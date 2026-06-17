Chiunque abbia provato a costruire una casa intelligente sa quanto la promessa iniziale, quella di un ecosistema in cui ogni dispositivo dialoga con gli altri senza attriti, si sia spesso scontrata con una realtà fatta di app che non comunicano tra loro, configurazioni macchinose e prodotti che funzionano con un assistente ma non con un altro. Lo standard Matter è nato proprio per risolvere questo caos, e con la nuova versione 1.6, annunciata oggi dalla Connectivity Standards Alliance, compie un altro passo deciso verso quella maturità che gli appassionati di domotica attendono da anni.

L’annuncio è arrivato nel corso di Unify, l’evento pubblico annuale della Connectivity Standards Alliance, l’organizzazione che riunisce oltre 850 aziende tecnologiche e che governa lo sviluppo di Matter insieme ad altri standard come Zigbee e Aliro. Si tratta del primo grande raduno pubblico dell’alleanza dal lancio di Matter nel 2022, e la cornice non poteva essere più adatta per presentare quella che viene definita una release mirata, focalizzata su tre fronti precisi, ovvero rendere più semplice la configurazione dei dispositivi, migliorare la condivisione tra ecosistemi diversi e offrire una comprensione più profonda dello stato di ogni apparecchio.

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Joint Fabric, la fine della guerra tra ecosistemi

La novità più attesa e potenzialmente più rivoluzionaria di Matter 1.6 si chiama Joint Fabric, e per capirne la portata bisogna fare un passo indietro. Nel linguaggio di Matter, il termine fabric indica la rete logica a cui appartengono i dispositivi di una casa intelligente, l’infrastruttura invisibile che permette a un controller, ad esempio l’app di Apple, Google o Amazon, di gestire gli apparecchi connessi. Fino a oggi, far convivere più ecosistemi sullo stesso impianto era possibile grazie alla funzione Multi-Admin, ma si trattava di un processo macchinoso, perché ogni dispositivo doveva essere configurato separatamente in ciascun ecosistema, con tutte le complicazioni del caso.

Joint Fabric cambia le carte in tavola. Questa nuova funzione permette a più controller autorizzati dall’utente di co-amministrare una singola rete Matter condivisa, rendendo i dispositivi accessibili attraverso i diversi ecosistemi partecipanti senza la necessità di una configurazione separata per ciascuno. In parole più semplici, significa che potrete finalmente condividere l’intero parco dispositivi della vostra casa tra l’app di Apple, quella di Google e quella di Amazon in un colpo solo, senza dover ripetere la noiosa procedura di abbinamento apparecchio per apparecchio, app per app. È la risposta concreta a una delle frustrazioni più grandi di chi ha costruito una casa intelligente eterogenea, mescolando prodotti e piattaforme di marchi differenti.

L’impatto pratico è notevole, soprattutto per le famiglie in cui ciascun membro predilige un assistente diverso, o per chi vuole sfruttare le funzioni migliori di ogni piattaforma senza rinunciare alle altre. Joint Fabric trasforma un’operazione che fino a ieri richiedeva pazienza e competenza tecnica in qualcosa di immediato, abbattendo una delle ultime barriere che separavano i grandi ecosistemi della domotica. Resta da vedere quanto rapidamente i singoli produttori e le grandi piattaforme implementeranno il supporto a questa funzione, perché come spesso accade con Matter, la pubblicazione dello standard è solo il primo passo, e l’arrivo concreto sui dispositivi dipenderà dalla volontà di Apple, Amazon, Google e degli altri di adottarlo nei rispettivi aggiornamenti software.

Configurazione via NFC, addio al codice QR

Il secondo grande protagonista di Matter 1.6 è il NFC-Based Commissioning, ovvero la configurazione dei dispositivi tramite la tecnologia NFC, la stessa che usiamo ogni giorno per i pagamenti contactless. Anche qui, per apprezzare la novità, conviene ricordare da dove si parte. Già con Matter 1.4.1 era stata introdotta la possibilità di inserire le informazioni di configurazione in un tag NFC, come alternativa più comoda alla scansione di un codice QR, ma il completamento dell’operazione dipendeva ancora dal Bluetooth a bassa energia.

Matter 1.6 fa il salto definitivo, perché consente all’intero scambio di configurazione di avvenire interamente tramite NFC, con una comunicazione bidirezionale che funziona persino prima che il dispositivo sia completamente alimentato. Questo dettaglio, apparentemente tecnico, ha conseguenze molto pratiche. Significa infatti che sarà possibile configurare un dispositivo ancora prima di installarlo, una comodità enorme per tutti quegli apparecchi difficili da raggiungere una volta montati, come i punti luce a soffitto, gli interruttori da incasso a parete o le plafoniere. Basterà avvicinare lo smartphone all’apparecchio per completare l’abbinamento, senza dover cercare a fatica un codice QR magari posizionato in un punto scomodo o già nascosto dall’installazione.

Il vantaggio si amplifica negli scenari più complessi, come le grandi installazioni che richiedono di predisporre molti dispositivi in anticipo. Pensiamo a un’azienda che deve attrezzare un intero edificio, o a un installatore che vuole preparare tutti gli apparecchi prima di salire sulla scala. La configurazione via NFC prima dell’accensione rende questi processi enormemente più rapidi e meno frustranti, avvicinando ulteriormente la casa intelligente a quella semplicità d’uso che dovrebbe esserne il tratto distintivo.

