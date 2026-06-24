Il Prime Day non è soltanto l’occasione ideale per acquistare una nuova scheda video o un monitor. Per chi desidera assemblare un PC da zero oppure aggiornare una configurazione esistente, questo è probabilmente il momento migliore dell’anno per trovare offerte interessanti anche su processori, SSD, memorie RAM, dissipatori, alimentatori, case e periferiche gaming.

Naturalmente non tutti gli sconti sono realmente convenienti. Per questo abbiamo selezionato esclusivamente i prodotti che riteniamo più interessanti tra quelli disponibili su Amazon, privilegiando componenti affidabili, modelli consigliati e offerte che permettono di ottenere un risparmio concreto rispetto ai prezzi normalmente praticati durante il resto dell’anno.

Di seguito trovate quindi una raccolta delle migliori offerte dedicate ai componenti hardware e alle periferiche PC disponibili durante l’Amazon Prime Day 2026, con aggiornamenti continui nel corso dell’evento. Inutile quasi stare a ribadire che in questi casi bisogna essere rapidi e decisi in quanto le migliori offerte saranno anche le prime ad esaurirsi.

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I migliori componenti PC in offerta per il Prime Day 2026

Iniziamo con una selezione, corposa, dei componenti più convenienti in promozione per l’Amazon Prime Day 2026; si spazia dalle CPU, poche in verità, passando per schede madri, RAM, dissipatori, alimentatori e case.

CPU e schede madri in offerta

Memorie RAM ed SSD

Case, dissipatori e alimentatori

Le migliori periferiche gaming (e non) in offerta per il Prime Day 2026

Per chi invece cerca di ampliare la propria postazione con una nuova periferica, per il gaming e non, le offerte per mouse, tastiere, router e cuffie sono altrettanto numerose e più o meno convenienti in base al modello o alla versione in promozione.

Mouse, tastiere e cuffie

Router e networking

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