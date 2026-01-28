AOC amplia la propria offerta di monitor da gaming ad alte prestazioni e annuncia il debutto, per il momento sul mercato cinese, del nuovo AGON AG275UXM2 QD-MiniLED, erede del già ottimo AG275UXM presentato solo qualche mese fa e caratterizzato da una scheda tecnica a dir poco eccellente.

Si tratta di un monitor che non guarda a compromessi in quanto a prestazioni velocistiche, ma allo stesso tempo punta a garantire un’elevata fedeltà cromatica grazie all’impiego della tecnologia Mini LED, sempre più ricercata dagli utenti e di conseguenza implementata dai produttori.

AOC AGON AG275UXM2: velocità e qualità a un ottimo prezzo

Come anticipato poco sopra, AGON AG275UXM2 utilizza la più recente tecnologia QD-MiniLED, per la precisione con 2.304 zone di local dimming in luogo delle 1.152 del modello precedente. Tale caratteristica permette di spingere la luminosità HDR a 1.600 nit (picco), garantendo anche ottimi valori in modalità SDR (ben 600 nit).

Passando alle peculiarità di questo pannello Fast IPS (QD-MiniLED) marchiato Innolux, siamo di fronte a un monitor da 27 pollici con risoluzione 4K UHD, molto denso dunque e indicato anche per ambiti di utilizzo non ludici. La proposta AOC si allinea poi ai competitor e propone la cosiddetta Dual-Mode, ovvero la capacità di incrementare il refresh quando scendiamo con la risoluzione (solitamente 1080P o 720P).

A risoluzione nativa, ovvero 4K, AGON AG275UXM2 garantisce una frequenza di aggiornamento di 160 hertz, mentre a 1080P si può spingere fino a 320 hertz per chi gioca competitivo. AOC ci dice anche che la modalità Dual-Mode permette anche di migliorare il tempo di risposta MPRT (non GtG quindi), per la precisione passando da 0,5 ms (160 Hz) a 0,3 ms (320 Hz).

Non solo rapidità e precisione per questo display che, sempre grazie alla tecnologia Mini LED, garantisce anche un’ampia copertura cromatica. In questo caso AOC dichiara il 98% DCI-P3, 96,9% del gamut Adobe RGB e fino al 99% di quello sRGB, il tutto con un ΔE <1.

Il design è curato e aggressivo, in linea con la serie AGON di AOC, con tanto di stand ergonomico regolabile e illuminazione Light FX RGB sul rero. Buona anche la dotazione di porte, ambito dove sono presenti due HDMI 2.1 (FRL6), Display Port 1.4 (32 Gbps), USB-C con Power Delivery, hub USB e jack audio da 3,5 mm.

AOC AGON AG275UXM2 condivide coi “fratelli” delle serie AGON anche altre funzionalità, proprietarie e non; tra queste segnaliamo: G-Menu, Game Mode, mirino, Shadow Control, PiP, PBP e riduzione del Motion Blur. Il prezzo dovrebbe essere il punto di forza decisivo del nuovo display AOC, infatti il listino è di 3.299 yuan, al cambio poco meno di 400 euro (anche 500 sarebbe ottimo).

Scheda tecnica AOC AGON AG275UXM2

Al momento non abbiamo dettagli riguardo prezzi e disponibilità del nuovo monitor AGON AG275UXM2, pensiamo che il debutto su Amazon Italia comunque non sia troppo lontano visto che a listino ritroviamo già molti modelli a marchio AOC. In attesa di ulteriori dettagli vi lasciamo con la scheda tecnica completa: