Il Prime Day non è soltanto l’occasione ideale per acquistare una nuova scheda video o un monitor. Per chi desidera assemblare un PC da zero oppure aggiornare una configurazione esistente, questo è probabilmente il momento migliore dell’anno per trovare offerte interessanti anche su processori, SSD, memorie RAM, dissipatori, alimentatori, case e periferiche gaming.
Naturalmente non tutti gli sconti sono realmente convenienti. Per questo abbiamo selezionato esclusivamente i prodotti che riteniamo più interessanti tra quelli disponibili su Amazon, privilegiando componenti affidabili, modelli consigliati e offerte che permettono di ottenere un risparmio concreto rispetto ai prezzi normalmente praticati durante il resto dell’anno.
Di seguito trovate quindi una raccolta delle migliori offerte dedicate ai componenti hardware e alle periferiche PC disponibili durante l’Amazon Prime Day 2026, con aggiornamenti continui nel corso dell’evento. Inutile quasi stare a ribadire che in questi casi bisogna essere rapidi e decisi in quanto le migliori offerte saranno anche le prime ad esaurirsi.
Indice:
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I migliori componenti PC in offerta per il Prime Day 2026
Iniziamo con una selezione, corposa, dei componenti più convenienti in promozione per l’Amazon Prime Day 2026; si spazia dalle CPU, poche in verità, passando per schede madri, RAM, dissipatori, alimentatori e case.
CPU e schede madri in offerta
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MSI MPG X870E CARBON WIFI Scheda madre, ATX - Supporta processori AMD Ryzen 9000/8000/7000, AM5-110A SPS VRM, DDR5 Memory Boost 8400+MT/s (OC), PCIe 5.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7, 5G LAN
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NZXT N9 Z890 Scheda Madre Gaming - Intel Z890 LGA 1851 ATX per Core Ultra (Serie 2) - 20+1+1, DDR5, 5x M.2, PCIe 5.0, Wi-Fi 7, 5GbE, Thunderbolt 4 - RGB, Copertura in Metallo Completo - PCB Bianco
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NZXT N9 X870E Scheda Madre Gaming - AMD X870E AM5 ATX per Ryzen 9000/8000/7000-20+2+1, DDR5, 4x M.2, PCIe 5.0, 5GbE, USB 4 – Copertura in Metallo Completo, Lacci a Rilascio Rapido M.2 – Nero
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ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7, Scheda madre AMD ATX, Socket AM5, 16+2+1 Stadi di Alimentazione, Slot DDR5, Quattro Slot M.2, PCIe 5.0, WiFi 7, 2 Porte USB4, PCIe Slot Q-Release, Aura Sync, Nera
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ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi, Scheda Madre Intel ATX, 16+1+2+2 Fasi di Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0, GPU di Nuova Generazione, 5 Slot M.2, WiFi 7, AI Overclocking, AI Networking II
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ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi, Scheda Madre AMD ATX, 14+2+1 Fasi Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0, 3 slot M.2, WiFi 7, Ethernet Realtek 2,5 GB, USB-C da 20 Gbps, BIOS Flashback e Aura Sync
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ASUS TUF Gaming X870-PRO WiFi7 Neo, Scheda madre ATX, 16+2+1(80A) Fasi di Alimentazione, DDR5, PCIe 5.0, 4 slot M.2, WiFi 7, Realtek 5Gb, USB4-C da 40 Gbps, Aura Sync, Bianco
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NZXT N7 Z890 – Scheda Madre Gaming Intel Z890 LGA 1851 ATX per Core Ultra (Serie 2) - 16+1+2, DDR5, 5x M.2, PCIe 5.0, Wi-Fi 6E, 2.5GbE, Thunderbolt 4 - Copertura Completa – Bianco
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ASUS ProArt B850-CREATOR WIFI Neo, Scheda madre ATX, 14+2+1 Stadi di Alimentazione, Slot DDR5, 3 Slot M.2, PCIe 5.0 x16, Wi-Fi 7, Ethernet Realtek 5Gb Ethernet, DisplayPort, HDMI, Aura Sync, Nera
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ASUS TUF Gaming B850-PRO WiFi7 Neo, Scheda Madre AMD ATX, 14+2+1 Fasi Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0 Ready, 3 slot M.2, WiFi 7, Ethernet Realtek 2,5 GB, USB-C da 20 Gbps, Aura Sync, Bianco
