna, ECG a singola derivazione in grado di rilevare solo la fibrillazione atriale, stress, sonno, SpO2 e compatibile con iOS e Android
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-8%
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Smartwatch, Design Elegante, Sport di Alto Livello, Monitoraggio della Salute, 100 Modalità, 14 Giorni di Durata, GPS, Chiamata Bluetooth, iOS e Android, Titanium
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Garmin Instinct 2X Solar - Tactical, Smartwatch, 50mm, Ricarica solare, Autonomia infinita, Torcia LED, Calcolatore balistico, Visore notturno, +30 app, GPS, Pay, Connect IQ, Black
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Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' 2.000 nit, Cassa 42mm, Musica, GarminPay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni, Jasper Green
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Garmin Instinct 2X Solar, Smartwatch, 50mm, Rugged design, Ricarica solare, Autonomia infinita, Display 1,1'', Torcia LED, GPS Multi-banda, +30 app multisport, Pay, Connect IQ, Flame Red
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Polar Smartwatch con GPS per Fitness e Benessere, Display AMOLED, Activity Tracker 24/7, allenamenti Personalizzati e Guida vocale in Tempo Reale, Nero Braidedyarn Blk, S-L, Ignite 3
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-5%
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' 2.000 nit, Cassa 42mm, Musica, GarminPay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni, Bone & Lunar Gold
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Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' 2.000 nit, Cassa 42mm, Musica, GarminPay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni, Black & Slate
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Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' 2.000 nit, Cassa 42mm, Musica, Pay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni, Bone & Pink Dawn
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Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' 2.000 nit, Cassa 42mm, Musica, GarminPay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni, Pink Dawn
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Polar Smartwatch con GPS per Fitness e Benessere, analisi del Sonno, Display AMOLED, Activity Tracker 24/7, allenamenti Personalizzati e Guida vocale in Tempo Reale, Titanium Black, S-L, Ignite 3
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Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, AMOLED 1,5'', Mappe Offline, GPS Dual Band, 21 Giorni Batteria, Oltre 170 Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di Forza, Cardio & Sonno per Android e iPhone
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HUAWEI WATCH FIT 5 Smartwatch Viola+ FreeBuds SE 4 Nero Schermo AMOLED HD da 182 Design Raffinato Pagamento NFC Rilevamento Cadute Batteria a lunga durata Monitoraggio della salute 5 ATM
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HUAWEI WATCH GT 6 GPS 41mm Smartwatch, Display AMOLED, Fino a 14 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute a Lungo Termine, Marrone
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HUAWEI WATCH FIT 5 Nero+FreeBuds SE 4 Nero Schermo AMOLED HD da 182 Design Raffinato Pagamento NFC Rilevamento Cadute Batteria a lunga durata Monitoraggio della salute 5 ATM Android & iOS
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HUAWEI WATCH FIT 5 Smartwatch Bianco+FreeBuds SE 4 Nero Schermo AMOLED HD da 182 Design Raffinato Pagamento NFC Rilevamento Cadute Batteria a lunga durata Monitoraggio della salute 5 ATM
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-11%
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Smartwatch, Design Elegante, Sport di Alto Livello, Monitoraggio della Salute, 100 Modalità, 14 Giorni di Durata, GPS, Chiamata Bluetooth, iOS e Android, Nero
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HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82'' Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, GPS,30 mesi di Garanzia
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-5%
HUAWEI WATCH GT 6 GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute, Nero
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-5%
Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Blue & Blue Metallic) (Ricondizionato)
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HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82'' Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android,GPS, 30 mesi di Garanzia
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HUAWEI WATCH GT 6 GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute, Grigio
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HUAWEI WATCH GT 6 GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute, Verde
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HUAWEI WATCH GT 6 GPS 41mm Smartwatch, Display AMOLED, Fino a 14 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute a Lungo Termine, Bianco
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-15%
HUAWEI WATCH GT 6 GPS 41mm Smartwatch, Display AMOLED, Fino a 14 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute a Lungo Termine, Nero
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-15%
HUAWEI WATCH GT 6 GPS 41mm Smartwatch, Display AMOLED, Fino a 14 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute a Lungo Termine, Lilla
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Polar Pacer PRO - Running Watch con GPS - Leggero con Pulsanti Antiscivolo - Programma di Allenamento e Recupero - Cardiofrequenzimetro - Display ad Alto Contrasto, Grigio-Nero, S-L, Pacer Pro
