L’Amazon Prime Day 2026 è entrato nel vivo e, come ogni anno, rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti per chi sta pensando di aggiornare la propria postazione gaming o la workstation. Tra le categorie più ricercate troviamo senza dubbio schede video e monitor, due componenti che incidono in maniera determinante sull’esperienza d’uso, sia nei videogiochi sia durante il lavoro.
Anche quest’anno Amazon propone centinaia di offerte dedicate all’hardware, ma orientarsi tra decine di modelli non è sempre semplice. Per questo motivo abbiamo raccolto le promozioni più interessanti del momento, selezionando prodotti che si distinguono non solo per lo sconto applicato, ma soprattutto per il rapporto qualità-prezzo e per il reale valore dell’offerta rispetto al prezzo abituale di vendita.
Di seguito trovate quindi una selezione costantemente aggiornata delle migliori schede video e dei monitor più interessanti disponibili durante il Prime Day 2026, suddivisi per categoria così da rendere più semplice individuare il prodotto più adatto alle vostre esigenze.
Indice:
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Le migliori schede video in offerta per il Prime Day 2026
Iniziamo dalle schede grafiche, probabilmente uno dei componenti più difficili da reperire in sconto in questo periodo; in occasione del Prime Day 2026 però qualcosina abbiamo trovato, partendo dalla fascia più bassa fino ai modelli più potenti.
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-5%
msi NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Inspire 3X OC Black Scheda grafica 16GB GDDR7 (30 Gbps / 256 bit), raffreddamento a tripla ventola (3 x STORMFORCE Fan) - HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b, SFF Ready
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-4%
Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G Scheda Grafica - 16GB GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, 2730MHz Core Clock, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N5080AERO OC-16GD
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-4%
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G Scheda Grafica - 16GB GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, 2588 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TAERO OC-16GD
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Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING 16G Scheda grafica - 16 GB GDDR6, 256 bit, PCI-E 5.0, Frequenza core 2970 MHz, 2 x DisplayPort 2.1a, 2 x HDMI 2.1b, GV-R9070XTGAMING-16GD
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-8%
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G Scheda Grafica - 12GB GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, 2715 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5070AORUS M-12GD
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-4%
Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G Scheda Grafica - 12GB GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, 2625 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N5070AERO OC-12GD
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-5%
Gigabyte Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12G – Scheda grafica, 12GB GDDR6, 192bit, PCI-E 5.0, 2920 MHz Core Clock, 2 × DisplayPort, 2 × HDMI, GV-R907GREGAMING OC-12GD
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msi GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC – Scheda Video, 8GB GDDR7 28Gbps/128-bit, PCIe 5.0, raffreddamento TRI FROZR 4 con 3 × STORMFORCE FAN, RGB, HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1b
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-12%
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti AERO OC 8G Scheda Grafica – 8 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2647 MHz Frequenza del core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N506TAERO OC-8GD
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Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G Scheda Grafica – 8 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2587 MHz Frequenza del core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, NVIDIA DLSS 4, GV-N506TWF2MAX OC-8GD
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MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS Scheda Video - Memoria 8GB (GDDR7), Interfaccia PCI Express Gen 5 x16, Core CUDA 4608 unità, Risoluzione Max. (7680 x 4320) - Zero Frozr, Doppia ventola
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-9%
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G Scheda Grafica – 8 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2617 MHz Frequenza del core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N506TEAGLE OC-8GD
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-5%
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G Scheda Grafica - 8GB GDDR7, 128bit, PCI-E 5.0, 2512 MHz Frequenza core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N5060WF2OC-8GD
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Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G Scheda Grafica – 8 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2512 MHz Frequenza del core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, NVIDIA DLSS 4, GV-N5060WF2MAX OC-8GD
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-16%
Gigabyte GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC V2 8G Scheda Grafica - 8GB GDDR6, 128bit, PCI-E 5.0, 2572MHz Frequenza core, 2 x DP, 2 x HDMI, NVIDIA DLSS 4, GV-N5050WF2OCV2-8GD
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I migliori monitor da acquistare per il Prime Day 2026
Per i monitor la situazione è decisamente migliore, l’offerta è elevatissima e le opzioni praticamente possono soddisfare qualsiasi esigenza in termini di prestazioni che di budget; a seguire troverete monitor in promozione economici, magari IPS o TN, ma anche prodotti più moderni che sposano la tecnologia OLED.
