Se noi utenti di Amazon possiamo fare riferimento ad un catalogo di prodotti estremamente variegato, da oggi le aziende italiane che utilizzano il leader per quanto riguarda gli acquisti online potranno finalmente sfruttare Amazon Business Prime.

Sì, avete capito bene. Dopo Germania, Francia e Inghilterra, Amazon Business Prime sbarca anche in Italia. Il nuovo sistema non solo rende più semplice per le aziende l’acquisto online, ma dà l’accesso anche a consegne più rapide – pagando un extra in fase di acquisto è addirittura possibile scegliere la consegna in giornata, se presente, con ordini superiori a 29 euro – ma anche illimitate.

Amazon Business Prime arriva in Italia

Come viene dichiarato da Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business IT, “con Business Prime ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la possibilità di ottenere il massimo dalla scelta e dall’esperienza di acquisto di Amazon Business. Raccogliendo i feedback dei nostri clienti siamo entusiasti di introdurre, con l’iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business, e che aggiungono nuove funzionalità per rendere la vita più facile alle aziende di diversi settori e dimensioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi“.

Amazon Business Prime in Italia serve un gran numero di professionisti. Si va dai piccoli commercianti, ai liberi professionisti, scuole, università, imprese di piccolo taglio fino a grandi multinazionali incluso anche il 15% delle società quotate al MIB.

Vantaggi di Amazon Business Prime

Ecco alcuni dei vantaggi presenti per chi crea un account Amazon Business Prime in Italia:

nuove opzioni di consegna , che prevedono la consegna in un giorno lavorativo, senza costi aggiuntivi e senza richiesta di ordine minimo, con possibilità di consegna in giornata con ordini superiori a 29 euro ;

, che prevedono la consegna in un giorno lavorativo, senza costi aggiuntivi e senza richiesta di ordine minimo, con possibilità di consegna in giornata con ordini superiori a ; guided buying , un tool creato per gli amministratori di un account Amazon Business tramite cui identificare fornitori, prodotti preferiti e molto altro;

, un tool creato per gli amministratori di un account Amazon Business tramite cui identificare fornitori, prodotti preferiti e molto altro; accesso alle promozioni Prime Day, per scoprire un numero incredibili di offerte esclusive per chi possiede un account Prime.

Per creare un account Amazon Business Prime ti basta cliccare questo link ed iniziare a sperimentare tutti i vantaggi descritti qualche riga più su.

Profili e prezzi di Amazon Business Prime

I clienti Amazon Business possono diventare Prime per un anno scegliendo una fra le quattro opzioni qui presenti in base al numero di utilizzatori dell’account business:

basic , al costo di 36 euro all’anno IVA esclusa per un massimo di 3 utilizzatori;

, al costo di 36 euro all’anno IVA esclusa per un massimo di 3 utilizzatori; small , al costo di 100 euro all’anno IVA esclusa per un massimo di 10 utilizzatori;

, al costo di 100 euro all’anno IVA esclusa per un massimo di 10 utilizzatori; medium , al costo di 250 euro all’anno IVA esclusa per un massimo di 100 utilizzatori;

, al costo di 250 euro all’anno IVA esclusa per un massimo di 100 utilizzatori; unlimited, al costo di 2000 euro all’anno IVA esclusa senza limiti di utilizzatori.

