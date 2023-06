A una manciata di giorni di distanza dal Prime Day, Amazon annuncia una novità che riguarda i clienti Amazon Prime proprietari di piccole imprese. Il piano più economico di Amazon Business diventa gratis da oggi, 27 giugno 2023, dando cioè la possibilità agli utenti Prime di creare un account Amazon Business iscrivendosi all’abbonamento Business Prime Duo azzerando i costi (25 euro annui necessari in precedenza).

Cos’è Amazon Business Prime Duo e a che serve

Si tratta di un piano che fa parte di Amazon Business, il servizio che l’azienda offre a professionisti e aziende consentendo loro di accedere a vari prodotti del settore business con funzioni esclusive e diversi vantaggi di vario genere. Ci sono 5 piani fra cui scegliere, a partire dal Basic da 49 euro l’anno IVA esclusa, al più ricco Unlimited da 2.000 euro annui + IVA, formule alternative alla formula Duo, che si posiziona come opzione di partenza più economica, da oggi gratuita per gli iscritti ad Amazon Prime.

Amazon Business Prime Duo include le consegne per le aziende rapide senza costi aggiuntivi e senza alcun limite, le consegne pianificate che permettono di scegliere il metodo di consegna preferito a seconda delle esigenze dell’azienda, gli strumenti di reportistica e di analisi, oltre alla possibilità, per i titolari di Carta Amazon Business Prime American Express, di accumulare i punti Amazon Rewards, di beneficiare del 5% di rimborso o di pagare dopo 90 giorni dalla data di di spedizione.

Rispetto ai piani a pagamento di Amazon Business mancano tuttavia le funzioni di visibilità sulle spese, per analizzare i modelli di spesa in ottica pianificazione, e lo strumento di gestione Amazon Guided Buying.

Per approfittare di Business Prime Duo i clienti iscritti ad Amazon Prime devono registrare un account Amazon Business usando un indirizzo e-mail diverso da quello con cui si sono registrati a Prime, verificare il proprio status di azienda e, al termine della verifica, collegare l’iscrizione Prime esistente al nuovo account Amazon Business; tutto qua.

A chi avesse già prepagato la quota annuale di 25 euro, da oggi azzerata, Amazon invierà un rimborso proporzionale al numero di mesi trascorsi dall’ultimo rinnovo.

Per maggiori informazioni su Amazon Business e sul piano Business Prime Duo ora gratuito, potete visitare la pagina dedicata del sito web di Amazon, sede dalla quale è possibile creare anche un account aziendale, accedere al servizio e paragonare gli altri piani disponibili a pagamento.

