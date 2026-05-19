Nel corso delle ultime ore, la compagnia cinese ha presentato ufficialmente Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition, il nuovo modello di smartwatch gioiello che fonde sapientemente le ultime novità della tecnologia e il gusto dell’estetica, frutto della collaborazione con una design di fama internazionale: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche, le principali funzionalità e la relativa disponibilità sul mercato.

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Huawei Watch Ultimate Design: specifiche e disponibilità della Spring Edition

Per l’occasione, la compagnia produttrice cinese ha scelto di collaborare con la designer internazionale Francesca Amfitheatrof, con il fine ultimo di coniugare le funzionalità tech all’ultimo grido con una maggior attenzione estetica, rivolta per lo più ad un pubblico femminile. E lo fa a cominciare da una cassa e un cinturino che presentano 99 diamanti naturali incastonati lungo la loro superficie, che conferiscono un design sobrio, fresco e ideale per la stagione primaverile.

Non si tratta solo di estetica, però: sotto il “cofano” di Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition, rappresentato dal quadrante in zaffiro, si nasconde infatti un cuore pulsante di funzionalità, a partire da alcuni sensori per il monitoraggio dei parametri vitali, includendo nello specifico un sensore EEG, un sensore PPG (utile al controllo delle variazioni di volume ematico) e infine un sensore deputato al controllo della pressione arteriosa: un “complice” utile per la vita di tutti i giorni, anche e soprattutto durante le sessioni di allenamento.

A questi si aggiungono poi le funzionalità di pagamento contactless, che consente di pagare comodamente con il proprio smartwatch, attraverso una carta di credito (o di debito che dir si voglia) associata all’account personale, con un occhio di riguardo per la sicurezza delle transazioni. Occhio di riguardo anche per la protezione da eventuali danni accidentali, grazie all’inclusione del programma Huawei Spring Care, con validità pari a 2 anni: ogni cliente avrà gratuitamente diritto alla sostituzione integrale di due componenti interne dello smartwatch in caso di traumi o cadute.

Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, sappiate che il prezzo non è dei più popolari, ma alla luce dei suoi materiali di lusso c’era da aspettarselo ampiamente: il nuovo Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition è già disponibile in quantità limitata sul mercato italiano ad un costo suggerito di 3799 euro, attraverso l’eshop ufficiale di Huawei.