Le offerte Amazon di questo Prime Day 2026 non accennano a fermarsi, e proseguiranno ancora per oggi e domani, 26 giugno, fino alle 23:59. Tra i ben forniti scaffali virtuali del sito sono disponibili centinaia di migliaia di offerte su prodotti di ogni genere, tra tecnologia e non solo, ma questa volta ci concentriamo sui più venduti: scopriamo una selezione dei prodotti bestseller di questo Amazon Prime Day.

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ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI

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Samsung Galaxy Watch Ultra, LTE

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msi Modern 14, 16/512 GB

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Acer Aspire 14 AI OLED

659€ invece di 699€
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msi Modern 15, Ryzen 7 7730U

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ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3

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Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra

299€ invece di 369.99€
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roborock Qrevo S Pro Set

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Samsung Galaxy Buds4 Pro

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ASUS Vivobook S16, OLED, 16GB/1TB

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I prodotti più venduti del Prime Day 2026: le offerte bestseller finora

Come ormai avrete visto, le offerte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.

Come al solito le offerte sono riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

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Questo evento si sta rivelando particolarmente ricco di proposte: abbiamo selezionato per voi le migliori offerte tra i prodotti più venduti finora di questo Prime Day 2026, naturalmente per quanto riguarda la tecnologia, e ve le proponiamo qui sotto: troviamo iPhone, PC, cuffie wireless, smartwatch, prodotti per la smart home e per la pulizia e non solo. Alcuni prodotti potrebbero nel frattempo essere andati esauriti o aver subito variazioni di prezzo rispetto a quanto indicato qui in basso.

Offerte bestseller iPhone

 

 

Offerte bestseller smart home e pulizia

 

 

Offerte bestseller PC e informatica

 

 

Offerte bestseller wearable

 

 

Altre offerte bestseller

 

 

Queste dunque le offerte bestseller dell’Amazon Prime Day di quest’anno, con i prodotti più venduti. Le proposte qui sopra sono valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma le migliori potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

PRIME DAY ⭐️

Tutte le offerte Amazon Prime Day 2026

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