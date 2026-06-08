Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Amazfit T-Rex 3, uno dei più apprezzati smartwatch rugged dell’azienda che è stato annunciato a IFA di Berlino nel settembre 2024 ma che, complice l’estensione del supporto software fino a settembre 2027, ha ancora una lunga vita davanti a sé.

Il nuovo aggiornamento porta sullo smartwatch la stessa versione del software che è arrivata la scorsa settimana sul modello Pro: le novità puntano a migliorare l’esperienza utente con le mappe, la memorizzazione dei percorsi e le impostazioni di navigazione, oltre a introdurre il rilevamento automatico delle immersioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit T-Rex 3 si aggiorna: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 torna ad aggiornarsi a poco più di un mese dal precedente aggiornamento (versione 4.8.3.5), utile perché aveva aggiunto la possibilità di personalizzare l’always-on display per ogni tipo di allenamento, il supporto a un vogatore compatibile con FTMS, la visualizzazione della zona di frequenza cardiaca durante l’allenamento e tante altre novità.

Nelle ultime ore è arrivata la nuova versione 4.9.4.4 del software, la stessa che (già dalla scorsa settimana) è in distribuzione sul modello Pro: l’aggiornamento è ancora una volta molto importante e porta sullo smartwatch le medesime potenzialità che sono arrivate sul fratello maggiore.

Oltre ai soliti miglioramenti generali e alla risoluzione dei bug, l’aggiornamento introduce il rilevamento automatico delle immersioni a livello di sistema, la gestione del download delle mappe, la possibilità di visualizzare i percorsi e i loro nomi prima dell’avvio della navigazione. In aggiunta, Zepp ha ampliato il numero di percorsi che l’utente può salvare, portandolo a 100 e apportato altre ottimizzazioni legate alle mappe.

Il changelog completo dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog ufficiale completo dell’aggiornamento alla versione 4.9.4.4 che è in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 tramite il solito pacchetto OTA.

Gentili utenti, Benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3. Dettagli: [Novità] Aggiunta la funzione Auto Dive Detection a livello di sistema*. Dalla watch face, da altre pagine non dedicate agli allenamenti e dalle pagine di preparazione delle attività subacquee, l’orologio può rilevare automaticamente l’ingresso in acqua e avviare l’attività. Aggiunta la gestione dei download delle mappe. Ora è possibile eliminare, riprendere o aggiornare i download delle mappe (Percorso: Zepp App > Dispositivo > Mappa > Gestione download). Quando si utilizza la navigazione prima di un’attività, la pagina di preparazione mostra ora traccia e nome del percorso. L’orologio supporta ora il salvataggio di fino a 100 tracce. [Ottimizzazioni] Ottimizzata la funzione Riprendi più tardi. Durante attività di più giorni, il consumo energetico viene ridotto durante i periodi di pausa. Ottimizzata la visualizzazione delle scale nella pagina traccia e nell’app Mappe: aggiunte scale da 75 m, 200 m, 750 m, 2 km e 8 km per il sistema metrico e 75 ft, 200 ft, 750 ft, 2 mi e 8 mi per quello imperiale. I download delle mappe sono ora supportati durante la ricarica anche con batteria scarica. Durante la pianificazione offline dei percorsi sull’orologio, è ora possibile scegliere tra Salva solo, Salva e naviga, Naviga solo. Corretti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema. *Auto Dive Detection deve essere attivata manualmente sulle pagine non dedicate agli allenamenti (Percorso: Impostazioni > Allenamento > Auto Dive oppure Elenco attività > Impostazioni attività > Auto Dive). Una volta attivata, il dispositivo rileva automaticamente l’immersione in base all’ultima attività subacquea registrata e avvia l’attività corrispondente. Nelle pagine di preparazione di Recreational Diving e Freediving, l’attività viene avviata automaticamente al soddisfacimento delle condizioni di rilevamento.

Come aggiornare Amazfit T-Rex 3

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).