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-24%
Google Fitbit Sense 2 Smartwatch per fitness e benessere con GPS integrato, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con Compatible with iOS 15 & Android OS 9.0
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Google Fitbit Sense 2 Smartwatch per fitness e benessere con GPS integrato, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con Compatible with iOS 15 & Android OS 9.0
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HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82'' Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, conApp ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, GPS, 30 mesi di Garanzia
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-25%
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 7 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Dorata
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HUAWEI WATCH FIT 5 Smartwatch, Schermo AMOLED HD da 1,82'', Design Raffinato, Pagamento NFC, Rilevamento Cadute, Batteria a lunga durata, Monitoraggio della salute, 5 ATM, Android & iOS, Verde
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-20%
HUAWEI WATCH FIT 5 Smartwatch, Schermo AMOLED HD da 1,82'', Design Raffinato, Pagamento NFC, Rilevamento Cadute, Batteria a lunga durata, Monitoraggio della salute, 5 ATM, Android & iOS, Argento
Offerte smartwatch sotto i 150 euro
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-6%
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 7 giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Blu
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-18%
Garmin vívoactive 5 Smartwatch AMOLED 12 Cassa 42mm Musica Pay +30 Sport GPS Cardio Coach Sonno Benefici Workout Autonomia 11 giorni (Ivory & Cream Gold) (Ricondizionato)
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-16%
Amazfit Active 3 Premium 45mm Smartwatch GPS Running, AMOLED 1,32” Vetro Zaffiro, Batteria 12gg, 4GB, NFC, Mappe Offline, 170+ sport, 5 ATM, Cardiofrequenzimetro e Fitness Tracker per Android e iPhone
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-5%
Garmin vívoactive 5 Smartwatch AMOLED 12 Cassa 42mm Musica Pay +30 Sport GPS Cardio Coach Sonno Benefici Workout Autonomia 11 giorni (Black & Slate) (Ricondizionato)
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-17%
HUAWEI WATCH GT 5 41mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 7 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Bianca
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Amazfit Active 3 Premium 45mm Smartwatch GPS Running, AMOLED 1,32” Vetro Zaffiro, Batteria 12gg, 4GB, NFC, Mappe Offline, 170+ sport, 5 ATM, Cardiofrequenzimetro e Fitness Tracker per Android e iPhone
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Amazfit Active 3 Premium 45mm Smartwatch GPS Running, AMOLED 1,32” Vetro Zaffiro, Batteria 12gg, 4GB, NFC, Mappe Offline, 170+ sport, 5 ATM, Cardiofrequenzimetro e Fitness Tracker per Android e iPhone
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-17%
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 14 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Marrone
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-15%
Amazfit Active Max 48mm Smartwatch 1,5'' AMOLED, 25 Giorni Autonomia, Mappe Offline, NFC, GPS, 4GB di Memoria, 170+ Sportive, 5 ATM, Monitoraggio Fitness, Sonno & Battito per Android/iPhone
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-13%
vivo Watch GT2 Smartwatch Uomo Donna, Batteria 25 Giorni, Display AMOLED 2,07'', Chiamate Bluetooth e GPS, 100+ Sport incl. Padel, 5ATM Impermeabile, Cardio SpO2 Sonno, NFC, Nero
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-13%
vivo Watch GT2 Smartwatch Uomo Donna, Batteria 25 Giorni, Display AMOLED 2,07'', Chiamate Bluetooth e GPS, 100+ Sport incl. Padel, 5ATM Impermeabile, Cardio SpO2 Sonno, NFC, Bianco
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-23%
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 14 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Blu
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Fitbit Versa 4 Smartwatch per il fitness con abbonamento Google Health Premium di 3 mesi incluso, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con iOS & Android, Rosso ciliegia / Alluminio rame rosa
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Fitbit Versa 4 Smartwatch per il fitness con abbonamento Google Health Premium di 3 mesi incluso, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con iOS & Android, Rosa sabbia / Alluminio rame rosa
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Fitbit Versa 4 Smartwatch per il fitness con abbonamento Google Health Premium di 3 mesi incluso, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con iOS & Android, Rosa sabbia / Alluminio rame rosa
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Fitbit Versa 4 Bundle (con cinturino sportivo) Fitness Smartwatch con GPS integrato e fino a 6 giorni di durata della batteria - compatibile con Android e iOS.
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Fitbit Versa 4 Smartwatch per il fitness con abbonamento Google Health Premium di 3 mesi incluso, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con iOS & Android, Rosso ciliegia / Alluminio rame rosa
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Fitbit Versa 4 Bundle (con cinturino sportivo) Fitness Smartwatch con GPS integrato e fino a 6 giorni di durata della batteria - compatibile con Android e iOS.