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-9%
Samsung Smart Monitor M9 (S32FM900), Flat 32'', 3840x2160 (UHD 4K), Smart Hub con AI, Pannello QD-OLED, Office 365, Gaming Hub, Speaker Integrati, Telecomando, WiFi, HDMI, DP, USB-C
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-7%
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR Monitor da Gioco da 315 4K QD-OLED (3840 x 2160) 003 ms (GTG) 240 Hz Compatibile con G-SYNC Porte USB-C e USA-A DisplayPort HDMI DisplayWidget Center Nero
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-6%
ASUS ROG Swift PG27UCDM Monitor da 265 4K OLED (3840x2160) 003ms (GTG) 240Hz DisplayPort 21 Tecnologia Anti-Flicker Compatibile con G-SYNC 99% DCI-P3 Nero
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-15%
MSI MPG 491CQPA QD-OLED Monitor da Gaming Curvo 49'' DQHD – 1800R, Pannello Quantum Dot OLED 5120x1440, 144 Hz / 0,03 ms, 99% DCI-P3, ΔE ≤ 2, DisplayHDR True Black 400, KVM, DP 1.4a, HDMI 2.1, USB Type
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-8%
BenQ MOBIUZ gaming monitor EX271QZ da 27 pollici, QD-OLED di terza generazione, 500Hz, 0.03ms, HDMI 2.1, USB-C, VESA DisplayHDR True Black 500, MOBIUZ Color Tuning, eARC, 3 anni di garanzia OLED.
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-9%
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP Monitor Gaming con Pannello WOLED da 32” pollici (31,5) 4K 240Hz / FHD 480Hz, Tempo di Risposta 0,03ms, G-SYNC, OLED Care, USB Type-C, VESA DisplayHDR 400 True Black, Nero
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-10%
ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG Monitor Gaming da 31.5 4K UHD OLED (3840 x 2160) da 240 Hz a 480 Hz 0.03ms (GTG) Response Time Compatibile con G-SYNC 99% DCI-P3 DisplayWidget Center Nero
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-10%
Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 (S32DG802), Flat, 32'', 3840x2160 (UHD 4K), 16:9, HDR10+, QD-OLED Glare Free, 240Hz, 0,03ms (GtG), Compatibilità G-Sync, HDMI, USB, DP, HAS, Pivot, Gaming Hub
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-6%
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG, Monitor Gaming da 26,5'' Quad HD QD-OLED (2560 x 1440), 0,03ms (GTG), 500Hz, Anti Sfarfallio, Compatibile G-SYNC, HDMI, DisplayPort, Hub USB, DisplayWidget Center, Nero
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-8%
Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 (S34DG850) Curvo (1800R) 34'' 3440x1440 (WQHD) 21:9 HDR10+ QD-OLED Glare Free 175Hz 003ms (GtG) Compatibilità G-Sync HDMI USB DP WiFi Casse HAS
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-11%
Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G6 (S27DG602), Flat, 27'', 2560x1440 (QHD), 16:9, HDR10+, OLED, 360Hz, 0,03ms (GtG), FreeSync Premium Pro, HDMI, USB, DP, HAS, Pivot
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-4%
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS, Monitor Gaming da 26,5'' QD-OLED (2560 x 1440), 0,03ms Response Time, 280 Hz, Compatibile con G-Sync, USB Type-C, HDMI, DisplayPort, DisplayWidget Center, Nero
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-19%
Dell S3423DWC USB-C 34'' WQHD (3440x1440) 21:9 1800R Monitor Curvo, 100Hz, VA, 4ms, AMD FreeSync, 99% sRGB, Altoparlanti integrati, USB-C, 2x HDMI, Anni di Garanzia
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-5%
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES, Monitor Gaming da 26,5'' QHD QD-OLED (2560 x 1440), 0,03ms Response Time, 240 Hz, ELMB e Compatibile con G-SYNC, Neo Proximity Sensor, DisplayWidget Center, Nero
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-11%
msi MAG 274QPA QD-OLED X24 Monitor Gaming 27'' WQHD -Quantum Dot OLED (2560 x 1440), 240 Hz, 0,03 ms, Compatibile G-SYNC, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1, DP 1.4a, Regolabile in Inclinazione/Altezza
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-5%
msi MAG 273QP QD-OLED X24 monitor Gaming 265 WQHD (2560 x 1440) QD OLED refresh rate 240 Hz tempo di risposta 003 ms 99% DCI-P3 E ≤ 2 - DisplayHDR True Black 400 DisplayPort 1.4a HDMI 2.1
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-10%
Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G5 (S27FG506SU), Flat, 27'', 2560x1440 (QHD), 16:9, QD-OLED Glare Free, 180Hz, 0,03ms (GtG), Compatibilità G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio
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-9%
ASUS ZenScreen MS27UC Monitor 27'', Ultra HD IPS (3840x2160), HDMI, DisplayPort, Hub USB, Compatibile con Google TV e con lo Streaming, 99% sRGB, Argento
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-8%
BenQ Monitor gaming e-sport ZOWIE XL2540X+ 24.1'', 280 Hz, Full HD, nuovo pannello Fast TN, XL Setting to Share, regolazione in altezza con struttura solida, S Switch e calotta protettiva.
