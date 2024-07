Il LEGO Technic Space 41279, titolato “Pianeta Terra e Luna in orbita” è un set educativo e interattivo pensato per appassionati di astronomia di tutte le età. Con questo set, LEGO offre non solo il piacere del montaggio, ma anche la possibilità di capire ed esplorare il funzionamento dei movimenti celesti in modo pratico e coinvolgente.

A nostro avviso un nome più corretto, e completo, sarebbe stato: Sole, Pianeta Terra e Luna in orbita, in quanto protagonista di questo set è anche il Sole, l’oggetto più grande, che girando mette in moto tutto il sistema solare, proprio come succede nell’universo. In questa recensione del LEGO Technic Space 41279 scopriremo adesso le principali specifiche e curiosità.

Confezione e caratteristiche del set

Il set LEGO Technic Space 41279 è composto da 412 pezzi, suddivisi in 4 buste numerate. È indicato per bambini dagli 8 anni in su, ma è adatto anche per adulti, soprattutto coloro che hanno la passione per l’astronomia. La scatola contiene ovviamente le istruzioni dettagliate per il montaggio, generalmente chiare e facili da seguire. Un aspetto piacevole della confezione poi è l’uso di sacchetti di carta numerati, un passo avanti verso un approccio più ecologico.

Il SET Lego, una volta completato, misura circa 36 x 20 cm e 25 cm di altezza di conseguenza valutatene bene l’ingombro prima di procedere all’acquisto salvo poi non sapere dove esporlo.

Esperienza di montaggio

Il processo di montaggio del set richiede circa 3 ore e mezza ma procede spedito grazie anche alla suddivisione dei pezzi nelle varie buste, così da ridurre il tempo di ricerca del “mattoncino” successivo. Le istruzioni sono chiare nel 95% dei casi, ma ci sono momenti in cui l’aggancio di pezzi nascosti può risultare di più complessa comprensione. Occasionalmente poi, c’è una discrepanza tra i colori indicati nelle istruzioni e i pezzi reali, come alcuni ingranaggi che dovevano essere neri e invece risultavano grigi. Nonostante queste piccole difficoltà, il montaggio è nel complesso molto piacevole e gratificante.

Passando agli aspetti positivi invece, si tratta di un set LEGO perfetto per chi si sta approcciando ai LEGO Technic in quanto la complessità non è di alto livello ma il progetto finito offre una componente di interazione sofisticata. L’insieme degli ingranaggi che girano all’unisono girando la levetta dedicata, è qualcosa che può risultare non solo gratificante ma anche curioso soprattutto a giovani occhi.

Una volta assemblato infatti, il modello permette di dimostrare il funzionamento della rotazione e della rivoluzione terrestre, due concetti non sempre facili da comprendere e fissare a mente. Inoltre, grazie al disco arancione e a quello grigio (posizionati sotto al sole e sotto alla terra), permette di spiegare come avviene lo scandire dei mesi e delle stagioni, oltre alle fasi lunari.

Se poi vorrete dare un ulteriore tocco di utilità al vostro set montato, potrete posizionare una fonte luminosa vicino al sole (ad esempio il flash del telefono) per illuminare terra e luna e simulare (o spiegare) come avvengono le le eclissi lunari.

Una piccola aggiunta che invece poteva fare LEGO riguarda la Luna, che è rappresentata da una semplice pallina grigia. Se ci fossero stati i crateri disegnati e fosse stata integrata negli ingranaggi, si poteva far roteare anche lei per spiegare come mai la luna rivolge verso la terra sempre la stessa faccia.

Conclusioni e prezzo

Il LEGO Technic Space 41279 è un set divertente ma educativo, che ci sentiamo di valutare con un punteggio di 8,5 su 10. La sua duplice funzione lo rende perfetto per introdurre i bambini ai concetti base dell’astronomia, mentre la qualità dei materiali e il design accurato ne fanno un ottimo oggetto di arredo.

Il prezzo di 79,99€ rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo anche una possibile idea regalo per appassionati di LEGO e di spazio. Nonostante qualche piccolo difetto, come la semplicità eccessiva della Luna, il set riesce comunque a offrire un’esperienza più che piacevole.