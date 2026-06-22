Amazon Business introduce in Italia una nuova esperienza d’acquisto pensata specificamente per il procurement quotidiano delle imprese. Si chiama “Prodotti per aziende” ed è una sezione dedicata che raccoglie forniture per ufficio, apparecchiature IT, prodotti per la pulizia e articoli per la manutenzione, ovvero tutto ciò che le aziende acquistano con maggiore frequenza.

Amazon Business è presente in Italia da diversi anni con un catalogo di oltre 200 milioni di prodotti acquistabili a prezzi da ingrosso. Nel 2020 era arrivato anche Amazon Business Prime, con vantaggi come consegne in un giorno lavorativo e strumenti di guided buying per gli amministratori. Nel 2023 il piano Business Prime Duo era diventato gratuito per i clienti Prime proprietari di piccole imprese. Ora la piattaforma evolve ancora una volta con una selezione pensata per ridurre il tempo necessario a trovare i prodotti più richiesti.

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Una selezione guidata per ridurre i tempi di ricerca

La logica alla base di “Prodotti per aziende” è quella di restringere il campo rispetto al catalogo generale di Amazon, offrendo un percorso più guidato per le categorie acquistate con maggiore frequenza in ambito professionale. Secondo Amazon Business, la nuova sezione comprende decine di migliaia di prodotti selezionati in base alla frequenza di acquisto da parte delle aziende.

Per le imprese questo significa ridurre significativamente il tempo necessario per individuare i prodotti ricorrenti e gestire con maggiore continuità le esigenze operative di uffici, reparti tecnici e ambienti di lavoro. Il programma, inoltre, prevederà prezzi competitivi, sconti per quantità e consegne rapide, anche in giornata o in un giorno su migliaia di articoli.

Integrazione con gli strumenti esistenti di Amazon Business

“Prodotti per aziende” è accessibile direttamente dagli account Amazon Business già attivi. L’esperienza viene integrata con gli strumenti esistenti della piattaforma, tra cui la visibilità sulla spesa, i flussi di approvazione e le funzioni per il controllo dei costi.

La novità, fa sapere l’azienda, si inserisce in un contesto in cui le imprese cercano di rendere più efficienti gli acquisti indiretti, spesso distribuiti tra più fornitori, procedure interne e richieste ricorrenti. Centralizzare questi acquisti su un’unica piattaforma con strumenti di monitoraggio e reportistica può tradursi in un bel risparmio di tempo per i responsabili acquisti.

“Oggi le aziende sono sempre più focalizzate sull’efficienza operativa e sull’ottimizzazione dei costi“, ha dichiarato Geraldine Valenti, Director Amazon Business Francia, Italia e Spagna.

“Con questa nuova selezione di Prodotti per aziende, vogliamo rendere più semplice trovare rapidamente ciò di cui i clienti hanno bisogno, a prezzi competitivi e attraverso un’esperienza di acquisto intuitiva che aiuti a ottimizzare tempo e budget.”

Il programma è rivolto ad aziende di ogni dimensione, dalle piccole realtà alle grandi organizzazioni. Amazon Business serve già un ampio ventaglio di professionisti in Italia, dai piccoli commercianti ai liberi professionisti, da scuole e università a imprese di piccolo taglio fino a grandi multinazionali.

La possibilità di aggiungere dipendenti autorizzati all’account aziendale, con la modalità multi-utente che permette a un amministratore di condividere l’accesso e monitorare gli acquisti effettuati per conto dell’azienda, resta una delle funzionalità più apprezzate della piattaforma, fa sapere il colosso.