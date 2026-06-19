La strategia di Sony sulle esclusive PlayStation sta cambiando, anche se i vertici dell’azienda sembrano poco inclini a comunicarlo in modo diretto ai fan. In un’intervista con Famitsu, il CEO di Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino ha affrontato la questione delle esclusive console e dei port PC, lasciando intendere un ritorno a una maggiore protezione dei titoli single-player sulla piattaforma PlayStation.

Come saprete, la questione è particolarmente sentita dai fan (anche per quelli Xbox) che da tempo sono divisi tra chi vorrebbe giocare le esclusive Sony su PC e chi ritiene che i port stiano erodendo il valore della console.

Negli ultimi anni Sony ha portato su Steam numerosi titoli originariamente esclusivi PS4 e PS5, da Horizon Zero Dawn a God of War, da Spider-Man a The Last of Us Parte I, con risultati commerciali generalmente positivi ma anche con critiche da parte di chi aveva acquistato la console proprio per giocare a quelle esclusive.

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Nishino precisa: single-player su PlayStation, live-service multipiattaforma

Nell’intervista, Nishino ha delineato una distinzione chiara tra due categorie di giochi. Per quanto riguarda i titoli single-player first-party, il CEO ha dichiarato che la politica attuale prevede di “affinare ulteriormente il valore dell’esperienza di gioco che possiamo offrire su PlayStation“. Per i giochi live-service, invece, Sony ritiene “importante che vengano giocati dal maggior numero possibile di persone attraverso il multiplayer online“, e quindi continuerà a pubblicarli sia su PS5 che su PC.

Va anche detto che la posizione sui giochi live-service è coerente con le dichiarazioni passate e ha una logica commerciale che ha senso. I fallimenti di Concord e le difficoltà di Marathon hanno dimostrato quanto sia rischioso limitare il pubblico potenziale di titoli che dipendono da una base di giocatori ampia e attiva.

La dichiarazione di Nishino sui giochi single-player è però abbastanza opaca e aperta a interpretazioni. Le sue dichiarazioni potrebbero anche significare mantenere più esclusive sulla console per differenziarla da Xbox e Switch 2, ma il CEO non ha escluso del tutto la possibilità anche di lanci multipiattaforma per alcuni titoli.

Nishino ha inoltre specificato che si tratterà di “giochi sviluppati first-party”, escludendo quindi i progetti di studi esterni. Questo lascia quindi aperta la porta a port PC per sequel di titoli pubblicati da SIE ma sviluppati da terze parti, come potenziali seguiti di Death Stranding.

PlayStation CEO Hideaki Nishino on PS5 games releasing on PC: “From the start we have determined platform selection based on the characteristics of each title. If releasing on PC can maximize the gaming experience for that title, we will continue to consider it. At this time… pic.twitter.com/3d9CrIzieO — Genki✨ (@Genki_JPN) June 18, 2026

La conferma di un insider Bloomberg

Il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, che aveva già riportato che il CEO di PlayStation Studios Hermen Hulst aveva comunicato ai dipendenti di aspettarsi più esclusive PS5, ha commentato l’intervista di Nishino sui forum ResetEra. Secondo Schreier, non c’è alcun “approccio caso per caso” nella nuova politica:

“Hermen Hulst ha detto allo staff che i loro giochi narrativi single-player saranno solo per PlayStation, e ha spiegato che erano stati incoerenti con le release PC, che non hanno fatto abbastanza soldi, e che vogliono mantenere le loro IP allineate alla propria piattaforma. Ho confermato questo con due persone che l’hanno sentito dirlo.”

In parole povere questo significherebbe che titoli molto attesi, e presentati all’ultimo State Of Play, come Ghost of Yōtei e Marvel’s Wolverine potrebbero non arrivare mai su Steam, frustrando i giocatori PC che speravano in un port.

Verso la PS6

Ormai la maggior parte di voi ha capito che è probabile che Sony non farà mai un annuncio definitivo sulla questione dell’esclusività; tuttavia, la direzione futura pare indicare che con la PS6, attesa tra il 2028 e il 2029, secondo alcune indiscrezioni, titoli narrativi come God of War Laufey, previsto per la prima metà del 2027, potrebbero essere essenziali per spingere gli utenti ad aggiornare la propria console.