Ci siamo quasi: a mezzanotte apriranno i preordini di GTA 6, e in queste ore di attesa Rockstar ha finalmente rivelato i prezzi e i dettagli delle varie edizioni in arrivo. C’è anche già spazio per le prime polemiche, riguardanti la versione fisica del gioco. Andiamo a scoprire tutto.

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I preordini di GTA 6 dietro l’angolo: ecco bonus, edizioni e prezzi

A poche ore dall’apertura dei preordini, Rockstar Games ha svelato nuovi dettagli su GTA 6, uno dei titoli senza dubbio più attesi della generazione e in arrivo su PlayStation 5 (PS5 Pro inclusa, ovviamente), Xbox Series X e Xbox Series S. Innanzitutto – dettaglio non necessariamente scontato – c’è stata una conferma della data di lancio, che resta quella del 19 novembre 2026.

I preordini partiranno stanotte, alla mezzanotte del 25 giugno 2026, e riguarderanno due edizioni: la Standard sarà proposta al prezzo consigliato di 79,99 dollari, e la Ultimate Edition a 99,99 dollari. Per il momento non sono ancora stati confermati ufficialmente i prezzi europei, ma considerando l’aggiunta delle tasse è probabile che qui da noi GTA 6 sarà in vendita a rispettivamente 89,99 euro e a 109,99 euro: tra poche ore sapremo tutto.

I bonus per i preordini e la Ultimate Edition

Entrambe le edizioni offriranno come bonus preordine il Pacchetto Vintage Vice City, che includerà la berlina senza tempo Vapid Stanier ‘55 e un garage a Ocean Beach, outfit e acconciature dissoluti per Jason e Lucia e un motivo per armi iconico che richiama gli eccessi del passato. Più nel dettaglio:

Vapid Stanier ’55 e garage a Ocean Beach: guida su Shore Drive con questa berlina classica e parcheggiala nel garage personale di Shore Court, a un tiro di schioppo dalle lucenti sabbie di Ocean Beach. Il garage include anche un armadietto per le armi e un posto sicuro per depositare la merce rubata da contrabbandare;

e a Ocean Beach: guida su Shore Drive con questa berlina classica e parcheggiala nel garage personale di Shore Court, a un tiro di schioppo dalle lucenti sabbie di Ocean Beach. Il garage include anche un armadietto per le armi e un posto sicuro per depositare la merce rubata da contrabbandare; abbigliamento e acconciature : vestiti all’insegna dell’eccesso con l’elegante abito in lino di Jason in tonalità pastello vintage, completato dall’acconciatura del decennio della dissolutezza. Fai vedere a tutti che il mondo è tuo con il mini abito rosso di paillettes di Lucia abbinato a dei ricci mozzafiato;

e : vestiti all’insegna dell’eccesso con l’elegante abito in lino di Jason in tonalità pastello vintage, completato dall’acconciatura del decennio della dissolutezza. Fai vedere a tutti che il mondo è tuo con il mini abito rosso di paillettes di Lucia abbinato a dei ricci mozzafiato; motivo per armi: adorna la maggior parte delle armi con un motivo tropicale ispirato all’iconica camicia con fantasia a palme di Tommy Vercetti.

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Preordinando l’edizione digitale su PlayStation Store e Microsoft Store si otterrà anche un mese gratis di abbonamento a GTA+.

Cosa includerà in più la Ultimate Edition rispetto alla Standard? In base a quanto riportato da Rockstar, questa edizione proporrà “un’esclusiva collezione di veicoli, armi e abbigliamento premium all’insegna dell’azione“, con bonus legati alla storia di Jason e Lucia e nuovi articoli che saranno svelati in ogni capitolo. Più nel dettaglio, nella Ultimate Edition si potranno trovare:

veicoli aggiuntivi , come Grotti Cheetah ’95, Vapid Dominator Buggy ’67, Shitzu Squalo, Dinka Enduro e Kayak Crest, più una collezione di auto classiche in un incarico speciale;

, come Grotti Cheetah ’95, Vapid Dominator Buggy ’67, Shitzu Squalo, Dinka Enduro e Kayak Crest, più una collezione di auto classiche in un incarico speciale; personalizzazione veicoli : modifiche esclusive al Vapid Ganado di Jason, officine esclusive Rideout Customs e One-Eyed Willie’s;

: modifiche esclusive al Vapid Ganado di Jason, officine esclusive Rideout Customs e One-Eyed Willie’s; armi aggiuntive , come il Revolver Hawk & Little Morgan (versione per lui e per lei del potente revolver dal classico stile Vice City provenienti da Villa Vercetti), più varianti personalizzate per la pistola Girardi ES9 di Jason e la pistola Klose K17 di Lucia;

, come il Revolver Hawk & Little Morgan (versione per lui e per lei del potente revolver dal classico stile Vice City provenienti da Villa Vercetti), più varianti personalizzate per la pistola Girardi ES9 di Jason e la pistola Klose K17 di Lucia; look : outfit e tatuaggi esclusivi con salone di bellezza, negozio di abbigliamento e studio di tatuaggi;

: outfit e tatuaggi esclusivi con salone di bellezza, negozio di abbigliamento e studio di tatuaggi; attività aggiuntive, come il colpo al magazzino di merce illegale dei PTT Youngin$ con ricompense speciali.

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Non è da escludere che possano arrivare ulteriori bonus o altre versioni del titolo nel corso dei prossimi mesi.

Niente disco: l’edizione fisica avrà solo il codice per il download

C’è una novità sorprendente che riguarda l’edizione fisica di GTA 6: Rockstar ha confermato che non ci sarà di fatto una vera e propria edizione fisica (almeno per il periodo di lancio). Oltre alla solita edizione digitale, in vendita su PlayStation Store e Microsoft Store, ci sarà sì una versione “fisica” in vendita nei negozi, ma non includerà un disco Blu-Ray.

Le copie fisiche avranno solamente un codice per procedere al download a partire dal 12 novembre 2026: da questa data sarà infatti attivo il pre-load, che permetterà di trovarsi il gioco pronto all’avvio il giorno dell’uscita (19 novembre 2026). Una scelta probabilmente dettata dalla volontà di non far uscire spoiler e di evitare la rottura del day one: senza disco, nessuno sarà in grado di avviare GTA 6 senza l’autorizzazione di Rockstar.