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ASUS ROG Crosshair VIII Impact Scheda Madre Gaming AMD X570 Mini-DTX con scheda SO-DIMM.2, Wi-Fi 6, PCIe 4.0, audio SupremeFX, Aura Sync RGB, SATA 6 Gb/s e USB 3.2 Gen 2
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ASUS B850 MAX GAMING WIFI, Scheda Madre AMD ATX, Slot DDR5, PCIe 5.0 Ready, 3 slot M.2, WiFi 6E, Realtek Ethernet 2,5Gb, HDMI, DisplayPort, USB-A, USB-C, HDMI, BIOS Flashback e Aura Sync, Nera
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ASUS B850M AYW GAMING OC WIFI7 W, Scheda Madre AMD Micro-ATX, 12+2+1 Fasi Alimentazione, DDR5, PCIe 5.0, 3 Slot M.2, Wi-Fi 7, Ethernet Realtek 2.5Gb, USB-C da 20 e 10 Gbps, BIOS FlashBack, Aura Sync
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-10%
MSI PRO B850-P WIFI, Scheda madre ATX - Supporta i processori AMD Ryzen 9000/8000 / 7000, AM5 - Memory Boost DDR5 (8200+ MT/s OC), PCIe 5.0 x16 e 4.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7, 5G LAN
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MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI Scheda Madre, ATX - Supports Intel 12th & 13th Gen Core Processors, LGA 1700-75A DrMOS VRM, DDR5 Memory Boost 7000+MHz/OC, PCIe 5.0 x16, M.2 Gen4, Wi-Fi 6E
Memorie RAM ed SSD
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CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) Fino a 6000MHz CL36 Intel XMP Memoria per Computer Compatibile iCUE - Bianco (CMH32GX5M2E6000C36W)
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CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 RAM 16GB (2 x 8GB) Fino a 6000MHz CL36 AMD EXPO Intel XMP Memoria per Computer Desktop – Grigio (CMG16GX5M2E6000Z36)
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CORSAIR VENGEANCE RGB RS DDR5 RAM 16GB (2 x 8GB) Fino a 5600MHz CL40 AMD EXPO Intel XMP Memoria per Computer Desktop – Grigio (CMG16GX5M2B5600Z40)
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Lexar UDIMM RAM DDR4 16GB 3200MHz, DRAM 288-Pin RAM, U-DIMM Memoria Desktop per PC, Computer ad alte Prestazioni, Aggiornamento del Modulo RAM, CL22-22-22-52, 1.2V
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Lexar EQ790 SSD 4TB con Dissipatore di Calore, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Interno, Velocità fino a 7000 MB/s, Disco a Stato Solido per PS5, PC, Laptop
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-6%
Crucial BX500 SATA SSD 4TB, SSD Interno 2,5'', Fino a 540MB/s, Compatibile con Notebook e PC Desktop, 3D NAND, Hard Disk SSD Interno - CT4000BX500SSD101
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-6%
Crucial P310 PS5 SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 con Dissipatore, fino a 7.100 MB/s, Compatibile con PlayStation 5, PC Desktop, Hard Disk Interno - CT2000P310SSD5-01
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WD Red SN700 500GB NVMe SSD for NAS devices, with robust system responsiveness and exceptional I/O performance
Case, dissipatori e alimentatori
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GIGABYTE AORUS C700 GLASS Case per PC – Full Tower, supporta fino a E-ATX e radiatori da 420 mm, 5 ventole da 120 mm preinstallate, USB 3.1 Tipo-C, RGB Fusion
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-7%
NZXT H9 Flow RGB (2025) – Grande Case PC ATX Mid-Tower a Doppia Camera con Flusso d'Aria – Include 1 x Unità Ventola RGB da 420mm e 1 x Ventola da 120mm – Supporto Radiatore da 420mm – Bianco
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Fractal Design North Chalk White Tempered Glass Clear - Frontale in rovere - Pannello laterale in vetro - Due ventole PWM Aspect da 140 mm incluse - Design interno intuitivo
