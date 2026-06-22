Dopo innumerevoli anni di spasmodica attesa da parte dei giocatori di tutto il mondo, sembra che l’uscita di GTA VI sia ormai confermata dal recente annuncio dell’apertura dei preorder, previsto per il prossimo 25 giugno. L’analisi meticolosa della cover, mostrata proprio in occasione di questo annuncio con un breve teaser trailer, “svela” un dettaglio che i fan della serie hanno ignorato per anni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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GTA VI: l’analisi della cover e il ritorno dei “pattern”

La cover è da sempre uno degli aspetti più caratteristici e, in un certo senso, tradizionalisti della fortunata serie targata Rockstar Games. Fin dai primi capitoli usciti negli anni 2000, infatti, segue un ordine più o meno fisso, proponendo diversi elementi che si ripetono in maniera ciclica. A rendersi in evidente in quest’occasione è in particolare l’elicottero sulla parte superiore sinistra della stessa cover, che è ormai diventato una presenza fissa all’interno, da GTA III ai titoli successivi della serie, usciti sulle console di generazioni precedenti.

A spiccare in particolare è il commento dell’utente u/Zjoee, “Non scherzavano sul mettere un elicottero a sinistra”, che ha aperto gli occhi a numerosi giocatori che, nonostante la ritualità della cosa, non ci avevano mai fatto caso. Lo stesso pattern si rende evidente anche con la moto, sempre presente all’interno delle cover (pur con differenti modelli, ovviamente) sin dai primi capitoli, così come la presenza di un personaggio femminile in vesti “procaci” in corrispondenza della porzione centrale sinistra, o la supercar di turno nel lato inferiore destro.

La stessa data di inizio dei preorder, fissata attualmente per il prossimo 25 giugno, potrebbe essere l’occasione, per Rockstar Games, di convidere il primo trailer di gameplay di GTA VI, anche se chiaramente per ora non c’è nulla di confermato o ufficiale, trattandosi di pure e semplici supposizioni.

Vi ricordiamo infine che l’uscita di GTA VI è prevista per PlayStation 5 e Xbox Series X/S per il prossimo 19 novembre, con un probabile lancio anche su PC verosimilmente previsto per i mesi immediatamente successivi: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa Rockstar Games, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.