Si è da poco concluso l’evento di lancio estivo con cui il produttore cinese OnePlus ha presentato su scala globale tanti nuovi dispositivi, tra gli smartphone OnePlus Nord 5 e Nord CE5, il tablet OnePlus Pad Lite, lo smartwatch OnePlus Watch 3 43mm e le cuffie OnePlus Buds 4.

In questo articolo ci occuperemo proprio di queste cuffie, pensate dal produttore cinese per “ridefinire lo standard” delle cuffie true wireless grazie all’audio di alta qualità, alla cancellazione attiva del rumore e a molto altro, che sono già acquistabili in Italia. Scopriamo tutti i loro segreti.

Le OnePlus Buds 4 sono ufficiali

Le nuove OnePlus Buds 4 sono cuffie in-ear che alzano l’asticella dell’esperienza audio nel segmento delle cuffie true wireless grazie alla presenza di un doppio driver (woofer + tweeter) e un doppio DAC: il tutto si traduce in un suono profondo e ricco di dettagli, messo a punto per l’ascolto della musica in altissima qualità.

Rimanendo sul fronte dell’audio, troviamo tre microfoni per cuffia che, grazie ad algoritmi potenziati dall’intelligenza artificiale, abilitano la cancellazione attiva (e adattiva in tempo reale) del rumore e la cancellazione del rumore in chiamata. Sono poi presenti l’audio spaziale (OnePlus 3D Audio) e un equalizzatore.

Dal punto di vista della connettività, le OnePlus Buds 4 si collegano tramite Bluetooth 5.4 e vantano una latenza pari a 47 ms, ottima notizia per gli appassionati di gaming da dispositivi mobile. È presente il supporto alla connettività multi-dispositivo e, per i dispositivi Android, è presente il Google Fast Pair.

Le OnePlus Buds 4 integrano una batteria da 62 mAh ciascuna che, sommata ai 530 mAh integrati nella custodia di ricarica, garantiscono almeno una giornata di autonomia con ANC attiva e quasi due giorni senza ANC. Una ricarica completa del sistema cuffie più custodia di ricarica si completa in 80 minuti tramite la porta USB-C.

Dal punto di vista della qualità costruttiva, ci troviamo a cuffie ben fatte che presentano la certificazione IP55 (resistenza ad acqua e polvere), risultano molto leggere (meno di 5 grammi per cuffia) e puntano ad adattarsi facilmente ai vari condotti uditivi (grazie alla presenza di più gommini).

Nella parte alta dello stelo, le OnePlus Buds 4 integrano una parte “sensibile” al tocco e ai gesti di scorrimento, ad esempio per controllare il volume, richiamare l’assistente vocale o accedere al traduttore IA in tempo reale. Segnaliamo, infine, il supporto agli aggiornamenti via OTA.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo tutte le specifiche delle nuove OnePlus Buds 4.

Dimensioni: 31 x 20,6 x 24,2 mm (cuffie), 65,4 x 52,4 x 25,3 mm (custodia di ricarica)

x x (cuffie), x x (custodia di ricarica) Peso: 4,73 grammi (cuffie), 39,57 grammi (custodia di ricarica)

(cuffie), (custodia di ricarica) Certificazione: IP55

Audio: woofer da 11 mm + tweeter da 6 mm 3 microfoni per cuffia Cancellazione Attiva del Rumore (adattiva in tempo reale) fino a 55 dB Modalità ANC , adattiva , trasparenza Cancellazione IA del rumore in chiamata OnePlus 3D Audio Sound Master EQ LHDC 5.0 , Hi-Res Audio Wireless

+ Connettività: Bluetooth 5.4 Steady Connect Fast Pair Connessione Dual-Device Latenza: 47 ms

Funzionalità: Aggiornamenti OTA Doppio tap per controllare la fotocamera Assistente vocale Traduttore IA

Batteria: 62 mAh (cuffie), 530 mAh (custodia di ricarica) Ricarica di 10 minuti per 3,5 ore di riproduzione (cuffie) Ricarica completa in 50 minuti (cuffie) Ricarica completa in 80 minuti (cuffie e custodia) via USB-C

(cuffie), (custodia di ricarica) Autonomia (senza ANC): 11 ore (cuffie), 45 ore (cuffie + custodia)

(cuffie), (cuffie + custodia) Autonomia (con ANC): 6 ore (cuffie), 24 ore (cuffie + custodia)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo delle OnePlus Buds 4

Le nuove OnePlus Buds 4 sono già disponibili all’acquisto anche in Italia, nelle due colorazioni Storm Gray e Zen Green, al prezzo consigliato di 119 euro.

Acquista le OnePlus Buds 4 su Amazon

Acquista le OnePlus Buds 4 su OnePlus.com