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NZXT H6 Flow RGB, CC-H61FW-R1, Case Mid-Tower Compatto a Doppia Camera con Flusso d'Aria, Include 3 Ventole RGB da 120 mm, Pannelli in Vetro Panoramico, Flusso d'Aria ad Alte Prestazioni, Bianco
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NZXT H7 Flow RGB | Case Airflow ATX mid-tower con ventole | Ventole sul fondo per raffreddare la GPU | Unità ventola single-frame da 360mm | Gestione cavi | Nero
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-13%
GIGABYTE C201 PANORAMIC ICE Case per PC – Mid Tower, m-ATX, supporto radiatore da 360 mm, 3 ventole preinstallate, USB 3.0, supporto RGB Fusion
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-10%
ASUS ProArt LC 360, Dissipatore a Liquido All-In-One con Pompa a Tre fasi ad Alta Prestazione, Tre Ventole Alphacool Apex Stealth Metal Power a Basso Rumore, Nero
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ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB, dissipatore di liquidi per CPU all-in-one con blocco dell'acqua ruotabile a 360°, pompa Asetek V2 di 7a generazione, ventole ARGB ROG Premium, Aura Sync, Nero
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ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD White, Dissipatore a Liquido All-in-One con Tripla Ventola TUF Gaming MF-12 Preinstallata, Tubi da 400 mm Rinforzati, LCD da 2,8'', Software ASUS InfoHub, Bianco
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ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB, Dissipatore a Liquido All-in-One con Tripla Ventola TUF Gaming MF-12 Preinstallata e Integrata, Tubi da 400 mm Rinforzati, Software ASUS InfoHub, Nero
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-25%
Corsair - Nautilus 240 Lcd - Raffreddamento Pc - Radiatore Da 240 Mm - Raffreddatore A Liquido Per Cpu
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-5%
ASUS ROG Thor 1000W Platinum III, Alimentatore Gaming Modulare, ATX 3.1, GaN MOSFET, GPU First, Display OLED e Aura Sync RGB, Modalità Turbo, Certificazione 80+ Platinum, Nero, ROG-THOR-1000P3-GAMING
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-7%
GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Design completamente modulare, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU
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GIGABYTE AORUS ELITE P850W Alimentatore - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Design completamente modulare, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.0, Spina EU
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ASUS TUF Gaming 850W Gold EVO, Alimentatore Certificato 80+ e Cybenetics Gold, PCIe 5.1, SATA e ATX 3.1, Ventole a Doppia Sfera, Rivestimento Prottetivo PCB, Cavi Incisi, Nero, TUF-GAMING-850G-EVO
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GIGABYTE UD850GM PG5 V2 ICE Alimentatore – PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Design completamente modulare, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.1, Spina EU
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ASUS TUF Gaming 750W Gold EVO, Alimentatore Certificato 80+ e Cybenetics Gold, PCIe 5.1, SATA e ATX 3.1, Ventole a Doppia Sfera, Rivestimento Prottetivo PCB, Cavi Incisi, Nero, TUF-GAMING-750G-EVO
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Thermaltake Toughpower GT 850W | ATX 3.1 | PCIe 5.1 12V-2x6-Anschluss | ultraleise Smart-Zero-Funktion | Low Profile Kabel | 80+ GOLD | Modular | Snow
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Thermaltake Berlin 750W Power Supply | ATX 3.1 | 12V-2 * 6 pin | 80Plus White certified | Low-noise operation | German Series
Le migliori periferiche gaming (e non) in offerta per il Prime Day 2026
Per chi invece cerca di ampliare la propria postazione con una nuova periferica, per il gaming e non, le offerte per mouse, tastiere, router e cuffie sono altrettanto numerose e più o meno convenienti in base al modello o alla versione in promozione.
