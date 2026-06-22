L’identità digitale di Apple potrebbe presto trovare uno dei suoi impieghi più importanti al di fuori dell’ecosistema dei documenti tradizionali, secondo alcune indiscrezioni e valutazioni emerse nelle ultime ore, la funzionalità Digital ID integrata in Apple Wallet potrebbe diventare uno strumento chiave per la verifica dell’identità e della nazionalità degli utenti che desiderano accedere a determinati modelli di intelligenza artificiale avanzata di Anthropic.

Apple continua infatti a espandere il proprio progetto di documenti digitali, dopo aver introdotto il supporto alle patenti di guida in alcuni stati americani e, più recentemente, la possibilità di aggiungere il passaporto statunitense all’interno di Wallet, l’azienda di Cupertino punta da tempo a trasformare iPhone in uno strumento sicuro per la verifica dell’identità nel mondo reale e online.

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Apple Wallet potrebbe aiutare Anthropic con la verifica degli utenti

La questione nasce dalle recenti restrizioni che hanno coinvolto alcuni dei modelli IA più avanzati di Anthropic, in seguito a specifiche limitazioni imposte dal governo degli Stati Uniti, i modelli Fable 5 e Mythos 5 sarebbero stati temporaneamente resi indisponibili agli utenti stranieri, indipendentemente dal fatto che si trovino negli Stati Uniti o all’estero.

Alla base della decisione vi sarebbe la presunta scoperta di una vulnerabilità che avrebbe permesso di aggirare alcuni meccanismi di sicurezza previsti dall’azienda. Proprio per questo motivo, una futura riattivazione dei modelli su larga scala potrebbe richiedere sistemi più rigorosi per verificare l’identità degli utenti e, soprattutto, la loro nazionalità.

È in questo contesto che entra in gioco la funzionalità di identificazione digitale sviluppata da Apple, sebbene non vi siano conferme ufficiali sul fatto che Anthropic stia lavorando a un’integrazione di questo tipo, alcuni elementi suggeriscono che tale ipotesi non sia del tutto irrealistica.

Nei mesi scorsi Claude ha infatti aggiornato la propria informativa sulla privacy introducendo riferimenti a sistemi di verifica dell’identità attraverso servizi dedicati, una misura che sarebbe destinata principalmente agli account coinvolti in attività sospette o considerate fraudolente. Parallelamente, Anthropic è già una delle aziende che hanno adottato alcune delle API sviluppate da Apple per la verifica dell’età degli utenti, dimostrando una certa apertura verso gli strumenti di autenticazione offerti dall’ecosistema della mela morsicata.

L’eventuale utilizzo del Digital ID di Apple Wallet consentirebbe ad Anthropic di verificare alcune informazioni fondamentali senza dover necessariamente raccogliere e conservare copie dei documenti degli utenti tramite servizi di terze parti; si tratterebbe di un approccio potenzialmente più rispettoso della privacy, uno degli aspetti su cui Apple continua a puntare con forza.

Allo stesso tempo non mancherebbero i limiti, una soluzione basata esclusivamente sull’identità digitale di Apple escluderebbe infatti gli utenti Android e, più in generale, tutti coloro che non dispongono di un passaporto compatibile o che vivono in aree dove le patenti digitali supportate da Apple Wallet non sono ancora disponibili.

Per questo motivo, qualora Anthropic decidesse realmente di introdurre un sistema di verifica obbligatoria, è probabile che l’azienda debba affiancare più metodi di autenticazione per garantire l’accesso al maggior numero possibile di utenti.

Bisognerà attendere per scoprire quale direzione verrà intrapresa nei prossimi mesi, tuttavia, se la verifica dell’identità dovesse diventare un requisito sempre più comune per accedere ai modelli di intelligenza artificiale avanzata, il sistema Digital ID di Apple potrebbe rappresentare uno dei primi strumenti pronti a svolgere un ruolo centrale in questo nuovo scenario.