Termostati più intelligenti e dispositivi più trasparenti

Tra le novità di Matter 1.6 spicca anche l’introduzione dei Thermostat Suggestions, ovvero i suggerimenti per i termostati, una funzione pensata per standardizzare il modo in cui gli ecosistemi raccomandano modifiche alla temperatura. Fino a oggi, quando una piattaforma voleva intervenire sul riscaldamento o sul condizionamento, inviava un comando diretto che cambiava di colpo la temperatura o la modalità di funzionamento. Con Matter 1.6 il paradigma cambia, perché i controller possono inviare suggerimenti a tempo determinato, che il termostato valuta autonomamente in base alle preferenze dell’utente, agli input recenti e alle condizioni del momento.

È un cambiamento di filosofia interessante, perché trasferisce al dispositivo finale la decisione ultima, evitando quei comportamenti bruschi e poco graditi in cui un’automazione cambia la temperatura senza tenere conto di ciò che l’utente desidera davvero. Il termostato diventa così un attore più intelligente e meno passivo, capace di mediare tra le richieste degli ecosistemi e le reali esigenze di chi abita la casa. È il tipo di raffinatezza che distingue una casa intelligente matura da una semplicemente automatizzata.

Accanto a queste funzioni di punta, Matter 1.6 porta una serie di miglioramenti di base meno appariscenti ma comunque importanti. Tra questi figurano la comunicazione standardizzata delle capacità e dei limiti operativi dei dispositivi, la cronologia degli eventi per i sensori di sicurezza, lo stato di “non montato” per i rilevatori di fumo e di monossido di carbonio, e liste di revoca dei certificati più scalabili, un dettaglio che riguarda la sicurezza dell’intera infrastruttura. Sono tutti tasselli che, presi singolarmente, possono sembrare minori, ma che insieme contribuiscono a rendere l’ecosistema più affidabile, trasparente e sicuro. La comprensione più profonda dello stato di ogni apparecchio, in particolare, è una di quelle migliorie che gli utenti più esperti, soprattutto chi gestisce la propria casa con sistemi come Home Assistant, sapranno apprezzare per la maggiore quantità di informazioni a disposizione delle automazioni.

Product Security 1.1, la sicurezza che parla una lingua sola

L’annuncio di oggi non si è limitato a Matter 1.6, perché la Connectivity Standards Alliance ha presentato contestualmente anche Product Security 1.1, una nuova versione del proprio programma di certificazione della sicurezza dei prodotti. Si tratta di un aspetto spesso trascurato dal grande pubblico ma cruciale, perché la proliferazione di dispositivi connessi ha trasformato ogni casa intelligente in una potenziale superficie di attacco, e la sicurezza di questi apparecchi è diventata una priorità assoluta.

La novità principale di Product Security 1.1 sta nel suo obiettivo dichiarato, ovvero colmare il divario tra i diversi standard internazionali di sicurezza informatica. Il mondo della cybersicurezza è oggi frammentato in una miriade di normative regionali e nazionali, ognuna con i propri requisiti, e questo costringe i produttori a certificare più volte lo stesso prodotto per poterlo vendere in mercati diversi, con un’enorme duplicazione di lavoro e di costi. La nuova versione del programma punta a semplificare il processo di certificazione e a ridurre la duplicazione delle prove richieste, armonizzando i requisiti e permettendo ai produttori di evitare quella ridondante trafila burocratica che oggi rallenta lo sviluppo e l’immissione sul mercato dei dispositivi.

Per i produttori, questo si traduce in un risparmio di tempo e risorse, mentre per i consumatori il beneficio è indiretto ma reale, perché un processo di certificazione più snello incoraggia le aziende a investire nella sicurezza invece di considerarla un ostacolo, e contribuisce a portare sul mercato prodotti più protetti e affidabili. È un passo verso un futuro in cui la sicurezza non sia un costo da minimizzare, ma uno standard condiviso e dato per scontato.

Un’evoluzione costante verso la casa che funziona davvero

La storia di Matter ci ha insegnato che tra l’annuncio di una funzione e la sua disponibilità reale può passare parecchio tempo, e che non tutti i produttori si muovono alla stessa velocità.

Ciononostante, la direzione è chiara e incoraggiante. Matter 1.6 dimostra che lo standard non si è adagiato sugli allori, ma continua a evolversi affrontando i problemi concreti che gli utenti incontrano ogni giorno. Joint Fabric, in particolare, ha il potenziale per essere ricordata come una delle funzioni più importanti dell’intera storia di Matter, perché attacca alla radice quella frammentazione tra ecosistemi che è stata a lungo il tallone d’Achille della casa intelligente. Se l’implementazione manterrà le promesse, il sogno di una domotica in cui ogni dispositivo dialoga davvero con tutti gli altri, indipendentemente dal marchio e dall’assistente preferito, sarà finalmente un po’ più vicino. E per chi vive la casa intelligente come una passione, oltre che come una comodità, è una notizia che vale la pena celebrare.