Chi dice che un controller PlayStation debba essere per forza bianco o nero? DualSense Chroma Teal rompe gli schemi con una finitura iridescente unica, capace di cambiare sfumatura a ogni angolazione. Oltre all’estetica, parliamo di uno sconto da 20€ rispetto al prezzo di listino ufficiale, disponibile proprio ora su Amazon. Analizziamo insieme perché vale la pena.

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PlayStation Controller: la tecnologia aptica incontra un’estetica iridescente

DualSense Chroma Teal non è semplicemente un controller colorato, è una versione tecnicamente completa con un vestito che difficilmente passa inosservato. La finitura iridescente passa dal verde acqua al verde scuro in base all’angolazione della luce, grazie a una vernice speciale che lo distingue nettamente dai modelli standard della gamma.

Sul fronte tecnico, tutto ruota attorno a due funzionalità che hanno ridefinito l’esperienza di gioco su PlayStation 5:

Feedback aptico con doppi attuatori: sostituiscono i tradizionali motori a vibrazione e simulano con precisione sensazioni come il rinculo di armi diverse, la consistenza del terreno o effetti ambientali. Una differenza che si sente davvero, titolo dopo titolo.

con doppi attuatori: sostituiscono i tradizionali motori a vibrazione e simulano con precisione sensazioni come il rinculo di armi diverse, la consistenza del terreno o effetti ambientali. Una differenza che si sente davvero, titolo dopo titolo. Grilletti adattivi: la resistenza varia in tempo reale durante il gioco, rendendo credibile ogni azione, che si tratti di tendere un arco o di frenare bruscamente in curva.

A completare il quadro, un microfono integrato con pulsante di silenziamento dedicato, un jack da 3,5 mm per le cuffie, un touchpad per i giochi compatibili, sensori di movimento e un altoparlante integrato per effetti sonori direttamente dal controller.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.1 e alla connessione cablata via USB Type-C. La compatibilità va ben oltre PS5: funziona su PC Windows, Mac (macOS 11.3+), iPhone e iPad (iOS/iPadOS 14.5+), Apple TV (tvOS 14.5+) e dispositivi Android. Chi utilizza la funzione PS Remote Play può fare streaming da PS4 o PS5 direttamente su dispositivi Apple, anche se il feedback aptico in questo scenario è limitato a una vibrazione semplice.

Vale la pena segnalare che il cavo USB-C non è incluso nella confezione, quindi chi non dispone già di uno dovrà procurarselo separatamente. Se stai cercando il modello giusto, puoi consultare la nostra guida ai migliori cavi USB-C.

Sconto del 25%: i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di DualSense Chroma Teal è di 79,99€, allineato su tutti i principali rivenditori italiani, da Unieuro ad Amazon stesso in condizioni normali.

Attualmente MediaWorld propone il controller a 59,99€, ma la stessa cifra è ora disponibile anche su Amazon, con vendita e spedizione diretta, senza costi aggiuntivi.

Il risparmio è di 20€, pari a uno sconto di circa il 25% sul prezzo consigliato. Per chi stava valutando l’acquisto di un secondo controller o un upgrade estetico, si tratta di un momento favorevole.

Tre colorazioni della linea DualSense sono in offerta a 59,99€ su Amazon in questo momento. Oltre a Chroma Teal, sono disponibili a prezzo scontato anche DualSense Remix Green (invece di 84,99€) e DualSense Techno Red (invece di 84,99€), entrambi con lo stesso prezzo finale ma un risparmio ancora maggiore rispetto al listino.

Chi è alla ricerca anche di un controller versatile per altri contesti può dare un’occhiata al Controller Luna wireless, disponibile su Amazon a 39,99€ invece di 69,99€. Per approfondire come collegare il controller al tuo dispositivo Apple, consulta la nostra guida su come connettere un controller PlayStation a iPhone e iPad.

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