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Polar Pacer - Running watch con GPS - Processore ad alta velocità - Leggero - Pulsanti facili da usare - Funzionalità di allenamento e recupero - cardiofrequenzimetro - Controllo della musica
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XIAOMI Watch S4 41mm: smartwatch compatto ultra-leggero da 32g, previsione ciclo, controllo della salute con un tap, 150+ modalità sportive, funzioni sicurezza, HyperOS 3, cinturino in pelle bianco
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HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
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Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
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HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
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HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
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Amazfit Active 2 Smartwatch 43mm 1,75'' AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone
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HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
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-7%
Amazfit Cheetah Square 44 mm Smartwatch da Corsa Leggero con GPS Dual-Band Navigazione e Mappe Offline Monitoraggio della Frequenza Cardiaca e dell'Ossigeno nel Sangue Musica Impermeabile 5 ATM
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-13%
XIAOMI Redmi Watch 6, Smartwatch Uomo Donna, Activity Tracker AMOLED 2.07'' con Monitoraggio di Frequenza Cardiaca, 150+ modalità sportive, Autonomia 24 giorno, 5ATM, GPS, Android&iOS, Argento
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-10%
Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all'Acqua 5 ATM per Android e iPhone
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-38%
Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all'Acqua 5 ATM per Android e iPhone
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-16%
HUAWEI Watch Fit 3, Display AMOLED da 1.82'', Design ultra sottile, Monitoraggio fitness e salute, Compatibilie con iOS e Android, Batteria fino a 10 giorni, Chiamate Bluetooth, Green Fluoroelastomero
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-25%
Tracker per fitness e benessere Fitbit Inspire 3 con autonomia fino a 10 giorni e compatibile con Android e Ios, Giallo senape
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-26%
XIAOMI Smart Band 10 Pro, Fitness Tracker per Uomo e Donna, Display AMOLED 1,74'', Sonno Migliorato, 21 Giorni di Autonomia, Android/iOS, 150+ Sport, GNSS, 5ATM, Nero
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-21%
XIAOMI Redmi Watch 6, Smartwatch Uomo Donna, Activity Tracker AMOLED 2.07'' con Monitoraggio di Frequenza Cardiaca, 150+ modalità sportive, Autonomia 24 giorno, 5ATM, GPS, Android&iOS, Nero
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Amazfit Bip 6 Smartwatch 46mm, Batteria 14 giorni, AMOLED 1,97'', GPS Mappe, IA, Chiamate Bluetooth, Monitor Salute Sonno, 140+ Sport, Fitness, Impermeabile 5ATM, Nero
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Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65'', Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2
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-3%
HUAWEI Band 11 Pro Smart Watch, Tracker di Fitness con Precisione GNSS Indipendente, AMOLED da 1.62'' ad Alta Luminosità, HRV del Sonno Medio, Tracker di Fitness per il Benessere Emotivo, 5ATM, Nero
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HUAWEI Band 11 Pro Smart Watch, Tracker di Fitness con Precisione GNSS Indipendente, AMOLED da 1.62'' ad Alta Luminosità, HRV del Sonno Medio, Tracker di Fitness per il Benessere Emotivo, 5ATM, Verde
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-8%
HUAWEI Band 11 Pro Smart Watch, Tracker di Fitness con Precisione GNSS Indipendente, AMOLED da 1.62'' ad Alta Luminosità, HRV del Sonno Medio, Tracker di Fitness per il Benessere Emotivo, 5ATM, Blu
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realme Watch 5, Display AMOLED da 1,97'', Fluidità incredibile a 60Hz, 108 modalità sportive e monitoraggio della salute, NFC, Titanium Black EU
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realme Watch 5, Display AMOLED da 1,97'', Fluidità incredibile a 60Hz, 108 modalità sportive e monitoraggio della salute, NFC, Titanium Silver
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-20%
HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Nero
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-20%
HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Beige
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HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Verde
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HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Viola
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HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Bianco
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Amazfit Bip 5 Unity, 46 mm, Smart Watch Fitness Activity Tracker, batteria 11 giorni, 120+ modalità sportive, chiamata Bluetooth, monitoraggio salute, facce orologio personalizzabili
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HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Nero
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HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Viola
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Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue
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Xiaomi Smart Band 10 (Fitness Tracker), 1.72'' AMOLED display, multimateriale, autonomia 21gg, ricarica rapida,150+sport, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistente 5ATM, Compass, Argento
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HUAWEI Band 10 Smartwatch, Monitoraggio del Fitness Tramite AI, Analisi Avanzata del Sonno, Variabilità della Frequenza Cardiaca Media Durante il Sonno e Approfondimenti, 14 Giorni, iOS & Android
Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma le migliori potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.
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