Dopo mesi di silenzio quasi totale, Rockstar Games ha acceso i motori della propria macchina promozionale per Grand Theft Auto VI. A partire dal 25 giugno 2026 sarà possibile prenotare una copia del gioco sia sugli store digitali sia presso una selezione di rivenditori fisici.

Insieme alla data, Rockstar ha rivelato anche la cover art ufficiale, un breve video che mostra il classico collage stilizzato della saga con Jason e Lucia, i due protagonisti, circondati da armi, veicoli, animali e personaggi secondari della nuova Vice City. Secondo quanto notato da Dexerto, tra gli elementi del collage compaiono un elicottero in volo radente, una motocicletta in piena impennata e persino un alligatore impassibile in mezzo al caos. Il sito ufficiale del gioco è stato inoltre rinnovato con uno skyline al tramonto e un breve video che mostra quanto sia estesa la mappa, come segnalato da GamingBible, che parla di una città persino più grande di quanto i fan si aspettassero, punteggiata da grattacieli e interi quartieri residenziali visibili già da questo primo scorcio.

Sul sito rinnovato è tornata visibile anche la sinossi ufficiale della trama, che racconta di un colpo apparentemente semplice capace di coinvolgere Jason e Lucia in una cospirazione estesa a tutto lo Stato immaginario di Leonida, costringendo la giovane coppia di criminali ad affidarsi l’uno all’altro più che mai per sopravvivere nel lato più oscuro del posto più assolato d’America.

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Perché conta più di quanto sembri

Il dettaglio più importante riguarda il significato implicito dell’annuncio. Engadget osserva che l’apertura dei preordini è un ulteriore segnale che Rockstar intende rispettare la data di uscita fissata al 19 novembre 2026, dopo che il gioco aveva già subito due rinvii dalla finestra originaria d’autunno 2025. In entrambe le occasioni precedenti, i rinvii erano stati annunciati a circa sei mesi dalla data prevista, e ci troviamo oggi proprio in quella stessa finestra rispetto a novembre. Il fatto che stavolta sia arrivato un preordine invece di un terzo rinvio è quindi un indizio concreto che la data dovrebbe essere quella definitiva.

Resta ancora tutto da scoprire su prezzo ed edizioni speciali. Non è chiaro se Rockstar e Take-Two manterranno il prezzo standard di 70 dollari, già adottato per l’edizione base degli ultimi titoli di punta, oppure se decideranno di alzarlo seguendo una tendenza che altri grandi publisher hanno già abbracciato. Anche un’eventuale versione PC resta un’incognita, dato che per ora il gioco è confermato solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche se la storia della serie lascia presagire che un adattamento per computer arrivi comunque, probabilmente in un secondo momento rispetto al lancio sulle console.

Per ora i giocatori possono già aggiungere il titolo alla lista desideri sui negozi digitali di PlayStation e Microsoft, in attesa che scada la settimana che separa dall’apertura ufficiale dei preordini.