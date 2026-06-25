Le offerte dell’Amazon Prime Day 2026 proseguono senza sosta. L’evento ha una durata di quattro giorni e non si fermerà fino alle 23:59 del 26 giugno 2026: durante queste ore sono disponibili su Amazon migliaia di offerte su tantissime categorie di prodotti, tecnologia compresa, e ovviamente non potevano mancare gli smartwatch (affiancati a diverse smartband). Proprio per questo abbiamo fatto una bella selezione delle offerte più interessanti sugli smartwatch a disposizione per il Prime Day di quest’anno, che spazia tra tutte le fasce di prezzo.

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Le offerte sugli smartwatch del Prime Day di Amazon

Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.

Gli smartwatch in offerta per l’Amazon Prime Day 2026 spaziano tra tutte le fasce di prezzo, e toccano prodotti Huawei, Apple, Amazfit, Garmin, Xiaomi e non solo. Come al solito le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alle principali offerte sugli smartwatch dell’Amazon Prime Day 2026. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per fasce di prezzo, in modo che possiate subito puntare ai modelli che fanno per voi. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.

Offerte smartwatch sopra i 300 euro

Offerte smartwatch tra i 150 e i 300 euro

Offerte smartwatch sotto i 150 euro

Le offerte qui sopra sono valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma le migliori potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

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