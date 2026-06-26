Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Amazfit T-Rex 3, uno dei più apprezzati smartwatch rugged dell’azienda che è stato annunciato a IFA di Berlino nel settembre 2024 ma che, complice l’estensione del supporto software fino a settembre 2027, ha ancora una lunga vita davanti a sé.

Il nuovo aggiornamento porta sullo smartwatch la stessa versione del software che è arrivata la scorsa settimana sul modello Pro e, di conseguenza, le stesse novità (o quasi) come HybridCharge e strumenti HYROX più avanzati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Amazfit T-Rex 3 si aggiorna: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 torna ad aggiornarsi a un paio di settimane dal precedente aggiornamento (versione 4.9.4.4), utile perché aveva aggiunto il rilevamento automatico delle immersioni a livello di sistema, la gestione del download delle mappe, la possibilità di visualizzare i percorsi e i loro nomi prima dell’avvio della navigazione. In aggiunta, Zepp ha ampliato il numero di percorsi che l’utente può salvare, portandolo a 100 e apportato altre ottimizzazioni legate alle mappe

Nelle ultime ore è arrivata la nuova versione 4.10.5.1 del software, la stessa che (già dalla scorsa settimana) è in distribuzione sul modello Pro: l’aggiornamento è ancora una volta molto importante e porta sullo smartwatch le medesime potenzialità che sono arrivate sul fratello maggiore.

Oltre ai soliti miglioramenti generali e alla risoluzione dei bug, l’aggiornamento serve principalmente per portare sullo smartwatch la funzione HybridCharge, attesa proprio nel mese di giugno su questo dispositivo.

Cosa è HybridCharge? HybridCharge è un’evoluzione di BioCharge (che a sua volta sostituì “Prontezza” a metà 2025) pensata per far sì che i risultati non siano basati sui soli dati raccolti automaticamente dallo smartwatch. La nuova funzione dà centralità all’utente, aggiungendo gli strumenti LifeLoad (consente di annotare i fattori che potrebbero influenzare recupero e prestazioni) e RPE (consente di registrare la percezione soggettiva dello sforzo dopo ogni sessione, con registrazione vocale o manuale) che permettono all’utente di input soggettivi che influenzano l’analisi complessiva: in soldoni, il “numero” mostrato all’utente avrà un carattere più soggettivo e cucito attorno all’utente stesso.

Oltre ad HybridCharge, l’aggiornamento porta due novità che perfezionano il supporto ad HYROX, sempre più centrale negli smartwatch Amazfit: abbiamo l’allenamento di simulazione HYROX (supporta la simulazione completa, la simulazione di metà percorso, la prima o la seconda metà, e la simulazione personalizzata) e la funzione HYROX Race Strategy (permette agli utenti di creare strategie di gara personalizzate dall’app Zepp, inviarle allo smartwatch e avviare l’allenamento dal polso).

Il changelog completo dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog ufficiale completo dell’aggiornamento alla versione 4.10.5.1 che è in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 tramite il solito pacchetto OTA.

Gentili utenti, Benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3. Dettagli: [Novità] BioCharge è stato completamente aggiornato a HybridCharge, integrando un maggior numero di dati sullo stato di salute dell’organismo per fornire valutazioni più complete e accurate. Aggiunto l’allenamento di simulazione HYROX, che supporta le modalità di simulazione HYROX completo, mezzo HYROX, prima metà, seconda metà e personalizzata per aiutarti a prepararti in modo più efficace per il giorno della gara (Percorso: Elenco allenamenti > Altri allenamenti > HYROX). Aggiunta la funzione Strategia di gara HYROX, che consente di creare strategie di gara personalizzate per gestire al meglio il ritmo e la distribuzione dell’energia, migliorando così le prestazioni in gara (Percorso nell’app: App Zepp > Allenamento > Strategia di gara HYROX > Crea > Invia all’orologio; Percorso sull’orologio: Gara HYROX > Seleziona strategia di gara > Avvia allenamento). [Ottimizzazioni] Ottimizzata la pagina di calibrazione della distanza del vogatore. Ora sono supportate sia le unità di misura metriche che quelle imperiali per una registrazione più comoda. Abbiamo ottimizzato l’app Readiness aggiornando “Tempo di recupero completo” a “Prossima sessione intensa” per fornire indicazioni di recupero più chiare per il tuo allenamento. Risolti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Come aggiornare Amazfit T-Rex 3

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).