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Iiyama Prolite Xub2792uhsU-B6 Monitor Pc 68,6 Cm [27] 3840 X 2160 Pixel 4k Ultra Hd Led Nero (iiyama Xub2792uhsU-B6 27in Ips - Lcd 4ms 4k Uhd 350 Cd/
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-13%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (S27FG702EU), Flat, 27'', 3840x2160 (UHD 4K), HDR10+, IPS, 180Hz, 1ms, Compatibilità G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot
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-10%
Acer Predator XB273KV3bmiiprx Monitor Gaming PC 27 Display 4K IPS 160 Hz 0.5 ms AMD FreeSync Premium HDMI 2.1 DP 1.4 Regolazione in altezza ZeroFrame Speaker Integrati Cavi HDMI DP Inclusi
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-17%
Samsung Monitor ViewFinity S7 (S32D702), Flat, 32'', 3840x2160 (UHD 4K), HDR10, 60Hz, 5ms, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP, PBP, Easy Setup Stand
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-17%
Samsung Smart Monitor M7 (S32FM702), Flat 32'', 3840x2160 (UHD 4K), Smart Hub con AI, Office 365, Gaming Hub, Speaker Integrati, Telecomando, WiFi, HDMI, USB-C
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-12%
acer Nitro XZ342CU V3 Gaming Monitor 34 pollici (schermo 86 cm) UWQHD, VA, 180 Hz DP, 100 Hz HDMI, 4 ms(GTG), DP 1.4, 2 HDMI 2.0, Curved, altezza regolabile, FreeSync Premium
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-8%
Samsung Monitor HRM ViewFinity S50GC (S34C502), Flat, 34'', 3440x1440 (WQHD), 21:9, HDR10, VA, 100 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP, PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free
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-25%
AOC Monitor CU34V5CW/BK 34 pollici Curvo 3440x1440, UW-QHD, 100Hz, VA Panel, 4ms GtG, USB HubWebcam, Speakers, Height Adjustment, (HDMI1x 2.0 DP 1x 1.2) FreeSync, Nero
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-20%
TCL 27G64 Gaming Monitor LED QD Mini da 27 polliciitem namerisoluzione QHD,180 Hz,parnello Fast HVA,HDR 600 nit, tempo dirisposta GTG di 1ms, compatibilità AMD Freesymc, G-Sync
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-5%
ASUS ProArt Display PA247CV Monitor Professionale 23.8'' IPS Full HD(1920 x 1080), 100% sRGB,Rec.709,Color Accuracy ΔE<2,Calman Verified,DisplayPort,Daisy-chain,ProArt Preset/Palette,Stand Ergonomico
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-17%
Lenovo Legion R27i-30 Monitor Gaming 27'' FHD (1920x1080), IPS, 0.5ms, 165Hz (Overclock 180Hz), Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP
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-17%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32CG510EU), Flat, 32'', 2560x1440 (QHD), HDR10, VA, 165Hz, 1ms (MPRT), AMD FreeSync Premium, HDMI, DP
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-22%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S27HG402EU), Flat, 27'', 1920 x 1080 (FHD), HDR10, Fast IPS, 300 Hz, 1ms, AMD FreeSync Premium, HDMI, Display Port, HAS, Tilt, Swivel, Pivot
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-18%
Dell S2721NX 27'' Full HD 1920x1080 Monitor, 75Hz, IPS, 4ms, AMD FreeSync, Lunetta ultrasottile, 2x HDMI, 3 Anni di Garanzia, Nero, S2721NXM
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-15%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S27BG400), Flat, 27'', 1920x1080 FHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, Freesync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free
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-16%
msi MAG 275FA E20 Monitor Gaming 27'' FHD 1920x1080 Rapid IPS, 200 Hz, 0,5 ms, HDR Ready, Adaptive Sync, Eye Care, AI Vision, HDMI 2.0b, DP 1.2a, senza cornice, compatibile VESA
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-34%
Acer Nitro KG272Z3bmiipfx, Monitor Gaming PC 27'', Display IPS Full HD 280 Hz, 0,5 ms, 16:9, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.4), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP inclusi
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-29%
Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S25BG400), Flat, 25'', 1920x1080 FHD, IPS, 240Hz, 1ms (GtG), Freesync, G-Sync, HDMI, DP, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free
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-22%
Samsung Monitor Serie S43UF (S27F430UAU), Flat, 27'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), DP, HDMI, USB-C, Eye Saver Mode
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-19%
msi MAG 256FA E20 Monitor Gaming 24,5'' 1920x1080 FHD Rapid IPS, 200 Hz, 0,5 ms, HDR Ready, AMD FreeSync Premium, Eye Care, AI Vision, HDMI 2.0b, DP 1.2a, senza cornice, compatibile VESA
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-25%
ViewSonic XG27G1 Monitor Gaming 180 Hz, 27 Pollici, 1 ms MPRT, Compatibile con G-Sync, Pannello IPS, HDR 10, Regolabile in Inclinazione e Altezza, Senza Cornice, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort
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