Mouse, tastiere e cuffie
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Corsair Mouse da gioco per PC MMO SCIMITAR ELITE WIRELESS SE – Gunmetal | 33.000 DPI, 16 pulsanti programmabili, cursore tasti, Elgato Virtual Stream Deck, polling a 1.000 Hz
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HyperX Pulsefire Haste 2 Pro, 4K Mouse Gaming Wireless, Illuminazione RGB, 6 Tasti Programmabili, Fino a 26000 DPI, Velocità 650 IPS, Fino a 90 ore di autonomia, USB-C, 3 Dispositivi Collegabili, Nero
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Corsair SABRE v2 PRO Ultraleggero Wireless FPS Mouse Gaming – Nero | 33.000 DPI, 36g di Peso, 8.000Hz Hyper-Polling, Interruttori Meccanici, Fino a 70 Ore di Durata della Batteria Wireless
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Keychron Mouse da gioco senza fili M6 8000 Hz 2,4 GHz e Bluetooth 5.3, sensore PixArt 3950, 30000 DPI, ruota in metallo, Huano Silent Micro Switch, programmabile con Launcher, per Windows, Mac e Linux
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Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows, macOS, iPadOS, Laptop, PC - Grigio
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Keychron M3 Mouse Ottico Wireless, 2,4 GHz/Bluetooth 5.2/USB-C, 1000 Hz Frequenza di Polling, PixArt 3311, 12000 DPI, 300 IPS, Leggero ed Ergonomico, Mouse Programmabile per Windows, Mac e Linux, Nero
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HyperX Pulsefire Haste 2 Core, Mouse Gaming Senza Filo, Connettività 2,4 GHz, Illuminazione RGB, 6 Tasti Programmabili, 12000 DPI, Resistenza fino a 20 Milioni di Clic, Batteria fino a 100 Ore, Bianco
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Logitech Signature M650 L Left Mouse Wireless - Per Mano Sinistra di Grandi Dimensioni, Clic Silenziosi, Tasti Laterali Personalizzabili, Bluetooth, Compatibilità Multidispositivo - Grigio
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Logitech Signature M650 L Mouse wireless - Per mani grandi, Durata Batteria 2 anni, Clic Silenziosi, Tasti Personalizzabili, Bluetooth, per PC/Mac/Più dispositivi/Chromebook - Rosa
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Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS - Bianco
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ASUS ROG Strix Scope II 96, Tastiera Meccanica Gaming Wireless, Switch Meccanici ROG NX, Illuminazione RGB, Bluetooth 5.1 e 2.4GHz, Compatibile con Sistema Operativo Windows 11, Layout Italiano, Nero
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ASUS ROG Falchion RX Low Profile, Tastiera Wireless da Gaming, Illuminazione RGB, Switch Ottici ROG RX Red e Blue, Bluetooth 5.1 e 2.4GHz, Tre Dispositivi Contemporaneamente, Layout Italiano, Bianco
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Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless Minimal Compatta Bluetooth Retroilluminata USB-C Compatibile con Apple macOS iOS Windows Linux Android in Metallo ITA QWERTY - Grafite
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Keychron Q10 Pro - Kit tastiera meccanica, layout ISO 75%, corpo in alluminio, programmabile con QMK/VIA, illuminazione RGB, Bluetooth 5.1, tastiera da gioco barebone per Mac e Windows, grigio
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Keychron Q8 Pro Kit tastiera meccanica Alice 65% ISO, corpo in alluminio CNC, programmabile QMK, RGB, Bluetooth 5.1, kit di gioco Barebone, per interruttori a 3/5 pin, Mac e Windows - bianco
