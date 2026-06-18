OnePlus continua ad aggiornare la sua linea audio con le nuove Nord Buds 4, auricolari true wireless pensati per il segmento medio con un’attenzione particolare sulla cancellazione del rumore e sull’autonomia.

La serie Nord Buds ha una storia ormai consolidata nel catalogo OnePlus con le prime Nord Buds arrivate in Italia nel 2022 a 49 euro con driver in titanio da 12,4 mm e 30 ore di autonomia totale. Le Nord Buds 3 Pro del luglio 2024 avevano alzato l’asticella con ANC adattiva e fino a 44 ore di riproduzione, debuttando a 79 euro. Le nuove Nord Buds 4 sembrano voler fare un ulteriore passo avanti su entrambi i fronti e puntare a un pubblico sempre più esigente ma comunque attento al budget.

L’azienda cinese ha fatto da sé scegliendo di condividere le specifiche ufficiali in vista del lancio previsto per il 25 giugno in India. Scopriamole insieme.

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Specifiche tecniche ufficiali

Il dato più significativo delle specifiche riguarda la cancellazione attiva del rumore, che raggiunge i 52 dB. Un valore che dovrebbe garantire un isolamento efficace sia durante gli spostamenti in metropolitana che negli ambienti di lavoro più rumorosi. Per fare un confronto, le OnePlus Buds 4 di fascia superiore lanciate lo scorso anno offrono 55 dB di riduzione del rumore a un prezzo di listino di 119 euro.

All’interno delle Nord Buds 4 trovano posto driver dinamici da 12 mm con rivestimento in titanio, che dovrebbero garantire bassi corposi e audio chiaro per musica, film e chiamate. È presente il supporto all’audio spaziale 3D e agli effetti sonori spaziali per il gaming per rendere l’esperienza di ascolto più immersiva.

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza dichiarati delle cuffiette grazie alla custodia di ricarica, con cui le Nord Buds 4 promettono fino a 54 ore di riproduzione totale. Inoltre, se si è di fretta, è presente anche la ricarica rapida che permette di ottenere circa 11 ore di utilizzo con soli 10 minuti di collegamento all’alimentazione.

Ogni auricolare pesa appena 4,3 grammi e presenta un design ergonomico pensato per sessioni di ascolto prolungate senza affaticare l’orecchio.

Le Nord Buds 4 saranno disponibili in due colorazioni: Astral Teal, una tonalità ciano, e Stellar Black, il classico nero. L’abbinamento con gli smartphone OnePlus avverrà tramite l’app HeyMelody, che permetterà di accedere a controlli avanzati e eventuali personalizzazioni software.

Prezzo e disponibilità

Al momento della stesura di questo articolo OnePlus non ha ancora comunicato il prezzo, ma considerando il posizionamento della linea Nord e le specifiche offerte, le Nord Buds 4 andranno a competere direttamente con le proposte di Redmi e CMF nel segmento delle TWS economiche con cancellazione del rumore.

Come anticipato in apertura le OnePlus Nord Buds 4 verranno lanciate ufficialmente il 25 giugno in India. Ancora non si sa nulla sulle tempistiche di commercializzazione internazionale ma è lecito attendersi ulteriori notizie in merito nelle prossime settimane.