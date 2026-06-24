AGON by AOC amplia la propria offerta dedicata al gaming competitivo annunciando il nuovo AGON PRO AGP277QKDC, primo modello della nuova serie AGON 7 e, soprattutto, uno dei monitor da gioco più interessanti mai presentati dal marchio. Il nuovo arrivato abbina infatti un pannello Tandem WOLED di quarta generazione a una particolare modalità Dual Frame Mode che permette di passare da 540 Hz in QHD fino a 720 Hz con risoluzione HD, una soluzione pensata espressamente per il panorama eSport e per chi ricerca la massima fluidità possibile.

Oltre alle frequenze di aggiornamento estreme, il nuovo monitor introduce una piattaforma completamente riprogettata sia sotto il profilo estetico sia tecnico, con una luminosità di picco dichiarata fino a 1.500 nit, una connettività aggiornata con DisplayPort 2.1 UHBR20 e HDMI 2.1, oltre a una copertura cromatica di livello professionale. In poche parole, AOC sembra aver confezionato un prodotto che guarda ai videogiocatori competitivi, ma che non rinuncia alle caratteristiche richieste anche dai content creator più esigenti.

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AGON PRO AGP277QKDC porta il gaming competitivo su un nuovo livello

Con AGON PRO AGP277QKDC debutta ufficialmente anche la nuova famiglia AGON 7, una linea di display destinata a rappresentare la fascia più avanzata del catalogo AOC dedicato agli eSport. Il cuore del monitor è rappresentato come detto dal pannello Tandem WOLED di quarta generazione, una tecnologia che utilizza una struttura emissiva multiplayer composta da quattro strati sovrapposti.

Questo approccio permette di incrementare l’efficienza luminosa, distribuire meglio il carico sui materiali organici e migliorare la longevità del pannello, mantenendo allo stesso tempo una luminosità di picco che arriva fino a 1.500 nit nelle finestre HDR più ridotte.

L’altra novità introdotta dall’azienda è la Dual Frame Mode, una funzione che permette di scegliere rapidamente tra due modalità operative completamente differenti; la prima mantiene la risoluzione nativa 2560 × 1440 pixel con refresh rate fino a 540 Hz, mentre la seconda privilegia esclusivamente la velocità, portando la frequenza di aggiornamento a 720 Hz ma con una risoluzione 1280 × 720 pixel.

Per chi gioca a titoli competitivi come gli sparatutto online o gli esport, questa modalità rappresenta un’opzione estremamente interessante, perché consente di ridurre ulteriormente la persistenza delle immagini e migliorare la leggibilità dei movimenti più rapidi. A questo si abbina un tempo di risposta GtG dichiarato è di appena 0,03 ms, mentre la compatibilità NVIDIA G-SYNC e il supporto ad Adaptive Sync completano un comparto tecnico pensato per eliminare tearing e stuttering.

Non ci sono solo le prestazioni velocistiche, sul fronte della resa cromatica il monitor offre inoltre certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, copertura del 99,5% dello spazio colore DCI-P3, profondità colore a 10 bit (1,07 miliardi di colori) e calibrazione di fabbrica con relativo report dedicato. Anche il design cambia sensibilmente rispetto alle precedenti generazioni; a bordo infatti è presente un nuovo supporto simmetrico che occupa meno spazio sulla scrivania, facilitando il posizionamento della tastiera e lasciando maggiore libertà di movimento al mouse durante le sessioni competitive.

Non manca inoltre una gestione ergonomica completa e avanzata con regolazione in altezza fino a 150 mm, rotazione, inclinazione e funzione Pivot, insieme a un supporto estraibile per cuffie, illuminazione RGB Light FX personalizzabile e sistema integrato di cable management.

Connettività moderna e garanzia dedicata al burn-in

Un altro aspetto molto curato sul nuovo AGON PRO AGP277QKDC è la connettività, progettata per accompagnare le future generazioni di schede video. La presenza della DisplayPort 2.1 UHBR20 garantisce infatti una larghezza di banda molto elevata, mentre le due porte HDMI 2.1 assicurano piena compatibilità con le console di ultima generazione; a completare il quadro troviamo una porta USB-C capace di trasportare contemporaneamente segnale video, dati e alimentazione fino a 65 W, permettendo di collegare un notebook con un solo cavo.

Da segnalare anche la presenza del KVM Switch integrato, soluzione particolarmente utile per chi utilizza contemporaneamente due PC oppure per streamer e content creator che lavorano con configurazioni dual-system. AGON by AOC ha inoltre deciso di accompagnare il monitor con una garanzia di tre anni che include esplicitamente la copertura contro il burn-in OLED, affiancata dai sistemi automatici OLED Care progettati per preservare nel tempo qualità dell’immagine, uniformità del pannello e luminosità.

Scheda tecnica AGON PRO AGP277QKDC

Display: 26,5 pollici Tandem WOLED (quarta generazione)

Risoluzione: 2560 x 1440 (QHD)

Dual Frame Mode: QHD 540 Hz / HD 720 Hz

Tempo di risposta: 0,03 ms GtG

Luminosità: fino a 1.500 nit (1,5% APL)

Contrasto: 1.500.000:1

HDR: VESA DisplayHDR True Black 500

Copertura colore: 99,5% DCI-P3 95,9% Adobe RGB 150,9% sRGB

Colori: 1,07 miliardi (10 bit)

Sincronizzazione: Adaptive Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible

Porte: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 2.1 UHBR20 Hub USB 3.2 Gen1 USB-C con DisplayPort Alt Mode e Power Delivery fino a 65 W KVM Switch integrato

Modalità PiP/PbP

Speaker integrati: 2 x 5 W

Compatibilità console: PS5 fino a 1440P 120 Hz Xbox Series X fino a 1440P 120 Hz Xbox Series S fino a 1440P 120 Hz

Ergonomia: regolazione altezza 150 mm inclinazione rotazione Pivot 90°

Attacco VESA: 100 x 100 mm

Garanzia: 3 anni con copertura burn-in OLED

AGON PRO AGP277QKDC – prezzo e disponibilità

Il nuovo AGON PRO AGP277QKDC arriverà sul mercato nel corso del mese di settembre 2026 con un prezzo consigliato di 799 euro, una cifra probabilmente non bassa ma bisogna considerare che le nuove tecnologie hanno un costo, dal supporto agli standard di ultima generazione fino alle frequenze di refresh così spinte, con tanto di garanzia estesa al burn-in.

Del resto non è un caso che questo modello sia stato scelto da AOC per il debutto della settima generazione di monitor AGON, il tutto in un momento dove la concorrenza è molto agguerrita e i competitor sono molti.