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Logitech POP ICON COMBO, kit mouse e tastiera Bluetooth, digitazione comoda, tasti e pulsanti programmabili, clic discreti, Easy-Switch fino a 3 dispositivi, Layout Italiano QWERTY - Bianco
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Logitech POP ICON KEYS tastiera Bluetooth wireless digitazione comoda tasti programmabili Easy-Switch tra un massimo di 3 dispositivi per laptop tablet PC Layout Italiano QWERTY - Grafite
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Logitech MK295 Silent Wireless Combo tastiera e mouse con tecnologia SilentTouch, tastierino numerico, tracciamento ottico avanzato, wireless senza ritardi, 90% di rumore in meno, ITA QWERTY Grigio
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HyperX Cloud III S Wireless, Cuffie Bluetooth, Audio 3D, Microfono Noise-Cancelling, Fino a 200 ore di Autonomia, Dongle USB-C, Compatibili con PC, PS5, Nintendo Switch, Nero/Rosso
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HyperX Cloud III S Wireless, Cuffie Bluetooth, Audio 3D, Microfono Noise-Cancelling, Fino a 200 ore di Autonomia, Dongle USB-C, Compatibili con PC, PS5, Nintendo Switch, Bianco
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HyperX Cloud Jet - Cuffie da gioco Dual Wireless da 2,4 GHz e Bluetooth, PC, Mac, PS5, PS4, driver da 40 mm, durata della batteria 25 ore, microfono girevole a mute, design leggero, nero
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Router e networking
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ASUS ZenWiFi BQ16 - WiFi 7 mesh BE25000 (802.11be), Per Modem Operatore e ONT, Banda 320 MHz e 4096-QAM, due porte 10G, WAN di backup, Sicurezza di rete e Compatibile con AiMesh, 2 Pezzi, Bianco
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FRITZ!Mesh Set 1600 da 3 | Stabile Wi-Fi 6 fino a 3.000 Mbit/s | Copertura Wi-Fi per 5-7 stanze | Ideale per router Internet o modem per fibra ottica (ONT) | Configurazione semplice | Made in Europe
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ASUS RT-BE59 - Router Estensibile AiMesh WiFi 7 (802.11be), Dual-band, 5000 Mbps, Porte WAN/LAN 2.5G, 3 SSID per Dispositivi IoT, Controllo Parentale e VPN, Sicurezza di Rete Avanzata, Nero
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ASUS TUF Gaming BE6500 Router Dual Band WiFi 7, WiFi 7 802.11be, Per Modem Operatore e ONT, 2.5Gbps port, Mobile Game Mode, Mesh WiFi, Gear Accelerator, Adaptive QoS, Port Forwarding, Mobile Tethering
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FRITZ!Mesh Set 1600 da 2 | Stabile Wi-Fi 6 fino a 3.000 Mbit/s | Copertura Wi-Fi per 3-5 stanze | Ideale per router Internet o modem per fibra ottica (ONT) | Configurazione semplice | Made in Europe
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TP-Link Archer TXE72E Scheda di Rete WiFi 6E AXE5400 PCIe, Scheda WiFi PC Fisso, Bluetooth 5.3, Tri-Band, Supporta Windows 10/11, WPA3, Ampia Copertura del Segnale, Low-Profile Bracket
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TP-Link Archer TX20U WiFi 6 AX1800Mbps, Adattatore USB Scheda di Rete, Wireless Dual Band, Porta USB 3.0, Copertura Ampia, MU-MIMO, Beamforming, WPA3, OFDMA, Windows 11/10
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TP-Link Archer TX20U Nano Adattatore USB Scheda di Rete, Wi-Fi 6 AX1800 Mbps, Dual Band, OFDMA, MU-MIMO, WPA3, Nano Size, Compatibile con Windows 11/10
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